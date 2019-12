Trois savoureuses bûches du commerce

La Croustillante Chocorange

Tout en élégance, la Croustillante Chocorange fait la part belle au chocolat noir et aux agrumes. Cette pièce montée, créée par Première Moisson, est constituée d’éléments pralinés, fruités et chocolatés qui se marient avec bonheur pour donner une bûche divine. Pour chaque bûche vendue, Première Moisson remet 20 $ à la Fondation Le Chaînon. Première Moisson, 48,95 $ (pour 8 à 10 convives) et 59,95 $ (pour 12 à 15 convives).

La Café-Crème et son lingot

Cette année, Au pain doré a concocté une bûche à saveur de café crème, dont le goût s’apparente à ceux du tiramisu et de l’opéra. Les amateurs d’arômes de café seront au comble du bonheur. La bûche est bien consistante, crémeuse à souhait. En prime, le centre du gâteau recèle un lingot chocolaté onctueux. Miam! Au Pain Doré, 39,95 $ (pour 6 à 8 convives).

La Choco-Framboise sans allergènes

Cette bûche signée Bonbon Collections s’entoure d’une aura de mystère: elle ne contient aucun des ingrédients qui entrent normalement dans l’élaboration de ce classique. Ni œufs, ni gluten, ni beurre, ni lait, ni noix. Pourtant, elle déborde de saveur. Les fanas du chocolat lui feront une ovation! IGA, Avril et boutiques Bonbon Collections, 29,99 $

(pour 6 à 8 convives).

