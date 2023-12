Les meilleures sauces tomate en pot selon Châtelaine

Certes, la meilleure recette de sauce tomate est celle de Châtelaine. Il est néanmoins fort utile de garder au moins un pot de sauce marinara du commerce dans le garde-manger pour pouvoir concocter en vitesse un plat de pâtes farcies, de cigares au chou ou de boulettes (entre autres !).

Comme la plupart des grandes épiceries vendent leur propre version de la sauce marinara ou de la simple sauce tomate au basilic, nous avons décidé d’en tester le plus grand nombre possible afin de déterminer quelles sont les meilleures, une bonne fois pour toutes.

Nous avons donc réchauffé une dizaine de pots de sauces pour pâtes du commerce et nous y avons trempé notre pain (nature, pour ne pas modifier le goût du produit). Nous les avons évaluées en fonction de leur assaisonnement, de leur acidité et de leur texture.

Nous étions à la recherche d’une sauce ni trop épaisse ni trop liquide, avec un assaisonnement équilibré à base d’ail et d’herbes, qui ne domine pas le goût net et acidulé des tomates et qui n’a pas besoin de sucre pour être savoureuse.

10 . Marinelli Tomates et basilic, environ 7 $ pour 740 mL

« Je trouve que ce produit a le goût d’une sauce maison (cela dit, je ne suis pas Italien) », a écrit un testeur. Plusieurs ont cependant noté que les saveurs ressemblaient à celles de la pâte de tomate.

9. GiGi Napoletana Tomate Basilic, environ 8 $ pour 580 ml

« Diluée et relativement sans saveur », a écrit un dégustateur. « Le goût ressemble à celui de la soupe aux tomates », a ajouté un autre.

8. Sélection Tomate Basilic, environ 4 $ pour 650 mL

Certains d’entre nous ont immédiatement grimacé en goûtant à cette sauce, qui était plus foncée et plus épaisse que la plupart des autres bocaux. Des testeurs ont décrit des saveurs allant de la muscade au métal.

7. Classico Tomate Basilic, environ 4 $ pour 650 mL

« C’est ce à quoi je m’attendrais dans un restaurant familial », a noté un goûteur, mais la plupart des autres n’ont pas été convaincus. L’équilibre correct entre les saveurs et l’acidité font en sorte que ce produit se situe en milieu de peloton.

6. Mutti Tomate Basilic, environ 8 $ pour 660 ml

Cette sauce est juste assez épaisse, et pas trop lisse, mais quelques dégustateurs ont critiqué sa saveur sucrée et trop assaisonnée.

5. Marinara Choix du Président, environ 4 $ pour 650 mL

Cette option a été jugée moyenne par la plupart des testeurs. La sauce avait une forte saveur d’herbes séchées et une note de thym trop prononcée.

4. David Rocco Pomodoro, environ 10 $ pour 650 mL

Les membres de l’équipe de Châtelaine ont soit aimé, soit détesté ce produit. Plusieurs lui ont donné un 10/10, louant sa texture épaisse, ses morceaux de tomate, sa douceur non associée à un goût sucré et l’astringence vive de la tomate, mais certains ont décelé une forte note de marjolaine qu’ils préféraient voir atténuée.

3. Marinara de Rao, environ 14 $ pour 660 ml

Pendant longtemps, ce produit américain favori des professionnels de l’alimentation n’était disponible au Canada que chez Costco, mais depuis peu, on le trouve sur les étagères de plusieurs magasins Metro. Si les dégustateurs ont apprécié l’assaisonnement et l’équilibre de l’acidité, la texture a posé problème à certains, qui l’ont trouvée trop liquide. Des membres de notre équipe ont considéré que la saveur des tomates n’était pas aussi fraîche que celle de nos deux premiers choix.

2. Sauce tomates et basilic Regina Molisana, environ 3 $ pour 680 ml

Les dégustateurs ont été agréablement surpris que cette sauce produite par le fabricant et distributeur de pâtes séchées Molisana leur plaise autant. À environ 3 $ le pot, l’assaisonnement équilibré, la teinte vibrante, la simplicité et la consistance veloutée de ce nappage tomaté en font un achat imbattable. Le produit était en rupture de stock chez Walmart lorsque nous avons mis notre classement en ligne, mais il vaut la peine de surveiller les prochains arrivages !

1. Stefano Tomate Basilic, environ 8 $ pour 648 mL

Un goût de tomate net et non piquant, un assaisonnement d’ail et de basilic frais qui ne domine pas la sauce, une texture un peu grumeleuse avec de petits morceaux de peau de tomate qui donnent une impression de « fait maison » : le produit du chef montréalais Stefano est le préféré de plus de la moitié de nos testeurs. Ce n’est certainement pas le moins cher du lot, mais il s’agit certes du plus savoureux.

Les prix des sauces sont approximatifs puisqu’ils varient d’un détaillant à l’autre.