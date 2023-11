Des livres de recettes en cadeau

Un livre de recettes, c’est un cadeau qui s’inscrit dans la durée et qui permet à ceux qu’on aime de se gâter non seulement à Noël, mais tout au long de l’année. En voici sept, dont les ouvrages d’Alexandra Diaz et de Patrice Plante, alias Monsieur Cocktail, qui leur mettront l’eau à la bouche.

Folks and Forks / Héritage pour Mathilde, de Frédérike Lachance-Brulotte, Pratico Édition cuisine, 256 pages, 39,95 $

C’est à un véritable voyage dans le temps que nous convie la créatrice du blogue culinaire Folks and Forks, Frédérike Lachance-Brulotte, avec ce livre qui se veut un legs à sa fille Mathilde. Au total, elle propose une centaine de recettes, des hors-d’œuvre aux desserts, toutes inspirées des bons petits plats que préparaient ses aïeules. Au menu, que des classiques : pâté au saumon, jambalaya, bisque de homard, salade de pommes de terre, pâté de campagne et une foule d’autres mets que Frédérike tenait à passer à la génération suivante. Du même coup, elle nous permet d’entrer, nous aussi, dans les traditions culinaires de sa famille qui, avouons-le, sont assez proches des nôtres également.

Le pain de Christina, de Christina Blais, Éditions Cardinal, 272 pages, 42,95 $

Avec ce livre en main, on n’a plus aucune raison de rater son pain. La nutritionniste Christina Blais nous propose non seulement des recettes alléchantes, mais elle nous enseigne également – étape par étape et photos à l’appui – les techniques de base qui mèneront entre autres à la fabrication de bonnes miches bien moelleuses. Au programme : la création de son levain et les bonnes techniques de pétrissage, notamment. Puis, viennent les recettes, si magnifiquement illustrées qu’on a envie de toutes les essayer. Christina nous livre ses secrets pour confectionner des baguettes bien craquantes, de la pâte à pizza, de la focaccia et des pains gourmands, dont le pain aux raisins, la miche aux fruits secs et le pain à l’érable et aux noix. Toute résistance est vaine…

Allez vous faire cuire un œuf… à la perfection !, de Arthur Le Caisne, Éditions Albin Michel, 160 pages, 32,95 $

Contrairement à ce que son titre plutôt incongru peut laisser croire, le livre Allez vous faire cuire un œuf… à la perfection ! ne contient que très peu de recettes à base d’œufs. Son auteur, Arthur Le Caisne, a plutôt voulu revisiter les classiques de la cuisine bistro – tournedos au poivre vert, croque-monsieur, porc effiloché, bœuf bourguignon… – en nous donnant ses astuces pour ne jamais les rater. Mieux : ce directeur artistique devenu auteur de livres de cuisine « révolutionne » (c’est lui-même qui l’affirme) 65 recettes du quotidien. Pour chacune, il fournit « sa méthode qui change tout » et précise « pourquoi ça marche si bien ». En prime, il répond à des questions qu’on n’aurait même pas pensé se poser, comme : quand saler ? Quand poivrer ? Pourquoi essuyer les aliments avant de les faire cuire ? Comment choisir le bon plat de cuisson ? Et ainsi de suite.

Buenos Diaz !, d’Alexandra Diaz, Les Éditions de l’Homme, 240 pages, 34,95 $

On le sait, Alexandra Diaz est une bonne vivante. Mais elle est aussi une cuisinière inspirée qui propose ici de bons petits plats sans prétention, mais toujours délicieux, comme les ailes de poulet, les croquettes de saumon, la truite à l’érable et la salade Waldorf. On y trouve même une recette de confiture de bacon…

D’entrée de jeu, Alexandra nous révèle son amour inconditionnel pour la friteuse à air chaud – ou Air Fryer dans la langue de Leonard Cohen. On ne s’étonnera donc pas que bon nombre des 80 recettes suggèrent une version « #airfryerpourtoujours », comme elle l’écrit elle-même. Ce fort beau livre, joliment illustré par les photos d’Ali Rahimi, trouvera certainement sa place dans la bibliothèque de tout foodie qui se respecte.

Dans les cuisines du monde, de Marianne Lefebvre, Québec Amérique, 240 pages, 32,95 $

Faire un tour du monde gourmand, tentant, non ? C’est ce que propose la nutritionniste Marianne Lefebvre, qui a demandé à 15 immigrants venus de tous les continents de nous donner un aperçu de la culture culinaire de leur coin du monde.

Résultat : une cinquantaine de délices exotiques, présentés dans leur version originale et, dans certains cas, avec des substituts que l’on trouve facilement dans les supermarchés. Au fil des pages, on passe de la Bolivie au Laos en faisant quelques détours par le Kazakhstan, la Syrie, Israël, le Bénin et l’Italie, pour ne nommer que ceux-là. Pour chacune des recettes, Marianne présente son autrice ou auteur, et donne quelques informations sur l’art culinaire du pays ou sur les valeurs nutritives de certains ingrédients. Voilà un livre fascinant qui invite à un savoureux dépaysement.

Boire mieux, par Patrice Plante, Éditions La Presse, 300 pages, 39,95 $

Le temps des Fêtes est souvent synonyme d’abus de toutes sortes. Pour éviter de se réveiller avec un mal de tête carabiné le lendemain d’une soirée bien arrosée, il n’y a pas 36 solutions : on boit autant d’eau que d’alcool pendant la fête, on reste sobre ou encore… on s’offre quelques cocktails faibles en alcool ou carrément sans alcool. Ça tombe bien, le mixologue Patrice Plante, fondateur de Monsieur Cocktail, vient de lancer un livre contenant 180 recettes de cocktails peu ou pas du tout alcoolisés. En prime, il nous fournit quelques recettes de purées et de sirops conçus pour les cocktails, dont certaines ne manquent pas d’originalité : sirop de gomme balloune, sirop de miel, purée de concombre, eau de tomate, lait infusé aux Froot Loops et ainsi de suite. Avouons que c’est intrigant !

Le bonheur est dans les boules, par L’escouade culinaire, Saint-Jean Éditeur, 184 pages.

Joindre le ludique à l’agréable. Voilà ce que propose L’escouade culinaire, une école de cuisine doublée d’un service de traiteur, dans son livre de recettes entièrement consacré à la confection de boules. Pas moins de 80 déclinaisons de ces bouchées sucrées sont au menu, de la plus simple à la plus élaborée. Et le choix est vaste : Amandes et noix de coco, miel et noix, forêt-noire, tarte aux pacanes, piña colada, mélange du randonneur et j’en passe. Toutes se fabriquent en un tournemain à partir d’ingrédients faciles à trouver en épicerie et ne nécessitent aucune cuisson. On sort le robot culinaire !

