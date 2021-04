Quatre livres qui nous font saliver

Ces aliments qui font notre histoire

Gros, gros coup de cœur pour ce magnifique livre d’histoire. Mijoté par l’historien Michel Lambert et la restauratrice Elisabeth Cardin – copropriétaire du resto Manitoba, à Montréal –, L’érable et la perdrix propose une plongée dans le passé et le présent culinaire québécois. Et quelle plongée ! Après une mise en bouche savoureuse, où l’on rend hommage aux peuples fondateurs, on attaque les plats principaux de ce menu 20 services, dont chacun est consacré à un produit en particulier. Et la carte est bien garnie : érable, bleuet, miel, perdrix, anguille, caribou, navet… Tous traités avec grand soin par les deux auteurs.

L’érable et la perdrix (on dirait une fable de La Fontaine), n’entre dans aucun moule. C’est ce qui fait son originalité. En le feuilletant, on passe du manuel d’histoire au traité de biologie, du livre de recettes au dictionnaire, du recueil de poésie au livre d’art. L’avantage de cet éclatement des genres : il émaille l’ouvrage d’un vernis ludique et étonnant qui fait que d’une page à l’autre, on s’émerveille.

La beauté de l’objet est magnifiée par les photos de Philippe Richelet. Même les anguilles brunâtres et limoneuses deviennent élégantes, c’est dire…

Et que serait un livre consacré à l’histoire culinaire sans au moins quelques recettes ? On en propose ici une vingtaine. Des créations originales, mais qui, avouons-le, représentent tout un défi. On le relève ? Assurément.

L’érable et la perdrix, L’histoire culinaire du Québec à travers ses aliments, par Elisabeth Cardin et Michel Lambert, Cardinal, 408 pages, 44,95 $

Le bonheur est dans la conserve

Si on ne devait posséder qu’un seul livre consacré aux conserves, c’est celui-ci. Le bien nommé Grand livre des conserves contient 400 recettes sucrées ou salées qui feront perdre la tête à ceux et celles qui raffolent des aliments prêts-à-manger cuisinés maison. Judi Kungry et Lauren Devine ont rivalisé d’imagination pour créer des « canages » hors du commun qui mettent l’eau à la bouche. Des exemples ? Tranches d’orange au miel, gelée de poivrons rouges au balsamique, chutney aux nectarines, garniture de tarte aux bleuets… Et ça se poursuit sur 450 pages !

Les deux autrices y vont aussi de leurs conseils et astuces, et précisent, chaque fois, le nombre de pots qu’on devrait obtenir si on suit la recette à la lettre. Bref, tout que qu’on a toujours voulu savoir sur les conserves mais qu’on n’a jamais osé demander se trouve dans ce livre. Y compris une recette de confiture aux fraises, grand classique parmi les classiques !