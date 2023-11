10 bijoux québécois à offrir en cadeau

Collier – Horace Jewelry x Tatoueuse

Jolis, tendance et abordables : voici les mots caractérisant le mieux les créations d’Alexandra Cloutier-Bernier et de Marie-Josée Fleury, les entrepreneures derrière l’entreprise Horace Jewelry. Des collections spéciales sont offertes régulièrement comme ces colliers Fleur créés en collaboration avec la tatoueuse Émilie Paré.

45 $, horacejewelry.com (toute la collection sera disponible le 24 novembre).

Boucles d’oreilles dormeuses Prelude – Camillette

Tout en délicatesse, les bijoux de la marque Camillette se démarquent par leur qualité et leur simplicité. Nous adorons tout particulièrement leurs dormeuses, ces boucles d’oreilles en forme d’anneaux conçues pour être portées en tout temps, même la nuit.

119 $, camillette.com

Bague Rose cut – Cinderella Garbage

La gestion écologique et durable des déchets est au cœur du processus créatif de Cinderella Garbage. À preuve, tous ses bijoux sont faits à la main à partir de déchets compressés et vitrifiés. Le résultat ? Un bijou chic et qui donne bonne conscience.

160 $ cinderellagarbage.com

Boucles d’oreilles Aboyun – Adé Studio

La joaillière Andréa Kepnou, derrière la griffe montréalaise Adé Studio, s’inspire de ses racines africaines pour créer de petits trésors originaux faits à la main. Ses bijoux de diverses formes et couleurs, fabriqués en argile polymère, ne passent pas inaperçus et siéent à merveille aux femmes qui aiment bousculer les codes.

64 $, adestudio.com

Duo mini perles d’eau douce – SarahBijoux

Concevoir des pièces classiques, accessibles et dont on ne se lasse pas. Telle est la motivation de Sarah Simard, la jeune joaillière derrière Sarah Bijoux. Ses bagues, boucles, colliers et bracelets minimalistes s’agencent à tous les styles.

140 $ pour le collier et le bracelet, sarahbijoux.com

Bracelet Melt – Claudine Moncion joaillière

Architecte de formation, la joaillière Claudine Moncion crée des pièces au style contemporain et au caractère unique. Ses collections combinent le cuivre et l’argent, exposant le joli contraste entre les matières.

110 $, claudinemoncion.com

Bague Calabasas – Drae Collection

Malgré leurs apparences luxueuses et ostentatoires, les bijoux de Drae Collection sont offerts à prix doux. Pas étonnant que plusieurs célébrités aient craqué pour eux à maintes reprises. De plus, 2% des ventes mensuelles de l’entreprise sont versés à une organisation venant en aide aux femmes victimes de violences.

94 $, draecollection.com

Boucles d’oreilles 3D – Vox & Oz

Vox & Oz, c’est d’abord un dynamique duo mère-fille qui combine de nombreuses formations en art, design, communication et animation 3D. Ensemble, elles veulent démocratiser les bijoux 3D faits à partir de nylon dont l’avantage est la grande légèreté. Leurs accessoires au look moderne sont hypoallergéniques et, selon les nombreux commentaires de leurs clientes, très confortables.

150 $, voxandoz.com

Collier Famille – Lidia Jewelry

Un bijou doit absolument être significatif, selon la joaillère Lidia Raymond, pour nous permettre de nous sentir rayonnantes. Sa collection Famille, avec ses breloques à l’effigie des membres de notre famille, est entièrement personnalisable. Voilà une belle manière de dire à nos proches que nous les aimons.

À partir de 110 $, lidiajewelry.ca

Boucles d’oreilles – Vilaines Femmes

Avec ses bijoux fabriqués à la main à Rouyn-Noranda, Julie Lavoie souhaite que les femmes embrassent leur féminité et célèbrent autant leur force que leur sensibilité.

30 $, vilainesfemmes.com

