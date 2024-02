Les meilleurs mélanges à chocolat chaud en épicerie selon Châtelaine

Une tasse de chocolat chaud velouté, c’est l’incarnation parfaite de la petite gâterie qu’on s’accorde pendant les mois les plus froids de l’année. C’est comme un câlin doux et chaleureux, mais c’est surtout… du chocolat. Pour en profiter pleinement, il suffit de choisir le meilleur mélange à entreposer chez soi en vue de la prochaine fois où le mercure descendra sous zéro.

Pour vous aider à le trouver, nous avons testé une bonne variété de marques populaires de chocolat chaud instantané. Nous avons suivi les instructions de préparation de chaque produit avant de verser de petites quantités dans nos tasses. Nous avons opté pour de l’eau chaude plutôt que du lait afin de mieux discerner les profils aromatiques de chaque produit.

8. Mélange pour chocolat chaud Original Great Value 450 g 4,47 $

Ce produit s’est avéré le moins apprécié de notre dégustation à cause de son goût salé, mentholé et poudreux.

7. Chocolat chaud Carnation Simply, 6,47 $ pour 400 g

Ce mélange riche, sucré et crémeux est marqué par une intense saveur de vanille qu’une goûteuse a qualifiée de « légèrement étrange ». Si vous aimez la vanille plus que le chocolat, celui-ci est fait pour vous.

6. Mélange à chocolat chaud Compliments, 4,69 $ pour 500 g

La plupart des dégustateurs ont trouvé cette option à la fois trop sucrée et trop salée. Quelques-uns ont noté que les enfants pourraient l’apprécier. La texture est agréablement lisse et dense, comme du chocolat au lait.

5. Chocolat chaud Tim Hortons, 4,99 $ pour 500 g

Bien que la formule de Tim Hortons ait un goût plus sucré que chocolaté, elle a une texture veloutée qui a été fort appréciée. Les notes de sel et la poudre de cacao amère et légèrement acide réussissent à équilibrer le goût sucré, mais il manque la profondeur que l’on recherche dans une bonne tasse de chocolat chaud.

4. Mélange à chocolat chaud Le Décadent, Le choix du Président, 5 $ pour 450 g

Inspiré des biscuits aux pépites de chocolat emblématiques de la marque, ce chocolat chaud est sans aucun doute celui qui a le plus divisé notre panel. Bien qu’il ait une texture riche et crémeuse et une saveur chocolatée prononcée, il présente de fortes notes de noix de coco que certains membres de notre équipe ont adorées, et d’autres… pas du tout.

3. Mélange pour chocolat chaud Notre Excellence au chocolat extra riche

Cette boisson est la plus foncée de toutes celles que nous avons testées. Bien que son fabricant la qualifie d’« extra riche », elle a une consistance très aqueuse qui suggère le contraire. Cela dit, la plupart des testeurs ont trouvé le goût du chocolat noir assez plaisant, mais pas aussi savoureux qu’escompté.



Le produit était en rupture de stock sur walmart.ca au moment de publier ce texte.

2. Chocolat chaud Sans nom, 4,49 $ pour 500 g

Ce produit a une consistance plus liquide que les autres, mais il se révèle étonnamment savoureux. Le mélange est sucré et crémeux, avec un « goût classique de chocolat chaud », a affirmé un goûteur. La seule ombre au tableau : une pellicule s’est formée à la surface de la boisson en quelques minutes, ce qui laisse croire que la formule se sépare facilement.

Préparation de chocolat chaud Camino 7,99 $ pour 336g

Comme la plupart de nos testeurs n’avaient jamais essayé cette marque qui semble sans prétention, ils ont été agréablement surpris de découvrir qu’elle donne une boisson chocolatée corsée. Un dégustateur a affirmé que c’était du « vrai chocolat » en version liquide, tandis qu’un autre l’a qualifié de « chocolat chaud gourmet », et une troisième personne l’a immédiatement élu comme son préféré. On détecte d’abord l’intense saveur terreuse de la poudre de cacao noir, puis un goût de sucre, une touche salée et de subtiles notes florales de vanille. Bien que certains puissent la juger trop sucrée, ses saveurs et sa texture, semblables à celles d’une crème onctueuse, justifient le prix plus élevé du produit. Ce mélange à chocolat chaud est en plus certifié biologique, sans gluten et, selon les dires d’un autre testeur, il est tout simplement « délicieux ».

Les prix des produits sont approximatifs puisqu’ils varient d’un détaillant à l’autre.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Traduction et adaptation par l’équipe de Châtelaine en janvier 2024.