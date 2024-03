Les meilleurs fonds de teint pour peaux matures, selon des expertes

Ces fonds de teint testés et approuvés – dont deux choix à moins de 25 $ – unifient, hydratent et font briller la peau du visage, peu importe votre âge !

Le fond de teint a le pouvoir d’enjoliver le visage en l’illuminant et en dissimulant les petites imperfections… à condition de choisir un produit qui convient à votre type de peau. Plus les années avancent, plus la peau s’assèche et change de texture. Considérez-le lorsque vient le temps d’adapter votre routine beauté, de votre choix d’anticernes jusqu’à celui du fond de teint.

Quoi rechercher dans un fond de teint pour peaux matures

La réponse en un mot (ou trois) : hydratation, hydratation, hydratation. Les formules qui humidifient la peau sont essentielles lorsque vous recherchez un fond de teint pour peaux matures. Délaissez donc celles qui procurent un effet mat et risquent de croûter et préférez celles qui sont plus humectantes.

Avec l’âge, l’hydratation naturelle a tendance à diminuer, ce qui peut donner à la peau un aspect sec et terne. Heureusement, les fonds de teint ont beaucoup évolué depuis les poudres correctrices hyper lourdes ; ils contiennent désormais des ingrédients qui ont le pouvoir d’hydrater et de repulper la peau vieillissante comme l’acide hyaluronique.

Sur notre radar : les sérums teintés et les crèmes hydratantes teintées, qui offrent une couvrance naturelle avec un fini qui donne de l’éclat.

Des expertes en cosmétiques ont accepté de nous présenter leurs fonds de teint préférés conçus pour les peaux matures, incluant des produits offrant une couvrance importante et des options plus fluides à appliquer avec les doigts.

Les meilleurs fonds de teint pour peaux matures en 2024

Ilia – Super sérum teinté FPS 40 (65$)

« Après la ménopause, ma peau oscille entre les rougeurs ou la sécheresse et la pâleur », explique Liza Herz, 59 ans, rédactrice beauté et fondatrice du blogue Old(ish). Son choix pour répondre à ces deux extrêmes cutanés? Ce sérum teinté inspiré des soins de la peau, disponible en 30 teintes.

« Il m’offre une couvrance naturelle tout en faisant du bien à ma peau. La niacinamide minimise les rougeurs, la protection solaire minérale me protège contre les dommages causés par les rayons UV et l’acide hyaluronique ainsi que le squalane me fournissent l’hydratation nécessaire ».

Acheter maintenant

M.A.C — Fond de teint Studio fix fluid FPS 15 (52 $)





« Le fond de teint Studio Fix original de M.A.C. est le produit de maquillage que j’utilise depuis le plus longtemps», affirme Shobana Lakkavally, 41 ans, maquilleuse et experte en beauté à la télévision. «C’est le premier fond de teint qui correspondait à mon teint. Je m’en sers désormais surtout pour les apparitions à la télévision et les événements spéciaux. »

Même après deux décennies, elle est toujours impressionnée par cette formule qui lui procure un aspect naturel, bien balancé entre un fini frais et mat. « Comme je suis dans la quarantaine, j’apprécie la façon dont il lisse et remplit mes pores — nous avons bien vieilli ensemble — et comme il est offert dans 60 teintes, c’est toujours l’un de mes favoris pour mes clients aussi ».

Acheter maintenant

Revlon – Sérum teinté Illuminance (24,99 $)

Ce sérum décliné en 12 nuances contient des ingrédients qui améliorent la texture de la peau et unifient le teint comme l’acide hyaluronique, les vitamines C et E et l’extrait de racine de gingembre. De couvrance légère et modulable, il peut être appliqué avec les doigts, une éponge ou un pinceau. (Nous préférons utiliser un pinceau estompeur pour un fini naturel).

Acheter maintenant

Pat McGrath Labs — Fond de teint Sublime Perfection (92 $)

Cette formule légère et satinée de la célèbre maquilleuse Pat McGrath offre une couvrance moyenne et se décline en 36 teintes illuminatrices. Elle est également autofixante, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de la couvrir de poudre fixatrice, ce qui est idéal pour les peaux sèches.

Acheter maintenant

Estée Lauder — Fond de teint hydratant Futurist Hydra Rescue FPS 45 (73 $)

Ce fond de teint liquide de couvrance moyenne à complète, offert en 28 teintes, procure un look radieux qui dure jusqu’à 12 heures. Quelques gouttes permettent de camoufler facilement les rougeurs et les taches brunes, et laissent la peau apaisée, repulpée et hydratée.

Il renferme une protection contre les rayons UVA/UVB, mais nous recommandons tout de même d’appliquer un écran solaire sous votre maquillage chaque matin.

Acheter maintenant

Saie – Écran solaire teinté Slip Tint (51 $)

La journaliste spécialisée en produits de beauté Lesa Hannah, 50 ans, utilise en général une crème solaire teintée 2-en-1, mais elle s’est récemment convertie au fond de teint avec cet hydratant teinté renfermant une protection solaire. « J’aime vraiment le fini, dit-elle. Beaucoup de crèmes solaires teintées sont soit très grasses ou trop opaques comme un fond de teint. » Elle adore cette formule, qui est vendue en 14 nuances, et qui est assez transparente pour ne pas masquer la peau.

Acheter maintenant

Giorgio Armani — Fond de teint éclat parfait Luminous Silk (85 $)

La co-fondatrice du podcast Breaking Berauty, Jill Dunn, utilise depuis des années ce populaire produit de Giorgio Armani, qui se décline en 40 teintes.

« Bien que j’essaie beaucoup de nouveaux fonds de teint, celui-ci revient toujours dans ma routine parce que sa couvrance moyenne donne un aspect frais à la peau, quel que soit l’âge, explique-t-elle. Il n’est jamais pâteux ni trop lourd et l’application est incroyablement fluide, que l’on soit une pro du maquillage ou non. »

Acheter maintenant

MERIT – Fond de teint et anticernes en bâton The Minimalist (52 $)

Ce bâton tout-en-un est incroyablement polyvalent. Grâce à sa couvrance légère à moyenne, offerte en 20 nuances, il sert de fond de teint, d’anticernes et de sculpteur de contour. L’embout fin permet par ailleurs une grande précision.

La formule végane et certifiée sans cruauté animale comprend des ingrédients issus des soins de la peau, comme des acides gras revitalisants et de l’extrait de jonquille de mer qui aide à réduire l’apparence des taches brunes.

Acheter maintenant





L’Oréal Paris — Fond de teint sérum radieux Age Perfect (18,98 $)

Formulé spécifiquement pour les peaux matures et sensibles, ce fond de teint crémeux et léger couvre les imperfections sans se loger dans les rides et ridules. Son ingrédient phare, la niacinamide, aide la peau à conserver son hydratation et à illuminer le teint. Choisissez parmi 21 teintes et personnalisez votre couvrance grâce à la texture modulable de la formule.

Acheter maintenant

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Elle a été traduite et adaptée par l’équipe de Châtelaine en mars 2024.

Tous les produits cités dans ce texte ont été choisis de manière indépendante par notre équipe éditoriale. Certains achats effectués à partir des liens affiliés peuvent nous rapporter une petite commission, sans coût additionnel pour vous.