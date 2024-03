Les meilleures pizzas surgelées selon Châtelaine

À la recherche d’un repas express qui plaît à coup sûr à toute la famille? La pizza surgelée, ce plat dépanneur par excellence, arrive assurément en tête de liste. Mais laquelle choisir parmi l’offre généreuse et sans cesse renouvelée en épicerie? Notre équipe s’est mise aux fourneaux pour vous. C’est pas du resto, c’est… la meilleure pizza surgelée choisie par Châtelaine !

Nous avons passé au crible 10 marques de pizzas surgelées vendues en épicerie, en nous limitant aux variétés margherita et pepperoni-fromage pour comparer du comparable.

Réunir un groupe de testeurs pour déguster chaque pizza fraîchement sortie du four a représenté un défi logistique : chaque produit avait un temps de cuisson différent, certains nécessitant une pré-décongélation ou une cuisson supplémentaire. Cependant, nous avons suivi scrupuleusement les instructions, en utilisant des chronomètres, pour que chaque pizza ait une chance égale de se classer parmi les meilleures. Comme chaque testeur était déjà loyal à une marque avant le test, les avis ont été très partagés, avec quelques surprises à la clé.

10- Pizza Margherita croûte de chou-fleur, Compliments, 9,99 $

Malheureusement, personne n’avait de compliments à formuler après avoir goûté la croûte sèche aux crucifères et les garnitures sans saveur de cette pizza.

9- Pizza The Good Baker Margherita, Dr Oetker, 5,97 $

Cette pizza n’a pas été appréciée par l’équipe. Certains dégustateurs ont même comparé sa croûte multigrains à du carton.

8- Pizza mince et croustillante pepperoni, Great Value, 3,97 $

Ce produit de la marque maison de Walmart ne contient pas beaucoup de fromage et les testeurs ont tous noté que la sauce avait un goût sucré prononcé. «Je pense que c’est un bon produit pour des enfants aux goûts très simples », a écrit un membre de l’équipe.

7- Pizza mince et croustillante, Red Baron, 5,97 $

Après quelques minutes de recherches sur Internet pour démystifier l’identité du Baron Rouge (une personne réelle ? Un criminel de guerre ? Une mascotte alimentaire fictive, à la manière du pêcheur de High Liner ?), les testeurs ont émis des avis partagés sur sa pizza aux pepperonis et au fromage. La majorité a trouvé la croûte trop dense et la sauce trop salée, mais quelques-uns ont été agréablement surpris par le goût poivré et épicé du pepperoni.

6- Pizza Casa Di Mama Pepperoni, Dr Oetker, 5,98 $

Un grand nombre de dégustateurs ont vraiment aimé la croûte rebondie et croustillante de cette pizza Dr Oetker. Si vous avez grandi avec de bons souvenirs de la Delissio des années 1990 (qui n’est malheureusement plus vendue au Canada), vous aimerez peut-être cette option. Nous avons aimé que le pepperoni prenne la forme de petites coupelles pendant la cuisson, mais certains goûteurs ont trouvé la sauce trop sucrée.

5- Pizza Ristorante Margherita, Dr Oetker, 5 $

D’emblée, certains testeurs étaient déjà séduits par la gamme Ristorante de Dr Oetker puisqu’ils avaient de bons souvenirs de la version aux champignons et aux épinards (nous en faisons d’ailleurs toujours des réserves lorsqu’elle est offerte à prix réduit). Mais la version margherita, avec l’ajout de tomates hachées en guise de garniture, s’est avérée détrempée, et certains des dégustateurs n’ont pas aimé son pesto.

4- Pizza Margherita sans gluten, Oggi, 10,49 $

Certains dégustateurs ont été impressionnés par les garnitures et la qualité de la mozzarella, qui avait une belle consistance filandreuse. En revanche, la croûte, qui s’est avérée un peu détrempée et plate, n’a pas été autant appréciée.

3- Pizza pepperoni, Rustica – 10,49 $

De toutes les pizzas surgelées testées, c’est celle de Rustica qui avait la croûte la plus haute, presque semblable à du pain à l’ail bien épais. Nous l’avons bien aimée ! Mais avec un temps de cuisson de 22 à 24 minutes, elle était aussi la plus longue à préparer du lot.

1- Pizza Margherita PC Biologique et Pizza Margherita PC Collection Noire

Égalité ! Nous décernons le sceau de la meilleure pizza à deux variétés, d’une part parce qu’elles ont été les préférées de tous les dégustateurs et, d’autre part, parce qu’elles ont des croûtes très différentes. La margherita de la gamme biologique du Choix du Président a la meilleure croûte fine de toutes les pizzas que nous avons goûtées. Elle a été cuite en 12 minutes seulement et est restée croustillante même si elle est garnie de sauce, de fromage et de tomates coupées en morceaux.

La pizza de la Collection noire du Choix du Président se rapprochait davantage d’une pizza de style napolitain, avec une croûte croustillante et aérée au centre ultrafin. Le fromage et la sauce étaient répartis de manière homogène et généreuse, sans pour autant détremper la pâte. « Je paierais 20 dollars au restaurant pour une pizza comme celle-ci », a affirmé un des membres de l’équipe.

Le hic? Les deux emballages sont étiquetés comme des produits d’Italie, et celui de la Collection noire indique que les pizzas sont préparées à la main dans ce pays. Elles sont donc probablement acheminées par avion. « C’est délicieux, mais je m’oppose à leur empreinte carbone », s’est désolé un de nos testeurs.



La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Elle a été traduite et ajustée par l’équipe de Châtelaine en février 2024.