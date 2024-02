Comment faire de la crème fouettée sans batteur

Rien n’évoque plus le dessert qu’une cuillerée de crème fouettée bien veloutée sur une petite gâterie sucrée. Qu’elle garnisse cette tarte au chocolat et à la noix de coco, ce gâteau meringue de minuit ou cette bagatelle aux fraises et à la crème de lime, elle conclut toujours divinement un repas. Polyvalente, elle peut aussi relever les boissons chaudes comme le café, le chocolat chaud ou cette douceur alcoolisée aux pommes et à la citrouille. En plus, la crème fouettée se prépare très facilement à la maison, à l’aide d’accessoires de cuisine de base



Les premières étapes

Avant de commencer à fouetter, placez votre bol, votre fouet, votre mélangeur ou votre pot Mason au réfrigérateur pendant au moins 15 à 30 minutes. Les ustensiles et les ingrédients froids aident la crème à monter plus rapidement et à mieux conserver sa texture.

Quel type de crème utiliser ?

Choisissez de la crème épaisse ou de la crème à fouetter à forte teneur en matières grasses (au moins 35 %). Plus la teneur en matières grasses est élevée, plus la crème fouettée pourra être ferme. Évitez les crèmes pauvres en matières grasses comme la crème de table, la crème moitié-moitié ou la crème de cuisson. (Croyez-moi, elles ne monteront pas.)

4 façons simples de préparer la crème fouettée

1. Comment faire de la crème fouettée à la main

La méthode classique et éprouvée qui consiste à fouetter la crème à la main n’est pas aussi ardue qu’il n’y paraît. Pour préparer de la pâte à gâteau ou à pain, des crèmes ou des meringues, la technique manuelle demeure la méthode préférée de nombreux chefs, boulangers et pâtissiers. Elle leur permet de mieux contrôler la quantité d’air incorporée dans le mélange et d’éviter de trop fouetter, ce qui donne une crème granuleuse qui se sépare.

Pour commencer, posez un linge humide sur votre plan de travail, placez un bol à mélanger réfrigéré dessus, versez une tasse de crème froide et 2 cuillères à soupe de sucre en poudre dans le bol, et commencez à fouetter vigoureusement.

Il est préférable d’utiliser des bols plus hauts (comme ceux vendus avec les mélangeurs sur pied KitchenAid) pour éviter les éclaboussures de crème. Si votre bol est plus petit, inclinez-le légèrement, tenez-le fermement d’une main ou contre votre torse (le port d’un tablier est indispensable pour cette tâche), puis fouettez la crème au fond du bol. En inclinant le bol, on laisse moins d’espace au liquide, ce qui accélère le processus et réduit le nombre de coups de fouet nécessaires. Avec un peu d’effort, vous verrez bientôt des pics mous se former. Oui, cette méthode demande de la patience — entre 7 et 10 minutes — et un peu de force musculaire, mais le résultat est une crème fouettée riche et veloutée, faite avec amour.

2. Comment faire de la crème fouettée avec un mélangeur

Si vous avez un mélangeur, faire de la crème fouettée est un jeu d’enfant. Le mélangeur est l’un des meilleurs outils pour obtenir une crème parfaitement moelleuse qui accompagnera vos tartes et vos boissons caféinées. Le secret réside dans ses lames fines et tranchantes qui créent de plus petites bulles d’air lors du fouettage, ce qui permet d’obtenir une crème plus ferme en moins de temps.

Pour préparer la crème fouettée dans un mélangeur, versez 1 tasse de crème à fouetter réfrigérée et 2 à 3 cuillères à soupe de sucre en poudre dans un récipient de 8 tasses (Conseil : vous pouvez doubler cette recette si vous avez besoin de couvrir un gâteau entier. Nous vous conseillons néanmoins d’y aller une tasse à la fois si vous voulez éviter que la crème fouettée n’envahisse le plafond de votre cuisine.) Mélangez la crème et le sucre à faible intensité, en augmentant progressivement la vitesse au fur et à mesure que la crème épaissit. Surveillez attentivement la consistance et arrêtez dès que des pics mous se forment. (Si vous mélangez trop, vous obtiendrez du beurre).

3. Comment faire de la crème fouettée avec un robot culinaire ?

Cet autre petit électro peut aussi venir à votre rescousse. Le principe est le même que pour le mélangeur, mais il est sans doute plus facile à surveiller. Selon la taille de votre robot, vous pouvez diviser par deux la recette de base (une tasse de crème fouettée et de 2 à 3 cuillères à soupe de sucre en poudre) ou la doubler.

Ajoutez la crème à fouetter réfrigérée et le sucre dans le bol du robot équipé de sa lame de base. Mélangez par petites impulsions jusqu’à ce que la crème épaississe et forme des pics mous. Veillez à ne pas trop mélanger ; encore une fois, nous voulons de la crème fouettée, pas du beurre !

4. Comment faire de la crème fouettée avec un pot Mason

Cette méthode nécessite moins d’outils de cuisine que les autres, ce qui accélère le nettoyage. Vous n’avez besoin que de crème, de sucre en poudre, d’un bocal hermétique et d’espace pour danser.

Pour commencer, versez la crème à fouetter refroidie et le sucre en poudre dans un pot propre, en veillant à ce qu’il y ait suffisamment de place pour que la crème double de volume. Fermez hermétiquement le bocal et secouez-le vigoureusement pendant plusieurs minutes. Le mouvement de roulement répartit l’air dans la crème, lui donnant progressivement une somptueuse texture fouettée. La méthode du pot Mason est non seulement amusante, mais elle vous permet également de contrôler la texture du produit final.

Conseils de pro

Vive les stabilisateurs !

Vous pouvez ajouter un stabilisateur pour aider la crème fouettée à rester ferme. La crème fouettée « stable » met plus de temps à se liquéfier et reste moelleuse plus longtemps à température ambiante. Voici quelques options possibles :

Sucre en poudre : Plus fin que le sucre de table, le sucre en poudre se dissout dans la crème pour lui donner une texture lisse et aérée. Il contient également de l’amidon de maïs qui aide la crème à conserver sa forme. Ajoutez-en 1 à 2 cuillères à soupe dans la crème avant de fouetter, comme nous l’avons fait dans nos recettes ci-jointes.

Gélatine : Dissolvez une petite quantité de gélatine non aromatisée dans de l’eau froide, puis chauffez le mélange doucement — dans une casserole ou au micro-ondes — jusqu’à ce qu’il devienne liquide. Laissez-le refroidir légèrement avant de l’incorporer à la crème fouettée.

Crème de tartre : Ajoutez une pincée de crème de tartre pendant que vous fouettez la crème. Elle aide à stabiliser la structure de la crème fouettée.

Évitez de trop fouetter

Arrêtez de fouetter dès que des pics fermes se forment. Un fouettage excessif peut entraîner la séparation des graisses contenues dans la crème et donner une texture granuleuse.

Comment conserver la crème fouettée

Conservez la crème fouettée au réfrigérateur jusqu’au moment de l’utiliser. L’idéal, c’est de la servir dès qu’elle est prête, mais les restes se conservent tout de même au réfrigérateur jusqu’à 7 jours durant, dans un récipient hermétique.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Elle a été traduite et adaptée par l’équipe de Châtelaine en janvier 2024.