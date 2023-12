3 desserts à acheter pour les Fêtes

Bûche de Noël de Première moisson

54,95 $ la bûche de 8 portions.

PLACE AU ROI BLEUET

Première moisson propose à compter du 19 novembre une bûche pas piquée des vers. Alliant le côté sucré du bleuet – en glaçage et en gelée, svp ! – et la douceur de la pâte d’amande, cette bûche élégante est montée sur un croustillant chocolaté et un praliné de noisettes bien consistants. Les palais les plus fins seront conquis.

Coffret dégustation de Viva Panettone

60 $ (4 X 200 g).

L’ITALIE S’INVITE À TABLE

Viva Panettone réinvente ce dessert traditionnel italien en lui donnant des saveurs bien de chez nous, dont framboise et chocolat, et pomme et épices. Moelleux comme un oreiller de plume, les panettones de cette entreprise montréalaise se savourent avec un bon café, en conclusion d’un repas ou en goûter d’après-midi. Incapable de choisir parmi les délices offerts ? Viva Panettone les propose en coffret dégustation de quatre saveurs : framboise, citron, pomme et chocolat.

Meringata au caramel salé

8,99$ pour 260g

À PETIT PRIX

Le Choix du Président a réinventé la meringata, ce traditionnel dessert glacé italien fait de meringue croquante et de semifreddo onctueux, en y incorporant un parfum de caramel salé. Le mariage des textures est delizioso et une touche de fraîcheur conclut si bien un repas copieux. Et tant qu’à être chez Maxi ou Provigo, on empoigne du même coup leurs tendres bouchées de crème glacée à la pâte à biscuits au goût de canne en sucre (6,99$ – 6 X 30ml). Rien ne fait plus Noël que le duo choco-menthe.

