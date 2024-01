11 huiles à lèvres hydratantes à adopter

Pour obtenir l’éclat des brillants à lèvres sans l’effet collant, on se tourne vers les huiles à lèvres. Découvrez notre sélection de produits pour tous les budgets: Clarins, Merit, NYX Cosmetrics et Fenty, la marque de Rihanna, y figurent…

Vous aimez le lustre que procure le brillant à lèvres (le gloss, en anglais), mais pas la sensation gommeuse qui vient avec ? Vous adorerez les huiles pour les lèvres.

Ces hybrides entre le baume et le brillant à lèvres sont offerts en formules transparentes ou teintées, et ils sont remplis d’ingrédients hydratants comme le collagène et le squalane, ainsi que d’huiles hydratantes comme l’huile de jojoba, d’avocat et d’églantier. Mais le meilleur dans tout ça ? Elles colorent les lèvres joliment. Voici les meilleures huiles à lèvres à ajouter à votre routine de maquillage.

Les meilleures huiles à lèvres de l’hiver 2023-2024

Huile à lèvres Fat Oil – NYX Professional Makeup

Cette huile à lèvres économique se décline en huit teintes qui donnent aux lèvres une jolie touche de couleur et beaucoup de brillance. Nous adorons l’applicateur surdimensionné, qui ressemble à l’une des options plus onéreuses présentées ci-dessous.

13,96$ les 14,8 ml.

Huile teintée pour les lèvres Shade Slick – Merit

L’huile d’églantier, l’huile de jojoba et le beurre de karité confèrent à cette huile ultra pigmentée – offerte en huit teintes faciles à adopter – tous les avantages d’un traitement hydratant pour les lèvres.

33$, les 7 ml.

Huile hybride pour les lèvres – Haus Labs par Lady Gaga

Cette huile ultra brillante de la collection de maquillage Haus Labs de Lady Gaga couvre les lèvres d’un voile coloré étonnamment pigmenté. Elle est enrichie en collagène repulpant, en huile de figue de barbarie calmante et en squalane hydratant.

32,50$, les 7 ml.

Huile teintée pour les lèvres Soft Pinch – Rare Brauty par Selena Gomez

Le produit pour les lèvres le plus convoité de Rare Beauty tient très longtemps grâce à sa formule hydratante teintée. Il se décline en huit teintes accessibles qui conviennent à toutes les carnations.

27$, les 3 ml.

Brillant à lèvres hydratant Odyssey – Milk Makeup

Cet amalgame d’huile de jojoba, d’extrait de baie de goji et d’huile de pépins de mûre arctique donne de la brillance aux lèvres sans laisser de film collant. Cette huile lustrée se décline en huit teintes, dont certaines ont un fini crémeux ou pailleté.

36$, les 6,5 ml.

Huile hydratante Glossy Bounce – Saie

Pour une moue juteuse, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce combo brillant et huile à lèvres de Saie. Il est formulé avec de l’acide hyaluronique, de l’huile de jojoba et du beurre de karité pour apaiser les lèvres gercées, et se décline en six teintes allant du brun doux au rose vif.

31$, les 5 ml.

Huile à les lèvres Lip Glow Oil – Dior

L’huile de Dior crée une base colorée pour les lèvres en plus de les hydrater. Le produit est enfin de retour en stock après s’être instantanément vendu l’année dernière à la suite d’une campagne virale sur TikTok.

54$, les 6 ml.

Huile à lèvres teintée hydratante – Clarins

Récemment reformulé, ce traitement bien-aimé pour les lèvres est désormais composé de 30 % d’huiles nourrissantes (jojoba, noisette, rose musquée) pour hydrater et protéger les lèvres. Conseil de pro : utilisez la teinte claire «Honey» comme masque de nuit pour les lèvres.

38$, les 7 ml.

Huile teintée Balmy Gloss – Ilia

Ce baume de la marque canadienne Ilia contient de l’acide hyaluronique pour repulper et hydrater les lèvres et se décline en six teintes scintillantes.

35$, les 4,3 ml.

Brillant à lèvres et soin repulpant en huile Wet lip oil – Kosas

Formulée avec de l’huile d’avocat et du beurre de karité pour maximiser l’hydratation, cette huile pour les lèvres brille tellement qu’elle procure un effet miroir.

30$, les 4,6 ml.

Huile hydratante pour les lèvres – Fenty Skin

Cette formule transparente contient de l’huile de pépins de cerise et des extraits de cerise pour lisser et hydrater les lèvres. De plus, l’applicateur mousse surdimensionné permet de couvrir la bouche d’un seul trait.

35$, les 5,6 ml.

