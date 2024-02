Les meilleurs anticernes pour peaux matures, selon des expertes en cosmétiques

Pour effacer un vilain bouton ou les traces d’une nuit écourtée, vous pouvez compter sur l’anticerne. Mais avec l’âge, trouver un correcteur qui ne s’incruste pas dans les pattes d’oie et qui n’assèche pas la peau peut s’avérer ardu. Il arrive même parfois qu’un produit qui fonctionnait à merveille depuis des années ne convienne plus du tout.

Comment choisir un anticerne pour peaux matures

Parlons d’abord de la formule. Pour camoufler les cernes efficacement, misez d’abord sur la luminosité afin de donner à la peau un aspect plus éclatant et reposé. Le correcteur doit être assez pigmenté pour couvrir les cernes, mais suffisamment fluide pour donner un lustre naturel. Si sa texture est trop lourde, il peut créer un effet pâteux indésirable.

Des classiques de la pharmacie à un petit nouveau issu d’une marque de mégastar, nous avons rassemblé quelques-uns de nos produits préférés, ainsi que des formules dont les expertes en beauté de plus de 40 ans ne peuvent plus se passer.

Les meilleurs anticernes pour les peaux matures

Sérum anticernes Swipe All-Over — Tower 28 Beauty, 30$

Ce correcteur liquide a suscité beaucoup d’intérêt lors de son lancement en 2023 et il s’est immédiatement classé parmi les meilleurs vendeurs de la marque spécialisée dans les soins pour peaux sensibles. Son fini léger, semblable à celui de la peau, n’amplifie pas la sécheresse et peut être utilisé sur tous les types de peau, même celles qui s’irritent facilement, car sa formule est sans parfum et sans alcool.

Avec des ingrédients tels que l’acide hyaluronique repulpant, le cica apaisant et la lysine (acide aminé) réparatrice, ce produit qui procure un teint plus lumineux et uniforme mérite au moins un essai. Son applicateur étroit en fait également un excellent correcteur pour le contour des yeux.

Anticernes Synchro Skin — Shiseido, 35 $

« J’en demande beaucoup à mon anticerne. Je veux un produit qui soit léger, mais qui puisse dissimuler les cernes, les imperfections en plus de tenir toute la journée », témoigne Liza Herz, 59 ans, rédactrice beauté et fondatrice du blogue Old (ish). Elle ne jure que par ce bâton correcteur Shiseido, qui atténue les cernes et les ombres sous les yeux tout en restant léger et hydratant. « Mon contour des yeux ne se dessèche pas comme du papier crêpe froissé », se réjouit-elle.

Anticernes Instant Age Rewind Eraser — Maybelline New York, 12,95 $

Ce correcteur de teint économique fait l’unanimité depuis des années. Facile de comprendre pourquoi : quelques touches suffisent pour illuminer le dessous des yeux et donner à la peau une apparence rafraîchie et radieuse. La formule végétalienne et sans talc offre jusqu’à 12 heures de couvrance.

Nous adorons par ailleurs l’applicateur à embout éponge facile à utiliser, qui simplifie les retouches en voyage.

Palette correctrice et anticernes Studio Fix — MAC, 51 $

La fondatrice de la boutique torontoise spécialisée en beauté Shop Propr Life + Style, Althea Johnson, 58 ans, est une adepte de ce produit depuis le début de la vingtaine. « Je me souviens d’être allée dans le magasin M.A.C. de Covent Garden à Londres, où j’ai acheté le même correcteur que j’aime encore aujourd’hui », raconte-t-elle.

La formule polyvalente de ce produit permet à Althea d’obtenir un look sans maquillage facile et naturel en l’appliquant sous les yeux et sur les zones décolorées de son visage. « La texture crémeuse couvrante reste en place toute la journée », assure-t-elle.

Anticernes Triclone Skin Tech — Haus Labs par Lady Gaga, 43,50 $

Formulé avec des ingrédients utilisés dans les soins de la peau, tels que le niacinamide et l’acide hyaluronique, ce correcteur liquide lisse les cernes et donne un joli éclat à la peau.

Il est en plus assez couvrant pour dissimuler les autres petites imperfections gênantes comme les poussées d’acné, les taches brunes ou les rougeurs.

Baume anticernes — Glossier, 30 $

« Ces dernières années, j’ai eu tendance à mettre de côté l’anticerne, affirme la journaliste beauté de 50 ans Lesa Hannah. Je pense que c’est une combinaison de paresse et d’un article que j’ai lu sur les Françaises qui n’en mettaient pas ». Mais lorsqu’elle en utilise un, elle mise sur ce baume modulable au fini lumineux dont elle se sert notamment pour éclaircir les coins internes et externes de ses yeux.

Anticernes crémeux radiant — NARS, 44 $

« Mon plus grand défi beauté est de camoufler mes cernes qui découlent de mes origines sud-asiatiques, confie Shobana Lakkavally, 41 ans, maquilleuse et experte en beauté à la télévision. Le correcteur de NARS est le seul qui offre une couvrance complète, qui ne forme pas de croûtes une fois fixé, qui donne un look naturel et qui contient les bonnes nuances pour dissimuler et corriger la couleur des cernes en même temps. »

Anticernes Future Fluid All Over – Milk Makeup, 40 $

Offert en 30 teintes, ce correcteur liquide offre une couvrance moyenne à totale… tout en conservant une texture légère. Grâce à sa formule riche en pigments, une toute petite quantité couvre beaucoup. Un ou deux points sous les yeux peuvent suffire, par exemple.

Il s’estompe aisément avec les doigts, un pinceau ou une éponge et donne à la peau un fini d’apparence naturelle tout en l’illuminant et en l’apaisant. Nous adorons le fini mat qui couvre parfaitement toutes les zones décolorées du visage.

Sérum anticernes Bare With Me — NYX PROFESSIONAL MAKEUP, 16 $



Janine Falcon, rédactrice beauté de 55 ans et fondatrice du blogue Beautygeeks, a essayé de nombreux anticernes au fil des ans, mais elle revient toujours à cette option abordable et facile à appliquer. « Sa couverture moyenne et son fini naturel sied bien sur la peau modérément sèche grâce à sa formule enrichie d’ingrédients émollients et humectants, comme le champignon de trémelle, en plus d’une touche d’herbe du tigre (centella asiatica) calmante et de thé vert antioxydant », explique-t-elle.

Pour trouver la teinte idéale qui correspond à sa carnation, Janine Falcon aime mélanger deux produits et vous suggère de faire de même, au besoin. « Son prix avantageux me permet d’en acheter deux sans trouer mon portefeuille, et l’effort supplémentaire pour mélanger le produit en vaut la chandelle ».

Anticernes Airbrush Vanish – Hourglass, 49$

« L’anticerne est l’un des produits les plus personnels et polarisants, au même titre que les crèmes contour des yeux », affirme Jill Dunn, co-créatrice du podcast spécialisée en beauté Breaking Beauty. Cette version légère et hydrofuge de Hourglass est idéale pour sa peau grasse.

« Mon meilleur truc consiste à utiliser une quantité minimale sous les yeux – parfois même un simple point suffit – et à estomper. J’aime le fait qu’il contienne des poudres microsphériques qui font en sorte que l’anticerne ne se transfère pas. »

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Elle a été traduite et adaptée par l’équipe de Châtelaine en février 2024.

