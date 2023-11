19 idées cadeaux qui combleront nos hommes

Non, pas question d’offrir une énième carte cadeau à papa ou à chéri cette année ! Voici une sélection originale d’objets pratiques, d’articles de sport, et de produits de beauté masculins… pour tous les budgets.



Livre HOOKÉ Aventures et cuisine sauvage

Il aime se réfugier au fond du bois, taquiner la truite ou partir à la chasse de cueillir des champignons sauvages ? Ce tout nouveau bouquin lui permettra de suivre le fondateur de la marque de vêtements de plein air québécoise Hooké, Fred Campbell, dans ses aventures en nature, d’un bout à l’autre du Canada. Les récits sont captivants, les photos, saisissantes et les quelques recettes, appétissantes à l’os !

44,95 $, KO Éditions, ko-media.ca ou la plupart des grandes librairies

Porte-cartes en cuir – Fab’

Raffiné, ce porte-carte fait à la main à Montréal. Il comprend trois compartiments pouvant loger six cartes bancaires, ainsi qu’une pochette pour ranger des billets. Il est si robuste que l’entreprise offre une garantie à vie !

59 $, fabhandcrafted.com ou dans certaines boutiques d’achat local

Sérum visage – GROOM

La marque québécoise chouchou de la gent masculine lance une nouveauté pour célébrer son 10e anniversaire : un sérum revitalisant pour le visage. Composé d’acide hyaluronique et d’ingrédients végétaux, il hydrate en profondeur et pénètre l’épiderme en moins de deux, en plus de laisser derrière lui d’irrésistibles effluves de genévrier et de sauge. Voilà une belle façon d’introduire l’étape du sérum dans sa routine de soins.

45 $, lesindustriesgroom.com ou plusieurs salons de barbier

Sofa gonflable – Fatboy

Personne ne mérite de se coucher par terre. Pour la prochaine séance de détente en nature, sur le bord du lac ou au sommet des monts de ski, ce sofa qui se gonfle en un coup de vent – littéralement, puisqu’une pompe n’est pas nécessaire – est idéal. Comme il se compresse dans une petite pochette de rangement, on peut le traîner partout !

129 $, fatboycanada.com ou la boutique Fatboy (5780 rue Paré, Montréal)

Coffret de transport de bijoux – Mejuri

En voyage, il finit toujours par ranger sa montre, ses bagues ou sa chaîne pêle-mêle dans sa trousse de toilette, les éraflant au passage ? Cette élégante solution de rangement lui permettra de mieux prendre soin de ses précieux accessoires, en déplacement comme à la maison.

98 $, mejuri.com ou la boutique Mejuri (1410, rue Peel, Montréal)

Thermomètre à cuisson intelligent – MEATER+

La cuisson de la viande est un art… que certains ne maîtrisent pas tout à fait. Grâce à MEATER+, un thermomètre à cuisson sans fil connecté aux téléphones intelligents, ça devrait changer. On télécharge d’abord l’application gratuite, on insère le thermomètre dans la pièce de viande, puis on suit la température interne de celle-ci – en Celsius ou en Fahrenheit – sur son téléphone. Des alertes guident les cuistots pour leur indiquer quand le T-bone est à point.

149,95 $, amazon.ca ou La Guilde culinaire

Trio pour le visage « The Triple play » – Jack Black

Les produits de soins masculins les plus populaires de la marque Jack Black réunis dans un coffret : un exfoliant à la vitamine C, un hydratant pour le visage avec protection FPS et un nettoyant pour le visage, les cheveux et le corps. Pour l’homme qui aime être propre comme un sou neuf !

78 $, getjackblack.ca ou La Baie et Sephora

Housse pour ordinateur Madison – Bugatti

Pratique, cette housse en nylon et cuir végane à double compartiment. Un pour l’ordinateur, l’autre pour le téléphone, le portefeuille et les papiers importants. Les poches intérieures permettent d’ailleurs à messieurs de bien s’organiser. En voilà quelques-uns qui feront des jaloux au bureau !

45 $, bugatticollections.com ou La Baie, Bureau en Gros et Costco.



Chaussures de sport imperméables Cloud 5 – On Running

Jouer dehors beau temps, mauvais temps, c’est possible grâce à ces chaussures haute performance de la marque suisse On Running. Conçues en partie à partir de matériaux recyclés, elles sont ultra légères, absorbent bien les chocs pendant la course et la semelle dentelée empêche les dérapages. Les sportifs quatre saisons en raffolent.

199,99 $, on-running.com ou la plupart des magasins de sport

Tablier – Indigo

Que ce soit pour effectuer des travaux manuels ou «flipper» des boulettes sur le gril, ce ravissant tablier muni de poches multiples et d’un porte-serviette donne des allures de grand chef à quiconque le noue autour de sa taille.

29,99 $, indigo.ca ou Indigo

Couvre-bas chauffants – Ewool

Le froid glacial n’arrêtera plus les amateurs de sorties hivernales. Ces couvre-bas chauffants de fabrication québécoise – qui s’activent à la simple pression d’un bouton – sont extensibles, minces, lavables à la machine et, surtout, ils enveloppent les orteils d’une agréable chaleur – qu’on peut régler à 3 niveaux d’intensité – jusqu’à 16 heures. Ça en fait des descentes de ski bien au chaud !

398 $, ewool.com

Porte-bouteille en cuir – Thar Desert Leather

Il perd ou oublie toujours sa bouteille réutilisable ? Avec ce porte-bouteille artisanal, elle restera collée à lui pendant les randonnées, les parties de golf ou encore les escapades à l’étranger, lui rappelant du même coup de boire de l’eau plus souvent !

45 $, sur etsy.com

Stylet pour tablette – Bureau en gros

Les hommes qui ont toujours les yeux rivés à l’écran de leur tablette devraient apprécier ce stylet pratique. Pourquoi, donc ? Parce que ça permet de garder l’écran propre et rend le pointage plus précis.

15,99 $, bureauengros.com ou Bureau en gros

Chauffe-mains réutilisables — Hot Poc+

Le temps des chauffe-mains jetables est révolu. L’entreprise québécoise Hot Poc lance le 1er décembre prochain le premier modèle réutilisable jusqu’à 100 fois. Même principe que le modèle original : on presse la pochette (plus précisément le disque métallique à l’intérieur) puis la chaleur est générée instantanément, et ce, pendant environ 30 minutes, grâce à une solution conductrice sursaturée en sel. Après utilisation, il faut la faire bouillir afin de réinitialiser ses propriétés chauffantes en vue d’une prochaine sortie hivernale. Voilà une chouette innovation à offrir en cadeau !

37,99 $, pour 4 Hot Poc +, Hotpoc.ca et dans les boutiques Sports Experts, Canadian Tire et MEC

Caleçon long thermal en laine mérinos – Smartwool

Tout comme les fameuses chaussettes de l’entreprise, ce caleçon ajusté tout confort 100 % laine mérinos permet d’évacuer la sueur et donc de nous garder au chaud pendant qu’on s’active au grand air.

140 $, smartwool.ca ou la plupart des magasins de sport

Coffret baume et crème rasage pour peau sensible – Proraso

Deux essentiels pour un rasage tout doux : la crème à raser et le baume après-rasage concoctés avec un mélange apaisant de thé vert et d’avoine. Le rasoir ne laissera plus de sillons rougeâtres sur son passage.

19,99 $, magasiner.pharmaprix.ca ou Pharmaprix

T-shirt technique – Parmi Lifewear

Assez respirant et extensible pour faire du sport, puis et assez classe pour un look tout-aller, ce t-shirt polyvalent de la jeune entreprise québécoise Parmi Lifewear plaira aux hommes à la recherche de confort. Il n’est pas donné, par contre. C’est que, comme toutes les pièces de la marque, il a été conçu au Canada et fabriqué au Portugal de manière éthique, avec des tissus durables (certification Bluesign).

150 $, parmilifewear.com

Isolant à cannette – YETI

« Une p’tite frette mon Denis ? » Les amateurs de sodas ou de houblons bien froids seront comblés par de cet isolant robuste et de bon goût. Sa coque en acier inoxydable, permet d’y glisser une canette aisément. En prime, il est lavable et il va au lave-vaisselle.

Disponible en 10 couleurs, 35 $, yeti.ca ou Atmosphere, MEC et SAIL

Machine à boissons gazeuses – Drinkmate OmniFizz

Contrairement à la marque populaire d’appareils créant de l’eau pétillante à l’aide de CO2, cette machine permet de gazéifier tous les liquides, du jus aux cocktails en passant par le thé glacé. Et les bulles sont explosives et abondantes ! Voilà un cadeau vraiment effervescent.

Disponible en 4 couleurs, 129,99$, amazon.ca

