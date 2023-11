Les meilleurs rabais du Vendredi fou 2023

Plusieurs profitent du Vendredi fou et du Cyber lundi pour faire des économies. Inutile de chercher les meilleures aubaines mode, beauté et déco : nous les avons repérées pour vous.

À peine débarrassées de nos citrouilles d’Halloween, nous sommes aussitôt bombardées de soldes du Vendredi fou. Si chez nos voisins du Sud, l’événement coïncide avec le début du week-end de l’Action de grâce, chez nous, ce sont le début des bonnes affaires auprès d’une myriade de commerçants.

Nous en profiterons pour mettre la main sur une paire de bottes à prix d’ami ou pour entamer le magasinage de Noël sans dilapider nos précieux bidous.



Voici les meilleurs rabais du Vendredi fou dénichés par l’équipe de Châtelaine :

Les meilleures aubaines mode du Vendredi fou et du Cyber lundi 2023

Le détaillant canadien propose des articles incontournables pour renouveler la garde-robe des tout-petits comme celle des adultes à prix doux..

Quand : du 24 au 26 novembre

Rabais : 25 % de réduction sur presque tout en ligne et en magasin

Le fabricant de vêtements fondé à Montréal est spécialisé dans la mode durable. En plus d’être certifié B Corp, ce qui garantit de hautes normes de performances sociales et environnementales, ses livraisons seront 100% carboneutres d’ici la fin de 2023. On craque d’ailleurs pour ce manteau matelassé vert forêt hyper douillet.

Quand : du 22 au 26 novembre

Rabais : 30 % de rabais sur tous les articles en ligne

La jeune entreprise québécoise propose des vêtements et accessoires de décoration minimalistes à prix raisonnable.

Quand : du 22 au 27 novembre

Rabais : de 30 % à 50 % de rabais sur tous les vêtements

Populaire auprès des coureurs, l’entreprise suisse propose une alléchante formule pour le Vendredi fou.

Quand : du 22 au 28 novembre.

Rabais : « Achetez un article, obtenez-en un, offrez-en un ». En entrant le code promotionnel MOVETOGETHER avant de finaliser un achat en ligne, l’entreprise offrira l’article le moins cher gratuitement et s’engage à donner au programme Right to Run, qui encourage enfants et adultes à sortir courir.

La marque québécoise de sacs et valises propose plusieurs essentiels pour le bureau et pour voyager avec style.

Quand : Du 24 au 27 novembre

Rabais : 25% à 40% de réduction sur certaines collections

Les meilleures aubaines beauté du Vendredi fou et du Cyber lundi 2023

Le géant français des cosmétiques à base de végétaux offrira aussi des rabais en ligne et en magasin.

Quand : du 17 au 28 novembre

Rabais : de 30 % à 50 % sur plusieurs produits (livraison gratuite lors du Cyber lundi – 27 novembre)

Les chandelles, les brumes d’ambiance, et les soins du corps et du visage de la maison, notamment, coûteront moins cher lors du Vendredi fou.

Quand : vendredi 24 novembre

Rabais : l’entreprise paie l’équivalent des taxes sur tous les achats

Du bain nourrissant aux soins pour le corps en passant par les soins de la peau, les soins capillaires et le maquillage, The Body Shop dispose de tout le nécessaire pour gâter tout le monde à Noël.

Quand : du 20 au 29 novembre 2023.

Rabais : 30 % de réduction en magasin et en ligne

Du vernis à ongles à 15 % de rabais ? Oui, merci ! Suffit de se rendre sur la plateforme transactionnelle amazon.ca

Quand : du 19 au 27 novembre

Rabais : 15 % sur tous les produits sur Essie.ca et sur Amazon.ca

Reconnue comme l’une des meilleures marques québécoises de soins anti-âge, IDC Dermo permet à ses adeptes de prendre soin de leur peau pour une fraction du prix à l’occasion du Vendredi fou.

Quand : du 17 au 28 novembre

Rabais : 30% de rabais sur tous les produits en ligne (+ offres spéciales)

Des soins naturels aux effluves envoûtants conçus à Montréal, et offerts au rabais en plus! Nous ne pouvons que dire : oui, merci !

Quand : du 23 au 28 novembre 2023

Rabais : 25% de rabais sur tous les produits en ligne

La marque de soins de la peau chouchou des beautitas offre de belles aubaines en ligne. C’est le moment de faire le plein !

Quand : du 24 au 27 novembre

Rabais : 20% de rabais sur drunkelephant.ca pendant toute la fin de semaine

Nos hommes pourront sauver sur les soins virils pour le visage, le corps, les cheveux et le rasage de l’entreprise Jack Black.

Quand : du 19 au 26 novembre

Rabais : 25% de rabais en ligne avec le code BF25

Spécialisée dans les soins de la peau à base d’eau thermale apaisante, Uriage promet de belles économies pendant plus d’une semaine aux internautes.

Quand : du 19 au 27 novembre

Rabais : 25% de rabais en ligne (à l’exception des coffrets)

Inspirés de la médecine esthétique, les produits Filorga ciblent les signes de l’âge. Un minois tout nouveau, tout beau offert au rabais, voilà un beau cadeau de Noël.

Quand : du 24 au 26 novembre

Rabais : 25% de rabais en ligne (à l’exception des coffrets)

La marque favorite des maquilleurs réduit le prix de ses soins concentrés haute tolérance pendant huit jours. C’est un rendez-vous en ligne !

Quand : du 19 au 27 novembre

Rabais : 25% de rabais en ligne (à l’exception des coffrets)

Les meilleures aubaines pour la maison du Vendredi fou et du Cyber lundi 2023

Les amateurs de literie de qualité ont de quoi se réjouir !

Quand : Tout le mois de novembre

Rabais : 15 % sur tous les produits en ligne (applicable automatiquement à la caisse)

Ce détaillant canadien de literie et matelas promet de nous faire dormir sur nos deux oreilles, en comptant les dollars épargnés entre deux moutons.

Quand : du 4 au 25 novembre

Rabais : un ensemble de sommeil gratuit à l’achat d’un matelas. Il inclut un oreiller, des draps, un protège-matelas et une couette.

Le détaillant de meubles basé à Vancouver réduira le prix d’une tonne d’articles pour compléter notre décor.

Quand : du 13 au 27 novembre

Rabais : jusqu’à 30 % de réduction sur plus de 600 produits

L’entreprise québécoise propose autant des articles de maison (coussins, vaisselles, tapis) que des bijoux et des accessoires pour les cheveux.

Quand : du 24 au 29 novembre 2023

Rabais : 30% de rabais sur tout le site

L’équipe de Châtelaine a choisi avec soin tous les produits présentés dans cet article. Si vous achetez certains d’entre eux sur les sites suggérés, nous pourrions percevoir une commission.