14 idées de cadeaux gourmands (qui s’enveloppent)

Coffret gourmand Natura, de Gourmet sauvage, 50 $ chacun

Gourmet sauvage, le spécialiste de la gastronomie boréale, a conçu pour le temps des Fêtes un assortiment de coffrets qui sortent de l’ordinaire. Parmi ceux-ci, le coffret Natura promet une belle incursion dans un univers gustatif méconnu fait de produits qui poussent pourtant dans notre cour arrière. Confiture de camerises, cœurs de quenouilles marinés, moutarde sauvage au vin et sirop de fleurs de sureau. Un régal avec un petit goût de chez nous en prime.

Chocolat Allo, de Allo Simonne, de 12 $ à 15 $ les 56 g

N’ayons pas peur des mots, Allo Simonne a carrément révolutionné l’univers des tartinades choco-noisettes au Québec. Voici que la petite entreprise montréalaise lance de nouvelles palettes de chocolats – de forme circulaire – préparées à partir de fèves de cacao cultivées en mode éco-responsable et mariées à des saveurs bien de chez nous, comme l’érable, le nard des pinèdes et les fleurs de mélilot. On craque, vraiment.

Moulins à sel et à poivre Audo Copenhagen, 180 $ l’ensemble

Les amateurs d’esthétique scandinave seront ravis de recevoir cet ensemble de salière et poivrière de marque Audo Copenhagen. Le géant danois du design propose tout un éventail de produits aux lignes pures et au look minimaliste qui feront sensation auprès des foodies friands de beaux objets. Ces moulins à sel et à poivre, qu’on pourrait facilement confondre avec des bouteilles d’eau, pour s’agencer à toutes les décos.

Rouge rubis, de Nordiq, 21,60 $, 750 ml

Au premier abord, le mariage peut surprendre. Du cidre bien effervescent et du vin rouge dans la même bouteille, il fallait oser. Et les fondateurs de Nordiq, jeune pousse installée dans les Cantons de l’Est, n’ont pas hésité. Ces entrepreneurs un peu fous ont fait macérer le jus des pommes Golden Russet et Rubinette de la cidrerie Milton sur du marc de raisins des cépages vidal, frontenac gris et sainte-croix. En bouteille : une boisson unique, d’un beau rouge vif, ni tout à fait cidre ni tout à fait vin. À découvrir sans faute !

Ail noir La terre du 9, sel 16,99 $ les 95 g, purée 19,99 $ les 125 g, vinaigre 17,99 $ les 250 ml

Voilà un produit qui n’a de l’ail que le nom. Et pour cause : il s’apparente bien davantage au vinaigre balsamique ou à la mélasse qu’à la gousse au goût piquant dont il est issu. On obtient l’ail noir en chauffant des bulbes à basse température pendant quelques semaines dans un environnement contrôlé. L’entreprise beauceronne La terre du 9, l’un des quelques fabricants québécois, le décline en purée, pour accompagner un bon fromage, une viande grillée ou rehausser une soupe à l’oignon, en sel, pour donner à tous ses plats une touche d’umami, et en vinaigre grâce auquel on fera une vinaigrette qui se compare à nulle autre. Un délice étonnant.

Kit de gin artisanal Ginius, 69,95 $ chacun

Il y a au Québec des dizaines de distilleries qui produisent de fort bons gins. Mais cela n’est pas une raison de ne pas essayer d’en faire soi-même à la maison. La bien-nommée Ginius propose un ensemble comprenant tous les outils et les ingrédients pour se lancer dans l’aventure, à part l’alcool neutre ou la vodka, qu’il faut d’abord se procurer à la SAQ. Ne reste plus qu’à y faire macérer les baies de genièvre et les aromates fournies, à laisser reposer et à filtrer le mélange. En 36 heures top chrono on obtient un gin maison de fort belle tenue !

Mixette sans fil Kitchen Aid Go, 199,99 $

Une mixette en cadeau de Noël ? Non, vous n’êtes pas dans un épisode de Papa a raison… Cette nouveauté signée KitchenAid fait partie de la gamme de petits électroménagers à pile rechargeable que la multinationale a lancée récemment. Finie, donc, la course à la prise de courant libre, le recours aux rallonges multiprises et les fils encombrants. Cette mixette, dont la puissance n’a rien à envier à sa cousine filaire, peut donc être utilisée où bon vous semble. Évidemment, comme les piles sont rechargeables, vous aurez toujours besoin d’une prise de courant, ne serait-ce que pour brancher le chargeur…

Coffret quatre miels (avec un savon en prime) Rosewood, 55 $

Du miel pour tous les goûts, c’est ce que propose le vignoble – et apiculteur – Rosewood, installé dans la vallée du Niagara, en Ontario. À l’intérieur de ce coffret cadeau, quatre miels de fleurs sauvages : épicé, fumé, baratté et aux noix. Ce dernier ne manquera pas d’impressionner, avec ses belles noix de grenoble en moitié qui semblent flotter en apesanteur dans un liquide épais d’une chaude couleur dorée. À déguster avec des fromages fins du Québec, pourquoi pas.

Infuseur conique, de Melitta, 23,99 $

Voilà qui en étonnera plusieurs, mais le café filtre que l’on prépare à la tasse à l’aide d’un infuseur conique en porcelaine fait un retour marqué dans les milieux branchés. Aucune crainte, donc, d’avoir l’air complètement ringard si on offre en cadeau cet infuseur Melitta. Bien au contraire !

Boîte cadeau du temps des Fêtes, d’État de choc, 65 $

La boutique État de Choc, véritable temple du chocolat haut de gamme à Montréal, fête ses cinq ans. Pour l’occasion, l’équipe dirigée par Maud Gaudreau a préparé une boîte-cadeau qui renferme tout ce qu’il faut pour gâter les fous et les folles du chocolat de grande qualité. Au menu : un sachet de poudre à chocolat chaud, une barre gourmande aux noisettes, un sac rempli de tire-éponge et chocolat, une tablette érable, miso et riz grillé, un pot de tartinade à la pistache et une carte de souhaits chocolatée. Le tout fabriqué à la main à Montréal à partir de chocolat bean-to-bar. Que demander de plus…

Cocktail prêt-à-partager Cosmopolitan, de la distillerie Ubald, 36 $

On n’a pas toujours envie de se casser la tête pour préparer des cocktails. La distillerie Ubald a donc embouteillé le populaire Cosmo en version prémixée : de la vodka, du jus de canneberge, et du jus de citron. Il ne manque que les glaçons et le zeste d’orange en garniture, et le tour est joué ! Doté d’une belle acidité et d’un bon goût de fruits, il promet de lancer une soirée festive de belle façon.

Boîtes cadeaux de La Vieille Europe, de 50 $ à 100 $ la boîte

Pas trop certaine du cadeau qui ferait plaisir cette année ? La légendaire épicerie fine La Vieille Europe, installée sur le boulevard Saint-Laurent depuis 1959, propose une variété de boîtes cadeaux contenant des produits fins locaux et importés. La boîte des restaurateurs locaux, par exemple, contient notamment de la vinaigrette Mandy’s, de la relish du Pied de Cochon, de la bruschetta de Chuck Hughes et de la moutarde au jalapeno de Joe Beef. Rien de mieux pour faire de belles découvertes gourmandes.

Bûche au sucre à la crème de L’Amour du pain, 45,95 $ la bûche de 6 à 8 portions

Qui a dit que les cadeaux de Noël devaient tous se trouver sous le sapin ? Quand on sait tout le travail que nécessite l’organisation d’un souper festif ou pire, d’un réveillon de Noël, on peut offrir à l’hôte ou à l’hôtesse de s’occuper du dessert. Et en cela, L’Amour du pain peut vous venir en aide avec ses trois bûches de Noël, dont celle au sucre à la crème, qui a résolument un petit goût de revenez-y : mousse au sucre à la crème déposée sur un biscuit aux pacanes et traversée en son centre par un biscuit au chocolat. On flanche !

PasseportXpérience, de 30 $ à 40 $

Vos proches sont du genre à lever le nez sur les vins et les cidres du Québec ? Alors le PasseportXpérience Circuit des vignobles est fait pour eux. Ce document, qu’on peut se procurer en ligne, permet de visiter un certain nombre des 30 établissements partenaires – vignobles, cidreries, microdistilleries – et de profiter de dégustations gratuites sur place. De quoi découvrir à la fois de nouvelles régions du Québec et de bons produits locaux… Tchin !

