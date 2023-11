Cheffe et styliste culinaire depuis près de 30 ans, Josée Robitaille a travaillé dans les cuisines de plusieurs grands chefs, dont Normand Laprise, au Québec, et Michel Bras, en France. Au cours de sa carrière, elle a publié trois livres de ses recettes – C’est l’hiver !, C’est l’été ! et Mer et monde au menu – en plus d’avoir collaboré à la création d’au moins une trentaine d’autres.

On peut la voir popoter régulièrement au petit écran aux émissions Curieux Bégin (Télé-Québec) et 5 chefs dans ma cuisine (ICI Télé).

Le menu qu’elle a créé pour Châtelaine cette année fait une belle place aux saveurs qui rappellent les Noëls de son enfance : anis, pain d’épice, canneberges, agrumes. « Je suis très fière de ce menu somme toute assez abordable. J’espère que les lectrices auront autant de plaisir à le cuisiner que j’en ai eu à le créer ! » lance-t-elle.

Noël : un menu simple et élégant 1 / 3 Photo : Dana Dorobantu Crème de légumes blancs à l’huile de truffe Pour obtenir un potage crémeux très chic, on n’y incorpore que des légumes blancs : poireau, chou-fleur et céleri-rave. Le comble du raffinement ? Un filet d’huile de truffe.

Organisation 101

Pour arriver au repas du réveillon en un seul morceau, voici un aide-mémoire pratique.

23 décembre

Préparer la crème de légumes blancs.

Préparer les croûtons.

Préparer le gâteau, sans le glaçage.

24 décembre au matin

Préparer le glaçage et glacer le gâteau.

Préparer les ingrédients du mijoté d’orge et de la sauce pour le canard.

24 décembre, de une à deux heures avant le repas

Cuire le mijoté d’orge et le réserver à la température ambiante.

24 décembre, de 15 à 20 minutes avant de passer à la table

Réchauffer la crème de légumes sur feu doux.

Après avoir mangé la soupe

Réchauffer le mijoté d’orge au four à micro-ondes ou dans une casserole sur feu doux en y ajoutant un peu de bouillon.

Cuire les magrets et préparer la sauce.

Poêler les champignons.

