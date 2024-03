Mode : les 3 tendances à adopter au printemps 2024

Chic et confortables, les tendances printanières promettent une belle dose de douceur et de dopamine.

Armoire de poupée

Les coupes amples, les tissus fluides et les jeux de fronces et de volants du style « baby doll » ont inspiré les maisons Gucci, Louis Vuitton et Versace dans leurs nouvelles collections printemps-été. « L’intérêt pour une mode décontractée apparu ces dernières années demeure, mais on réalise qu’il est compatible avec le souci grandissant d’une allure plus soignée, comme le veut cette esthétique inspirée des tenues de poupées », observe Philippe Denis, chargé de cours à l’École supérieure de mode ESG UQAM et chercheur en patrimoine de la mode.

Inspiré de la culture des années 1960, l’univers « baby doll » évoque la jeunesse, la légèreté et l’insouciance qui ont marqué cette décennie. « On peut y voir un désir de se détacher de la morosité post-pandémie », dit Philippe Denis.

Son style féminin et joyeux, sage mais certainement pas plate, est principalement composé de blouses vaporeuses et de robes courtes, ajustées sous la taille et évasées jusqu’à l’ourlet, à l’image des nuisettes de l’époque. « On peut atténuer leur côté très romantique avec des matières plus brutes, comme du cuir ou du jean, et l’ajout d’un veston surdimensionné », suggère Marie-Claude Savard, styliste personnelle chez Les Effrontés à Montréal.

Au rayon des accessoires, des petits nœuds s’invitent dans les cheveux ou sur les bijoux et des chaussettes à volants ajoutent un parfait détail kitsch à une paire de ballerines ou de mocassins vernis.

50 nuances de violet

Chaleureuse et douce, la couleur violette inspire également l’excentricité. C’est peut-être pour cela que les créateurs Emporio Armani, Michael Kors et Andreas Kronthaler (de la maison Vivienne Westwood) ont décidé de la remettre au goût du jour ce printemps. « L’engouement pour le violet correspond surtout au retour des tendances de la mode des années 2000, explique Philippe Denis. Et il a été renforcé par la compagnie Pantone, influente auprès des compagnies textiles, qui l’a nommé comme la couleur montante en 2023. »

La bonne nouvelle, c’est que cette palette chromatique convient à toutes. Il suffit de trouver la nuance qui nous va le mieux. « C’est plus harmonieux si elle contraste avec notre carnation : un violet profond si on a le teint clair ou les cheveux gris, un mauve plus doux si on a la peau foncée ou les cheveux bruns », conseille Marie-Claude Savard.

« Si on veut l’essayer, mais qu’on hésite à se lancer, le plus facile est d’opter pour un accessoire », encourage Caroline Alexander, copropriétaire de Ludique, une entreprise montréalaise spécialisée en stylisme. Elle aime associer le violet aux pièces classiques beiges ou bleu marine qu’on a probablement déjà dans notre garde-robe, mais assure qu’il se porte aussi très bien en look monochrome. Il suffit d’oser !

De la tête aux pieds

Elles ne font toujours pas l’unanimité, mais les ballerines figurent bel et bien parmi les tendances. Réhabilitées sur les podiums par la maison italienne Miu Miu l’an dernier, elles habilleront les pieds des modeuses dès les beaux jours. « Les clientes aiment la combinaison du chic, du rétro et du classique dans ces chaussures qui se marient avec toutes les silhouettes et conviennent aussi bien au jour qu’au soir », explique Polina Sidorenko, coordinatrice marketing de la marque montréalaise L’intervalle, spécialisée en chaussures et accessoires.

Celles qui déplorent le côté trop basique de la ballerine, lui attribuant même parfois des airs de pantoufle, préfèreront peut-être ses cousines plus sophistiquées : la Mary Jane avec une bride sur le pied ou la Slingback, qui s’accroche derrière le talon. « Tous ces modèles à semelle plate se portent mieux avec une robe ou une jupe courtes, prévient Caroline Alexander. C’est moins flatteur avec un vêtement qui tombe plus bas sur le mollet, car ça écrase la silhouette, surtout si on est petite. »

Aussi sur le radar : les tongs, ces chaussures de plage dont le quotient mode grimpe en flèche depuis que Prada et Coperni les ont revampées dans leurs nouvelles collections. « Les modèles en cuir, sobres et chics, s’assortissent merveilleusement bien avec un pantalon de tailleur ou une jupe en satin, dit Marie-Claude Savard. » Pourquoi pas ?