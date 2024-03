Les meilleurs produits de beauté en rabais sur Amazon

Nos experts beauté d’un bout à l’autre du pays testent sans relâche les nouveautés cosmétiques afin de cibler les meilleures. Les fonds de teint, les anticernes, les démaquillants… Et même quelque 125 catégories de produits figurant à notre Palmarès Beauté annuel. Pour vous les offrir à moindre coût, vous pouvez profiter des soldes de la Grande vente du printemps d’Amazon, qui se déroule du 20 au 25 mars.



Cela dit, il faut savoir que seuls les membres d’Amazon Prime peuvent profiter des réductions. Vous n’êtes pas membre? Pas grave. Vous pouvez vous inscrire pour une période d’essai gratuite de 30 jours et profiter des rabais. L’adhésion comprend notamment la livraison gratuite et rapide – habituellement en plus ou moins un jour ouvrable –, et l’accès à Prime Video. (Après le mois d’essai, les frais d’adhésion mensuels s’élèvent à 9,99 $, mais vous pouvez annuler votre adhésion à tout moment).

Base de maquillage vitaminée de Bobbi Brown (35% de rabais)

Ce produit honoré dans notre Palmarès beauté 2023 convient à tous les types de peaux. Luxueux et riche en vitamines C, E et en beurre de karité, il sert de base de maquillage et de crème hydratante. Le format de 50 ml est offert à 68,22$ sur Amazon (livraison rapide incluse) au lieu du prix régulier de 93$.

Acheter maintenant

Crème perfectrice Intensive Propolis+ enrichie à l’acide férulique de l’Institut Esthederm Paris​ (25% de rabais)

Cette lotion non grasse aide à réduire l’apparence des rides en plus de stabiliser la production de sébum. On peut dire au revoir aux pores dilatés et à la peau luisante. Ce n’est pas pour rien qu’il était parmi nos favoris en 2023. Le format de 50 ml est offert à 51,75$ sur Amazon (livraison rapide incluse) au lieu du prix régulier de 76$.

Acheter maintenant

Concentré polyrevitalisant suprême NCEF-SHOT des Laboratoires Filorga Paris (20% de rabais)

Cet allié de taille aux changements de saisons aide à rendre la peau plus ferme et plus éclatante. L’effet défatiguant est visible après 10 jours. Le format de 15 ml est offert à 94,40$ sur Amazon (livraison rapide incluse) au lieu du prix régulier de 118$.

Acheter maintenant

Bain hydratant pour cheveux secs d’Authentic Beauty Concept (25% de rabais)

Des extraits de mangue et de basilic se retrouvent dans ce shampooing qui hydrate, purifie et revitalise. Les tignasses de paille peuvent compter sur lui pour retrouver un brin de douceur. Le format de 300 ml est offert à 26,25$ (livraison rapide incluse) sur Amazon au lieu du prix régulier de 35$.

Acheter maintenant

Revitalisant hydratant pour cheveux secs d’Authentic Beauty Concept (25% de rabais)

Vos mèches asséchées par les colorations et l’usage répété du séchoir retrouveront élasticité et rebond grâce à ce baume sans parabène ni silicone. Un chouchou de notre Palmarès beauté ! Le format de 300 ml est offert à 26,25$ (livraison rapide incluse) sur Amazon au lieu du prix régulier de 35$.

Acheter maintenant

Crème lavante anti-métal Metal Detox Série Expert de L’Oréal Professionnel (12% de rabais)

Élue meilleur shampooing pour cheveux colorés lors de notre Palmarès beauté 2023, cette crème lavante neutralise les métaux que peut contenir l’eau et détoxifie les cheveux grâce à la molécule de glicoamine. Les tifs paraissent plus vigoureux après quelques applications. Le format de 300 ml est offert à 37,13$ (livraison rapide incluse) sur Amazon au lieu du prix régulier de 42$.

Acheter maintenant

Concentré apaisant fraîcheur aux huiles essentielles froides Astera Fresh de René Furterer (22% de rabais)

Ce traitement avant-shampooing – un favori de notre plus récent Palmarès beauté – soulage le cuir chevelu des démangeaisons et des irritations grâce aux extraits d’astéracée apaisante, de menthe et d’eucalyptus rafraîchissants. L’applicateur massant est superbe. Le format de 50 ml est offert à 45,64$ (livraison rapide incluse) sur Amazon au lieu du prix régulier de 58$.

Acheter maintenant

Huile micellaire nettoyante et démaquillante Sensibio de Bioderma (25% de rabais)

Si vous avez la peau sensible, vous savez que l’utilisation d’un nettoyant pour le visage abrasif peut faire des ravages sur votre épiderme. Spécialement conçue pour les peaux qui rougissent facilement, cette formule huileuse qui se transforme en lait au contact de l’eau douce utilise la technologie micellaire pour éliminer le maquillage et les impuretés tout en douceur. Le format de 150 ml est offert à 20,24$ (livraison rapide incluse) sur Amazon au lieu du prix régulier de 26,99$.

Acheter maintenant

Sérum anticernes Bare With Me de NYX PROFESSIONAL MAKEUP (14% de rabais)

Sa couvrance moyenne, son fini naturel et sa formule enrichie d’ingrédients émollients et humectants conviennent à la peau modérément sèche. Le format de 9,6 ml est offert à 13,59$ (livraison rapide incluse) sur Amazon.

Acheter maintenant

Eau de parfum La Panthère de Cartier (6% de rabais)

Ce parfum racé allie le gardénia éclatant et le musc velouté. Ce classique a d’ailleurs été élu meilleur parfum lors de notre plus récent Palmarès beauté. Le format de 100 ml est offert à 120,26$ (livraison rapide incluse) sur Amazon.

Acheter maintenant

Poudre en aérosol corps et pieds sans talc de Gold Bond (16% de rabais)

Tout le corps peut bénéficier de cette poudre aux extraits de racine d’aloès et de gingembre. Son super pouvoir ? Elle absorbe l’humidité et élimine les odeurs tout en donnant un coup de frais à la peau. On ne s’en passe plus à la salle de sport ! Le format de 198 g est offert à 10,97 $ (livraison rapide incluse) sur Amazon.

Acheter maintenant

Traitement de l’acné action globale Effaclar Duo (+) de La Roche-Posay (11% de rabais)

Cette lotion débarrasse la peau des éruptions cutanées sans la dessécher. Elle s’est d’ailleurs méritée le titre du « meilleur traitement contre l’acné et les imperfections » dans notre Palmarès beauté 2023. Le format de 40 ml est offert à 26,35 $ (livraison rapide incluse) sur Amazon au lieu du prix régulier de 31$.

Acheter maintenant

Tous les produits cités dans ce texte ont été choisis de manière indépendante par notre équipe éditoriale. Certains achats effectués à partir des liens affiliés peuvent nous rapporter une petite commission, sans coût additionnel pour vous.