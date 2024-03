12 baskets que vous ne voudrez jamais enlever

Avec l’arrivée du printemps, on peut enfin troquer nos bottes d’hiver pour l’une de ces paires de chaussures décontractées, confortables et tendance.

ON Running – Basket THE ROGER Advantage (179,99$)

Inspirés des chaussures de tennis, ces baskets au look épuré s’agencent avec toutes les tenues. La semelle a d’ailleurs été conçue pour amortir les chocs et garantit un confort prolongé.

New Balance – Sneaker 327 (129,99$)

La chaussure iconique de la marque dans une version modernisée.

Cougar – Sneaker Luxmotion étanche Sayah (160$)

Un produit québécois!

Mignonnes ces espadrilles à plateforme coussinées en nylon et en suède!

Nike – Sneaker Air Force 1 ’07 Next Nature (150$)

Un classique intemporel ! Ces sneakers blancs calqués sur un modèle conçu en 1982 n’ont pas pris une ride.

Columbia – Sneaker Plateau Venture (110$ – En solde à 66$)

Le mauve est la couleur tendance du printemps. Adoptez-la jusqu’aux pieds avec cette jolie chaussure légère en suède.

WANT Les Essentiels – Sneaker Evers (495$)

Un produit québécois!

Du luxe québécois ! Ces baskets noires faites de cuir italien et de maille du Portugal sont non seulement chics, mais leurs semelles ont en plus été conçues pour réduire la fatigue musculaire, vous permettant de marcher loooongtemps.

Converse – Sneaker Chuck 70 High Top temps nuageux (100$)

Les chaussures emblématiques de Converse prennent ici des tons plus doux, contribuant à briser leur allure typiquement punk. Elles sont parfaites pour un look tout-aller.

Hoka – Sneaker Bondi8 (200$)

Depuis que les célébrités et leurs stylistes les ont adoptés, les chaussures Hoka sont aux pieds de tout le monde, sur la piste de course et même au boulot !

Adidas – Chaussures Samba (130 $)

Parfaites pour ajouter une juste dose de cool à son look, les baskets samba n’ont pas pris une ride depuis leur création en… 1950 !

Veja – Baskets Campo (219 $)

Sobres et élégantes, ces baskets sont parfaites pour rehausser toutes tenues du quotidien. Elles ont fréquemment été aperçues aux pieds de la princesse Kate Middleton.

Allbirds – Wool Runner 2 (160 $)

Les couleurs neutres et les lignes épurées de ces espadrilles font en sorte qu’elles se marient à presque tous les looks. Le modèle Wool Runner est fait de laine mérinos, ce qui permet aux pieds de mieux respirer.

Aldo – Sneaker Allday (90 $)

Avec ses semelles intérieures coussinées, ces chaussures allient confort et style ! Qui dit mieux ?

