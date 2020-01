Palmarès beauté 2020: les meilleurs fonds de teint, cache-cernes et bases

Fonds de teint – Gagnant $

Fond de teint Infallible 24h Fresh Wear, L’Oréal Paris, 20,99 $ les 30 ml

Je n’ai pas l’habitude de porter du fond de teint qui couvre autant, mais quand on trouve la bonne teinte, on peut s’y fier. Il unifie ma peau de quadragénaire endommagée par le soleil et camoufle ses imperfections. J’ai la sensation d’être bien protégée contre les facteurs environnementaux comme le vent ou l’humidité. Il est mat et empêche ma peau mixte de devenir sèche ou luisante.

– Nadine Silverthorne, 45 ans

Finalistes

Fond de teint fini naturel anti-pollution PhotoReady Candid, Revlon, 15,99 $ les 22 ml

Fond de teint en bâton Photo Focus, Wet n Wild, 9,29 $

Fonds de teint – Gagnant $$$

Fond de teint Face Tape, Tarte, 51 $ les 30 ml

À utiliser à petite dose, car ce produit est très concentré. Si on en met trop épais, ça risque de créer un effet masquant. Cela dit, il laisse une sensation agréable sur le visage. J’ai une peau mixte à grasse et je dois normalement effectuer des retouches dans la journée, mais je n’ai pas eu besoin de le faire avec ce fond de teint.

– Stephanie Kim, 39 ans

Finalistes

Crème hydratante teintée Perfecteur naturel de teint, Laura Mercier, 59 $ les 50 ml

Fond de teint crème « Un », RMS Beauty, 68 $ les 30 ml

Cache-cernes – Gagnant $

Correcteur couvrance totale Can’t Stop Won’t Stop, NYX Professional Makeup, 11,99 $ les 3,5 ml

Ce cache-cernes offre une couvrance totale. Grâce à sa texture crémeuse, il ne s’agglutine pas dans mes pattes-d’oie. Il procure un fini mat qui reste beau toute la journée. Le mieux dans tout ça ? Bien qu’il ait une tenue longue durée, il s’enlève facilement avec mon duo de nettoyants huile et mousse habituel.

– Jennifer Berry, 36 ans

Finalistes

Cache-cernes TruBlend Undercover, CoverGirl, 11,99 $ les 10 ml

Correcteur de teint camouflage 16h, e.l.f. Cosmetics, 7 $ les 6 ml

Cache-cernes – Gagnant $$$

Bâton anticernes et retouches Accomplice, Marc Jacobs Beauty, 42 $ les 5 g

Pratique à transporter (et facile à appliquer), ce bâton de cache-cernes à la texture onctueuse est parfait pour une peau sèche comme la mienne. Il ne m’a pas laissée tomber pendant mes longues journées de travail à l’ordi, même si je me frotte souvent les yeux quand je suis fatiguée. Le résultat fait très naturel.

– Gillian Grace, 42 ans

Finalistes

Anticernes et correcteur liquide à couvrance totale Boi-ing, Benefit Cosmetics, 30 $ les 5 ml

Anticernes retouche instantanée Pro Filt’r, Fenty beauty by Rihanna, 35 $ les 8 ml

Bases et fixatifs – Gagnant $

Base à l’eau 3-en-1 Photo Focus noix de coco, Wet n Wild, 7,29 $ les 45 ml

Ce produit ultraléger et rafraîchissant sent la plage! J’ai un penchant pour les tout-en-un. Servant à la fois de base hydratante et de fixatif pour le maquillage, il rend ma peau lumineuse tout en gardant mon fond de teint impeccable des heures durant.

– Victoria Badgley, 44 ans

Finalistes

Huile de base pour le visage, QUO, 20 $ les 28 ml

Base pour le teint TruBlend Base Business, CoverGirl, 12,99 $ les 30 ml

Bases et fixatifs – Gagnant $$$

Base matifiante pores invisibles Waso, Shiseido, 32 $ les 20 ml

Cette base correctrice teintée de vert crée un fini lisse et doux, ce qui permet d’appliquer le fond de teint aisément. Je l’ai aussi portée sans fond de teint pour matifier ma zone T. Mission accomplie !

– Heather Buchansky, 41 ans

Finalistes