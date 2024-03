Grande vente du printemps d’Amazon : des rabais alléchants pour la cuisine

Pour célébrer l’arrivée du printemps, Amazon vient de réduire le prix d’une tonne d’articles en ligne, dont certains accessoires, ustensiles et appareils de cuisine de qualité. Pour que vous puissiez profiter au maximum de cette vente printanière qui se déroule du 20 au 25 mars, nous avons ciblé certains des meilleurs rabais.

Cocotte ronde en fonte émaillée, Lagostina 6 litres – 101 $ (19 % de rabais)

Les cocottes en fonte émaillée sont idéales pour une multitude de cuissons, du pain aux ragoûts, mais leur prix élevé peut rebuter même les passionnés de cuisine. Heureusement, nous avons déniché ce modèle Lagostina de grande taille offert à prix avantageux.

Acheter maintenant

Batteur à main sans fil 7 vitesses, KitchenAid – 109,98 $ (21 % de rabais)



Bien sûr, c’est du batteur sur socle KitchenAid que tout le monde rêve le plus, mais un batteur à main peut aussi être très utile. Ce joli modèle sans fil permet de fouetter facilement la crème, les préparations à gâteau ou les blancs d’œufs, même dans les espaces les plus restreints. C’est aussi un excellent cadeau pour les apprentis cuisiniers.

Acheter maintenant

Cafetière programmable, Ninja – 101,99 $ (15 % de rabais)



Cette machine à café d’une capacité de 12 tasses est facile à utiliser et vous permet de la programmer afin d’avoir une tasse de café bien chaud dès le réveil.

Acheter maintenant

Sorbetière, Cuisinart – 63,82 $ (21 % de rabais)

Oui, il existe des machines à crème glacée plus sophistiquées, mais celle-ci a métamorphosé les étés d’une de nos collègues (pour le mieux, évidemment). Son truc pour gagner en efficacité : mettre le contenant au congélateur quelques jours à l’avance.

Acheter maintenant

Purificateur HEPA, Coway – 239,25 $ (25 % de rabais)

Si le ciel devient aussi saturé en smog que l’été dernier, nous aurons tous besoin de purificateurs d’air. Ce modèle compact peut purifier 361 pieds carrés en 12,5 minutes ou jusqu’à 874 pieds en 30 minutes, ce qui est idéal pour les petites pièces comme la cuisine.

Il est équipé d’un filtre HEPA et surveille en permanence la qualité de l’air pour ajuster ses fonctions automatiquement.

Acheter maintenant

Cafetière à piston, Café du château – 29,99 $ (25 % de rabais)

Les presses françaises produisent un excellent café et n’ont pas besoin de filtres en papier. Écologique ! Ce modèle au bon rapport qualité-prix arbore un look élégant et a récolté de nombreux avis enthousiastes sur Amazon.

Acheter maintenant

Presse-purée, Speensun – 27,70 $ (45 % de rabais)

Oui, vous pouvez préparer une bonne purée de pommes de terre avec un pilon à patates, mais un presse-purée permet d’obtenir une version améliorée, à la texture plus lisse et plus moelleuse. Les trois disques interchangeables permettent par ailleurs de varier les textures selon vos envies du moment.

Acheter maintenant

LIRE AUSSI :

Il faut savoir que seuls les membres d’Amazon Prime peuvent profiter des réductions. Vous n’êtes pas membre? Pas grave. Vous pouvez vous inscrire pour une période d’essai gratuite de 30 jours et profiter des rabais. L’adhésion comprend notamment la livraison gratuite et rapide – habituellement en plus ou moins un jour ouvrable –, et l’accès à Prime Video. (Après le mois d’essai, les frais d’adhésion mensuels s’élèvent à 9,99 $, mais vous pouvez annuler votre adhésion à tout moment).

Tous les produits cités dans ce texte ont été choisis de manière indépendante par notre équipe éditoriale. Certains achats effectués à partir des liens affiliés peuvent nous rapporter une petite commission, sans coût additionnel pour vous.