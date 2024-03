Les meilleurs mini-œufs de Pâques, selon Châtelaine

Les « Mini Eggs » de Cadbury sont partout, mais plusieurs nouvelles marques leur font concurrence. Notre équipe s’est « sacrifiée » pour en goûter sept variétés et, bonne nouvelle : les meilleurs ne sont pas les plus chers.

Oui, les emblématiques mini-œufs chocolatés de Cadbury sont vendus à l’année, mais notre consommation grimpe en flèche à l’approche de Pâques. C’est qu’en plus d’envahir les étals, ils réussissent à se faufiler jusque dans nos desserts.

Cadbury est toutefois loin d’être seul à confectionner des œufs miniatures en chocolat enrobés de sucre. Et si le classique de Cadbury compte parmi nos favoris, nous avons élu un autre vainqueur et une option économique surprenante a pris la deuxième place de notre palmarès.

Nous avons également appris quelque chose. Par commodité, nous avons acheté plusieurs variétés d’œufs miniatures sur Amazon. Bien que le service de livraison offert par le géant américain soit pratique, les œufs chocolatés que nous y avons commandés sont arrivés avec des coquilles nettement plus fêlées que ceux que nous nous sommes procurés en magasin. Nous n’avons peut-être pas été chanceux – et si vous utilisez les œufs dans vos pâtisseries, cela n’a pas vraiment d’importance – mais si vous cherchez des œufs miniatures immaculés pour garnir vos paniers de Pâques, ce renseignement vous sera utile.

Sans plus attendre, voici les résultats de notre test de dégustation à l’aveugle.

Les meilleurs Mini Eggs pour Pâques 2024

7. Œufs en chocolat au lait, Le Choix du Président, 14,99 $ pour 943 g

Cette marque occupe la dernière place de notre palmarès, plusieurs testeurs ayant trouvé sa saveur « bizarre » et « artificielle ». D’autres ont indiqué que le chocolat n’était pas assez crémeux et que l’enrobage avait un goût crayeux.

Acheter maintenant

6. Mini œufs au chocolat au lait, Frank, 16,99 $ pour 950 g

Pour être francs, ces mini-œufs de la marque maison de Canadian Tire n’ont pas été très appréciés des testeurs. Ils sont un peu plus petits que ceux de Cadbury, mais leur couleur est plus vive. La coquille en sucre semblait plus croquante, mais la saveur du chocolat est médiocre.

Acheter maintenant

5. Mini œufs croquants en chocolat au lait, Laura Secord, 7,99 $ pour 135 g

Nous voulions aimer davantage les mini œufs de cette marque québécoise, mais ça n’a malheureusement pas été le cas. Un goûteur a noté que le chocolat avait blanchi, ce qui le rendait moins appétissant, et plusieurs ont trouvé l’enrobage trop épais. De plus, les œufs – bizarrement pointus – avaient la forme la plus irrégulière de toutes les marques que nous avons testées.

Acheter maintenant

4. Mini œufs, Lindt, 7,49 $ pour 125 g

Ces œufs Lindt ont vraiment fait jaser. Ils font deux fois la taille moyenne des autres marques, et au moins sept testeurs se sont demandé pourquoi ils étaient si gros. Plusieurs autres ont exprimé être déçus de l’enrobage, qu’ils trouvaient trop épais ou trop craquant. Cela dit, un goûteur a décerné la première place à ce produit, vantant son « rapport chocolat-coquille ».

Acheter maintenant

3. Mini Eggs, Cadbury, 18,99 $ pour 943 g

C’est ici que ça se gâte ! Cadbury fabrique les Mini Eggs depuis 1967 et demeure la marque la plus iconique de cette catégorie. Lorsque nous avons décidé de faire un test de dégustation cette année, nous étions convaincus que cette marque en obtiendrait la première place. Ça n’a pas été le cas. Si les goûteurs ont adoré les teintes pastel de ces œufs, plusieurs ont trouvé que le chocolat avait un goût aigre et était trop sucré. Seule une personne a indiqué qu’il s’agissait de son préféré.

Acheter maintenant

2. Mini-œufs chocolat au lait, Great Value, 10,98 $ pour 900 g

Toutes les marques maison devraient prendre des notes. Celle de Walmart produit des œufs chocolatés surprenamment excellents. Les dégustateurs ont vraiment aimé le chocolat, le décrivant comme « crémeux et onctueux » et même « le meilleur du lot ». Certains ont toutefois trouvé l’enrobage trop sucré.

Acheter maintenant

1. Eggies, Hershey’s, 16,48$ pour 900 g

Vive les Eggies de Hershey ! Ces œufs ont remporté haut la main notre test de dégustation, de nombreux goûteurs étant convaincus qu’il s’agissait des Mini Eggs de Cadbury. L’un d’entre eux a écrit : « Il goûte le parfait Mini Egg de Cadbury », tandis qu’un autre a déclaré : « Je pense que ce sont les œufs Cadbury, ils sont super ». Le goût crémeux et chocolaté et le rapport enrobage-chocolat ont tous deux été salués. Voilà qui surprend, mais nos testeurs ont parlé !

Acheter maintenant

Les prix des produits sont approximatifs puisqu’ils varient d’un détaillant à l’autre.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Elle a été traduite et adaptée par l’équipe de Châtelaine en mars 2024.

Tous les produits cités dans ce texte ont été choisis de manière indépendante par notre équipe éditoriale. Certains achats effectués à partir des liens affiliés peuvent nous rapporter une petite commission, sans coût additionnel pour vous.