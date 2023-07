3 petits électros indispensables pour cuisiner 

Le batteur sur socle

Il a fait ses preuves en pâtisserie et en boulangerie, et il est tout aussi utile pour travailler la pâte à pizza ou les pâtes fraîches. « C’est également l’outil idéal pour monter ses blancs d’œufs ou réussir une meringue », souligne Mélanie Marchand, cheffe à domicile et animatrice d’ateliers de cuisine.

Au moment de l’achat, on vérifie la solidité du socle et on s’assure de pouvoir incliner la tête pour placer et retirer aisément le bol.

Bons achats : Kitchen Aid (le modèle Artisan est une version adaptée des appareils professionnels), Breville ou Cuisinart.

Combien ? De 250 $ à 750 $.

Le mélangeur

Pour réduire les aliments en purée et leur donner une texture crémeuse, les mélangeurs sont de bons alliés. Ils rendent les potages et les sauces bien lisses, et les smoothies, onctueux. Les amateurs de cocktails sont ravis d’y concasser des glaçons.

Sur le marché, on trouve une kyrielle de modèles, dont certains très chers. Le moteur des appareils les plus performants permet notamment de concocter des beurres de noix. « En revanche, moins il est puissant, plus le résultat sera grumeleux », explique le chef Éric Gauthier, cofondateur des cours de cuisine et de cocktails Ateliers et Saveurs. Il faut donc évaluer ses besoins avant de faire un achat.

Bon à savoir : les odeurs s’imprègnent moins dans les contenants en verre. À noter que certains mélangeurs ont des fonctions déjà programmées pour les smoothies ou les purées, par exemple.

Bons achats : Le Ninja, simple et à petit prix, fait un très bon travail. Mais, pour des résultats optimaux, le meilleur de tous est le Vitamix, selon Eric Gauthier.

Combien ? De 120 $ à 200 $ pour un modèle de base, et plus de 600 $ pour certains modèles de Vitamix et de Breville.

Le robot culinaire

Couper, trancher ou râper des légumes, le robot le fait en un rien de temps. « Il en existe de tout petits, qui occupent peu d’espace et qui sont très pratiques si on n’a qu’un oignon à émincer », souligne Mélanie Marchand. En format mini, il est aussi idéal pour mélanger les épices et les fines herbes.

Au moment de choisir son robot culinaire, on examine la puissance du moteur, les vitesses en option, la solidité de la cuve et les différents types de lames offerts. Certains modèles disposent même de la fonction « épluche-patate » !

Bons achats : Kitchen Aid, Oster ou Breville.

Combien ? de 50 $ à 800 $, selon la capacité et le nombre de fonctions.

À lire aussi : 10 ustensiles de cuisine dont on ne devrait pas se passer