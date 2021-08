Acide hyaluronique : l’ingrédient belle peau

Qu’est-ce que l’acide hyaluronique et quels sont ses effets sur la peau ?

« L’acide hyaluronique est avant tout une molécule présente naturellement dans la couche dermique de la peau », explique Ellis Holevas. Il attire l’eau et agit comme une éponge : il peut retenir jusqu’à 1 000 fois son poids en liquide. Il donne à la peau sa structure, la rend plus rebondie, plus douce et plus lisse, ajoute l’experte. Malheureusement, dès l’âge de 30 ans, nous perdons chaque année environ 1 % de nos réserves d’AH (soit 10 % par décennie), signale la Dre Abdulla. La peau mature produit moins d’AH, ce qui entraîne un relâchement cutané, des ridules visibles et une perte de volume. Comment compenser alors ? Avec des formules synthétisées d’AH, développées par les laboratoires de cosmétologie. Intégrées dans des gammes de soins et utilisées en chirurgie esthétique, elles restaurent la qualité de la peau. Ce sont de puissantes alliées anti-âge.

Existe-t-il différents types d’acide hyaluronique ?

Les types d’AH utilisés dans les soins cosmétiques diffèrent en fonction de leur poids moléculaire. « L’acide hyaluronique de poids moléculaire élevé reste en surface de l’épiderme. Son rôle est de renforcer l’hydratation des couches superficielles de la peau », dit la Dre Abdulla. Concrètement, cela se traduit par un effet tenseur et repulpant. L’acide hyaluronique de faible poids moléculaire est assez petit pour pénétrer plus profondément dans le derme, où il stimule la production d’AH naturel, ralentie par le processus de vieillissement, indique l‘éducatrice clinique Ellis Holevas. L’AH de faible poids moléculaire favorise aussi la production de collagène, un actif qui contribue au raffermissement et à l’élasticité de la peau. L’experte affirme qu’il est préférable de combiner les deux types d’AH pour bénéficier de leurs différentes propriétés. Les marques cosmétiques informent souvent sur les emballages si la formule contient de l’AH à faible ou à grand poids moléculaire (ou les deux).

Sous quelles formes retrouve-t-on l’acide hyaluronique ?

On a l’embarras du choix :