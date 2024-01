Les meilleurs bouillons de poulet du commerce selon Châtelaine

L’équipe de Châtelaine a goûté neuf variétés de bouillon de poulet vendues dans les supermarchés du Québec, y compris les marques maison d’IGA, Metro et Provigo/Maxi. Surprise: les plus chers ne sont pas les meilleurs.

Chantal Braganza est chef de section, Cuisine, pour Chatelaine.

Il y a une soupe que je cuisine les soirs où je suis pressée, mais où je dois tout de même nourrir deux enfants affamés et difficiles. Il suffit de faire revenir une poignée de nouilles dans la poêle pendant quelques minutes, puis de les recouvrir de bouillon de poulet du commerce et d’ajouter une ou deux tasses de légumes émincés. Environ 90 secondes avant la fin de la cuisson, j’y incorpore un large ruban d’oeufs battus. C’est un plat consistant, réconfortant et coloré qui prend exactement 15 minutes à préparer et que ma famille engloutit en moins de deux.

Son succès, comme celui de beaucoup d’autres recettes express, dépend entièrement de la qualité du bouillon de poulet. Même si j’adore préparer mon propre bouillon, surtout après avoir fait rôtir une volaille entière, je suis aussi un être humain et j’utilise du bouillon en boîte. Et ce n’est pas rare. Comme la qualité des bouillons vendus en épicerie varie beaucoup, et que les produits les plus chers ou les plus réputés ne sont pas forcément les meilleurs, il vaut la peine d’en essayer quelques-uns pour trouver son préféré. Voici les (étonnants) résultats de notre essai.

Bouillon d’os de poulet, Imagine, 6,79 $ pour 946 ml

« Imaginez… si ce bouillon avait de la saveur », a écrit l’un de nos juges. Les autres commentaires portaient sur sa couleur légèrement grisâtre et son arrière-goût aux notes de cendres. Nous voulions vraiment aimer ce bouillon, puisque contrairement au bouillon ordinaire, le bouillon d’os devrait avoir une texture plus épaisse et une saveur plus riche, mais ce ne fut pas le cas.

Bouillon d’os de poulet, Pacific Foods, 9,29 $ pour 946 ml

Ce bouillon avait une saveur de poulet tout simple à la première gorgée, mais un arrière-goût végétal persistant que certains dégustateurs ont comparé à celui de l’avoine ou des champignons. À plus de neuf dollars la boîte, ce bouillon n’a pas été à la hauteur de nos attentes en matière de saveur.

Bouillon de poulet, Kitchen Basics, 4,49 $ pour 956 ml

Presque tous les goûteurs ont détecté dans ce bouillon une forte saveur de céleri qui masquait le goût du poulet. Sans être totalement mauvais, ce produit ne s’est pas taillé une place parmi les favoris de l’équipe.

Bouillon de poulet, Sans Nom, 1,69 $ pour 946 ml

À première vue, ce produit avait une teinte légèrement verdâtre et rebutante. Il s’en est toutefois mieux sorti en ce qui concerne le goût et certains y ont décelé des saveurs de maïs et de céleri.

Bouillon de poulet, Compliments, 2,29 $ pour 946 ml

La marque maison des supermarchés IGA s’est frayé une place en milieu de peloton. Le commentaire « Léger et salé » est revenu plus d’une fois et la saveur du poulet a été jugée assez subtile.

Bouillon d’os de poulet, Le Choix du Président, 3,99 $ pour 900 ml

Ce produit de marque maison vendu chez Maxi s’est distingué des deux autres bouillons d’os testés grâce à sa couleur, sa texture (il est plus épais que les autres) et sa nette saveur de poulet. Certains dégustateurs n’ont toutefois pas apprécié ses fortes notes de poivre noir.

Bouillon de poulet Irresistibles Mieux-être, 2,19 $ pour 900 ml

S’il s’agit du seul bouillon à faible teneur en sodium de liste, c’est que nous n’avons pas pu mettre la maison sur le bouillon Irrésistibles à teneur régulière en sodium pour notre test. Qu’à cela ne tienne: cette variante a agréablement surpris notre jury, puisqu’elle se comparaît bien aux autres produits de la liste.

Bouillon de poulet de Campbell’s, 2,29 $ pour 900 ml

Les testeurs ont beaucoup apprécié la saveur de poulet de ce bouillon, mais ils l’ont tous trouvé étonnamment plus salé que la moyenne.

Bouillon de poulet T&T, 1,29 $ pour 398 mL

(Disponible chez T&T et chez certains Maxi).

Cette toute petite conserve fait la moitié de la taille de la plupart des boîtes que nous avons essayées, mais elle contient deux fois plus de saveur. Le bouillon est riche, assaisonné et marqué par un arrière-goût persistant de graisse de poulet. Tous nos dégustateurs ont noté à quel point ce produit avait l’odeur et le goût d’un bouillon de poulet maison. Et, à un peu plus d’un dollar la boîte, il s’agit d’une excellente affaire. Sa teneur en sodium est toutefois plus élevée que celle des autres marques que nous avons essayées. Si cela est incompatible avec votre régime alimentaire, nous vous suggérons de réserver ce produit aux braisés et au déglaçage, plutôt qu’aux soupes. Par ici la saveur !

Les prix des produits sont approximatifs puisqu’ils varient d’un détaillant à l’autre.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur Chatelaine.com. Traduction et adaptation par l’équipe de Châtelaine en janvier 2024.