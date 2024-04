Le meilleur mélange à brownies en boîte selon Châtelaine

Les plaisirs coupables, c’est la vie ! La téléréalité ? Un baume. La franchise Rapide et dangereux ? Ma drogue. Les préparations pour gâteaux en boîte ? Une bénédiction.

Après avoir lu, il y a quelques années, l’enthousiaste recommandation des brownies de la marque commerciale Ghirardelli signée par la cheffe américaine Sohla El-Waylly, j’ai immédiatement eu envie d’en faire une fournée. Comment me blâmer ? Elle décrit les bords comme étant « légèrement croustillants mais hyper moelleux, tandis que le centre offre un équilibre parfait entre tendreté et chocolat fondant ».

Le souci, c’est que ce mélange de brownies en boîte n’est pas très facile à trouver au Canada. Amazon en vend à 27$ le sachet, ce qui me semble un peu excessif, et chez Costco, il faut investir dans une boîte de 5 sachets à 18$, ce qui ne concorde pas avec un projet de pâtisserie impulsif.

J’ai donc pris la décision la plus impulsive qui soit : j’ai acheté toutes les marques de mélanges à brownies que j’ai pu trouver dans mon épicerie locale, je les ai tous cuits et j’ai demandé à mes collègues de travail de choisir leurs préférés.

J’ai opté pour le chocolat noir dans la mesure du possible, et j’ai respecté le temps de cuisson minimal indiqué dans les instructions, afin que les brownies soient le plus denses et moelleux possible. Dans tous les cas, j’ai incorporé les ingrédients secs dans les ingrédients humides (bien sûr, vous pouvez choisir votre propre méthode !). La tâche était simple : la plupart des préparations de gâteaux en boîte nécessitent simplement un mélange d’huile, d’eau et de quelques œufs.

Sans surprise, il n’était pas non plus très difficile de convaincre un groupe de rédacteurs de se réunir devant un buffet de brownies. Chacun a goûté une bouchée de chaque brownie et a voté pour ses deux favoris.

En ordre décroissant, voici les meilleurs mélanges à brownies, selon Châtelaine.

5. Mélange à brownies aux morceaux de chocolat, Sélection, 2,79 $ pour 432 g

Nous sommes désolés, Sélection. Ce mélange n’a reçu le feu vert d’aucun de nos testeurs. La qualité de l’édulcorant, du cacao et du liant utilisé dans le mélange a été critiquée. Le résultat ne s’est pas non plus démarqué pour sa saveur ni pour sa texture.

Acheter maintenant

4. Mélange à brownies triple chocolat Le Décadent, Le Choix du Président, 4,49 $



Ce produit de la marque Le Choix du Président présente un bon ratio de pépites de chocolat par rapport à la quantité de pâte, cependant son goût n’est pas très prononcé. Selon tous les testeurs, il se classe en milieu de peloton en termes de saveur.

Acheter maintenant

3. Mélange à brownies au chocolat, Betty Crocker, 3,97 $

Betty Crocker était la marque la plus connue du lot et la plus facile à trouver en magasin. Cette option a généralement plu à la plupart des participants, mais pas suffisamment pour se tailler une place parmi les recommandations les plus enthousiastes. La texture était plus proche de celle d’un gâteau, et certains dégustateurs ont noté que le mélange goûtait plus la farine que le chocolat.

Acheter maintenant

2. Mélange à brownies au chocolat et au fudge moelleux, Pillsbury, 2,99 $.

Cette option économique porte bien son nom, surtout à cause d’un aspect : c’est le brownie le plus moelleux et fondant du lot. Nous nous voyons déjà en train de verser le mélange dans ce moule en zigzag, qui garantit à tout le monde de croquer dans un bord. En revanche, les goûteurs ne se sont pas tous entendus sur l’intensité de sa saveur chocolatée.

Acheter maintenant

1. Mélange à brownies de luxe, Compliments, 3,69 $

Décision unanime ! Ce mélange en boîte vendu chez IGA est monté sur la première marche du podium à cause de sa saveur prononcée de chocolat. Bien que les brownies qu’on obtient ne sont pas aussi brillants et craquelés que d’autres, ils offrent un bon équilibre entre la densité d’un carré dessert et la texture d’un gâteau, avec une petite touche moelleuse. Et à moins de 4 dollars, c’est sans conteste notre premier choix.

Ce test nous a éclairés sur ce qu’un mélange en boîte peut faire, et ses limites. Les restes de cette expérience chocolatée, soigneusement emballés, se sont desséchés au bout de deux jours, alors qu’un brownie fait maison demeure délicieux pendant une semaine (s’il n’est pas consommé avant).

Vous préférez les brownies faits maison ? Voici certaines de nos recettes les plus décadentes.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Elle a été traduite et ajustée par l’équipe de Châtelaine en avril 2024.