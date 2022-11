Livres de recettes : les plus appétissants à offrir en cadeau

Pour revoir ses bases

Parce qu’on n’est pas tous des Colombe St-Pierre ou des Normand Laprise, il est utile de pouvoir consulter un livre de recettes simples et abordables. S’il peut convenir à pas mal tout le monde qui s’installe aux fourneaux, Trop bon ! s’adresse avant tout aux jeunes qui ont le goût de popoter sans se casser la tête. Les 60 recettes sont signées La Tablée des Chefs, un organisme qui vise à donner aux jeunes de la DPJ toutes les bases nécessaires pour cuisiner des plats santé. Et on y trouve de tout, du muffin nutritif au poulet rôti en passant par le couscous, le cari de lentilles, le tofu général tao et l’incontournable macaroni au fromage (et au bacon !). Bref, un livre qui plaira aux ados, et à ceux et celles qui le sont restés encore un peu dans leur cœur…

Ricardo ouvre ses portes

On savait que Ricardo cuisinait beaucoup, mais ce qu’on savait moins, c’est que son épouse Brigitte Coutu et lui reçoivent aussi beaucoup. Du moins assez pour avoir envie d’écrire ensemble un livre sur l’art de recevoir. D’entrée de jeu, les auteurs nous livrent leurs secrets pour que leur réception soit impeccable. Le premier ? Bien établir la formule que l’on adoptera pour le souper : bouchées, planches, plat central où tout le monde se sert, menu participatif (fondue, raclette), et ainsi de suite. Pour chacune des 10 formules identifiées, Ricardo propose un bel éventail de recettes appétissantes. En prime, le couple explique – non sans humour – les règles de bienséance de l’invité parfait. Par exemple, on n’arrive JAMAIS avant l’heure prévue, et on comprend que si nos hôtes nous proposent « un p’tit café avant de partir », c’est signe que la soirée tire à sa fin...