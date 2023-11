Bas de Noël : 20 cadeaux à moins de 20$

Qu’est-ce qu’on glisse dans un bas de Noël ? De jolies surprises pratiques et abordables. Voici de petits présents qui feront grande impression.

Tuque en tricot côtelé – Simons, 19 $

Un joli bonnet pour les jours frisquets. Offert en six couleurs.

Infuseur à thé – Lee Valley, 17,50 $

Le réservoir facile à remplir de cet infuseur est assez grand pour accueillir les thés et les tisanes en feuilles, et ses trous sont assez petits pour les filtrer. Fait d’acier inoxydable et de plastique, le produit va au lave-vaisselle.

Chaussettes – Ripzone, 16,99 $ pour 3 paires

Un trio de chaussettes aux motifs de saison parfait pour accueillir l’hiver.

Pince à cheveux XL – Simons, 12 $

Très tendance, cette pince à cheveux vitaminée possède de longues dents qui agrippent bien les cheveux, une tenue impeccable.

Ensemble hydratant pour les lèvres – Sephora, 12 $

Tout le contenu de ce coffret exclusif des Fêtes est conçu pour raviver nos babines jour et nuit avec des parfums gourmands de vanille et de noix de coco.

Popcorn sucré-salé – Les minettes, 9,25 $

Une belle boîte remplie de maïs soufflé aux saveurs sucrées et salées. Parfaite pour les soirées cinéma du temps des Fêtes !

Savons – Savonnerie Paysanne, 8,95 $ l’unité

Faits à la main dans les Laurentides, ces savons doux sont exclusivement composés d’ingrédients naturels et sentent divinement bon. Parmi les variétés originales offertes, chanvre & thé vert, ortie & avocat ou encore basilic & pavot.

Duo d’eaux de parfums – Rosy and Earnest, 15 $

Ces deux parfums en format échantillons sont idéals pour faire découvrir les jus de Caroline et Marilou, les femmes d’affaires québécoises derrière la parfumerie Rosy and Earnest.

Lampe de lecture portative – Indigo, 12,99 $

On l’accroche à notre livre pour continuer à bouquiner même la nuit tombée. Mince et compacte, elle s’incline facilement dans la position désirée.

Mini tarot de Marseille – Renaud-Bray, 12,99 $

Que vous croyiez au pouvoir des cartes ou non, amusez-vous à prédire l’avenir de vos proches avec ce jeu de tarot en format poche. Amour, chance, travail… Il vous permettra à tout le moins de réfléchir à vos choix.

Coffret de 3 huiles sèches – Nuxe, 19 $

L’huile sèche mythique de la maison française, qui s’applique autant sur le corps, le visage ou les cheveux, est déclinée en trois parfums dans ce chic ensemble à petit prix.

Ensemble à esquisse – Archambault, 19,99 $

Idéal pour les artistes en voyage, cet ensemble comprend papier, crayons, aiguisoir et gomme à effacer. Le tout rassemblé dans un étui pratique.

Ensemble de 4 glaçons réutilisables, Renaud-Bray, 19,99 $

Ces glaçons de pierres naturelles ravissent les amateurs de whisky puisqu’ils rafraîchissent les boissons sans en altérer le goût.

Bougie, Mimi & August, 7,50 $

Les parfums de cardamome, d’épices et de fleurs de tabac de cette bougie québécoise nous transportent illico dans le confort douillet d’un chalet au fond des bois.

Boucles d’oreilles – Glee Jewelry, 20 $

Ces jolies boucles d’oreilles en forme de cœur plaquées d’argent sont juste assez discrètes pour qu’on puisse les porter au quotidien !

Épinglette, Lilipop, 10 $

Cette épinglette à l’image du bâtiment montréalais Farine Five Roses est fabriquée à partir de plastique récupéré, gravé et découpé au laser.

Sac à sandwich, Stasher, 17 $

Fait en silicone de qualité alimentaire, ce sac réutilisable est la parfaite solution de rechange aux fameux sacs en plastique à usage unique.

Chouchou – Simons, 12 $

Pour une coiffure tout en simplicité, cet accessoire à cheveux ajoute juste ce qu’il faut de «oumf» à une simple queue de cheval grâce à sa texture moutonnée.

Vernis à ongles – BKIND, 14 $

Les vernis à ongles BKIND sont véganes et faits à 77 % de plantes. De plus, les couleurs proposées par l’entreprise d’ici sont toujours des plus tendance.

Porte-clé personnalisable en cuir, Etsy, 17 $

Une belle attention pour celui ou celle qui perd tout ! On peut en plus y graver un message personnel.

