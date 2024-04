10 bons shampoings pour cheveux frisés

Les cheveux bouclés se ressemblent peut-être mais ne s’assemblent pas, contrairement à ce que veut le vieil adage. Chaque famille de bouclettes, des ondulations lâches aux spirales serrées, nécessite des soins spécifiques, en commençant par un shampoing adapté qui vous aidera à obtenir souplesse, brillance et définition.

Que rechercher dans un shampoing pour cheveux bouclés ?

Les cheveux frisés sont généralement secs puisque les huiles nourrissantes qui se trouvent naturellement sur le cuir chevelu y glissent moins bien que sur des mèches droites. Par ailleurs, les personnes avec les cheveux très crépus ont tendance à avoir un cuir chevelu très sec qui s’irrite et s’écaille plus facilement. Si c’est votre cas, un shampoing antipelliculaire peut notamment aider à traiter le problème à la source.

Si un manque d’hydratation fragilise les frisettes, le cheveu bouclé est au départ plus délicat en raison de sa structure. À chaque courbure, sa cuticule (mince couche protectrice) s’affaiblit, ce qui le prédispose aux cassures. Priorisez un shampoing sans sulfate afin de minimiser les dommages.

Bien que certains types de cheveux puissent bénéficier des sulfates (les fabricants de shampoings pour cheveux gras s’en servent régulièrement), ces agents nettoyants agressifs peuvent priver la peau et les cheveux de leurs huiles naturelles. Un shampoing sans sulfate utilise des agents lavants doux pour éliminer la saleté, les débris et les accumulations sans faire disparaître ces huiles dont les cheveux ont tant besoin.

Les cheveux bouclés ont plutôt besoin d’ingrédients hydratants. Les huiles et beurres végétaux – karité, mangue, noix de coco et avocat – peuvent aider à hydrater les boucles sèches pour en améliorer la souplesse, la définition et la brillance. Et si vos boucles sont susceptibles d’être fragilisées par des traitements chimiques, comme la coloration, un traitement réparateur peut apporter un renforcement structurel supplémentaire.

Voici les meilleurs shampoings pour cheveux bouclés à acheter maintenant :

Meilleur shampoing pour cheveux bouclés, toutes catégories confondues

Shampoing hydratant pour cheveux bouclés AG Care Curl Revive, 25$ les 298 ml

Ce produit à succès fabriqué en Colombie-Britannique offre un parfait compromis entre un nettoyage en douceur et une bonne hydratation, afin d’obtenir des boucles souples, saines et bien définies. Le tout grâce aux bienfaits de l’huile de coco, de peptides d’origine végétale et d’un complexe exclusif d’acides aminés de riz et d’extrait de tomate.

Si vous devenez accro à cette formule comme nous, sachez qu’elle est également vendue dans un sachet de recharge de 1 litre.

Meilleur shampoing pour cheveux bouclés vendu en pharmacie

Shampoing Curl Perfection de Pantene PRO-V, 7$ les 530 ml



Si vous aimez en avoir plus pour moins, cette imposante bouteille de 530 ml fera votre bonheur. Infusé d’un parfum sophistiqué aux baies sauvages, aux fleurs fraîches et à la vanille, ce shampoing hydratant transforme les cheveux secs et les frisottis en boucles définies et souples.

Meilleur shampoing de luxe pour cheveux bouclés

Kérastase Curl Manifesto Shampoing Bain Hydrator Douceur, 57$ les 250 ml



Conçu pour traiter tous les types de boucles, des plus souples aux plus serrées, ce shampoing luxueux élimine en douceur la saleté, la pollution, et les résidus de produits capillaires pour rafraîchir la chevelure. Les ingrédients clés, notamment les céramides qui aident à renforcer les cheveux abîmés, renforcent et hydratent les boucles, leur conférant une définition et un éclat accrus.

Meilleur shampoing pour cheveux bouclés et fins

Shampoing définissant les boucles Wave Hello de Noughty Haircare, 14$ les 250 ml



Si vous avez des cheveux fins et que vous souhaitez des boucles plus rebondies et plus brillantes, ce shampoing sans silicone vous mettra sur la bonne voie. Composée de varech, d’extrait de chlorelle et d’huile d’avocat, cette formule nourrit intensément la cuticule du cheveu. Sa formule végétalienne aide à protéger les cheveux délicats, sans jamais les alourdir.

Meilleur shampoing pour cheveux bouclés et abîmés

Shampoing réparateur Amika The Kure Bond, 39$ les 275 ml

Du démêlage quotidien aux traitements chimiques en passant par l’usage d’outils coiffants, il y a une tonne de facteurs qui peuvent contribuer à abîmer les boucles. Ce shampoing réparateur arrive à la rescousse ! Sa formule renfermant des beurres de mangue et de karité est conçue pour cibler et réparer les ponts, des zones sujettes aux cassures.

Meilleur shampoing pour cheveux bouclés contre les frisottis

Shampoing anti-frisottis à la papaye et au néroli de SheaMoisture, 17 $ les 384 ml

Pour des boucles lisses, ne cherchez pas plus loin. Dans cette formule, la papaye nourrissante, le néroli (huile essentielle produite à partir de fleurs d’oranger) apaisant, la fleur de sureau riche en vitamines et le beurre de karité réparateur unissent leurs forces pour nettoyer en douceur tout en réduisant l’apparence des frisottis. Idéal pour les boucles crépues, sèches ou affaiblies, ce shampoing hydratant mais léger ne contient pas de colorant ni de sulfate.

Meilleur shampoing clarifiant pour cheveux bouclés

Shampoing en gelée nettoyante Curl Expression Anti-Buildup de L’Oréal Professionnel, 44,50 $ les 500 ml

Si vous avez tendance à avoir le cuir chevelu gras ou si vous coiffez vos cheveux avec des gels à forte tenue, des crèmes riches ou des baumes lourds, des nettoyages fréquents en profondeur sont indispensables. Non seulement cela permettra à vos traitements sans rinçage d’être plus efficaces, mais cela renforcera également la santé du cuir chevelu.

Conçu pour être utilisé une semaine sur deux, ce shampoing purifiant sans sulfate permet d’éliminer l’accumulation de produits coiffants et les impuretés tout en hydratant les mèches en profondeur.

Meilleur shampoing personnalisable pour cheveux bouclés

Function of Beauty Pro Bond Repair Shampoing personnalisé pour cheveux bouclés, 32$ les 325 ml

Vos boucles peuvent recevoir ce dont elles ont réellement besoin grâce à ce système de soins capillaires personnalisable. Choisissez le shampoing qui correspond à votre type de cheveux, et jusqu’à trois concentrés (6 $ chacun) puis mélangez-les vous-même afin d’obtenir une concoction unique.

Les capsules de concentré couvrent tous les objectifs capillaires, de la réduction des frisottis au soin des cheveux colorés en passant par l’hydratation et la santé du cuir chevelu. À vous de choisir ! Au besoin, demandez à votre coiffeur de diagnostiquer vos carences capillaires.

Meilleur shampoing pour cheveux bouclés naturels

Shampoing Holy Curls, 45 $ les 300 ml



Enrichi d’ingrédients d’origine végétale, ce shampoing naturel et nourrissant nettoie en douceur sans décaper les boucles. La formule contient de l’huile de graines de baobab, riche en acides gras oméga, du beurre de cupuaçu, qui aide à lisser et à fixer l’hydratation, et du jus de feuilles d’aloe vera, qui fait briller les cheveux.

Son parfum issu d’un mélange d’huiles essentielles d’orange douce, de bergamote et de gingembre évoque une visite au spa..

Meilleur shampoing sec pour cheveux bouclés

Shampoing sec Ouidad Clean Sweep, 33$ les 160 ml

Dans ce shampoing sec, l’équilibre est parfait entre les poudres soyeuses ultrafines qui absorbent le sébum et la transpiration, et les ingrédients émollients comme les huiles de pépins de rose musquée et de mongongo, qui laissent les boucles rafraîchies et revitalisées. Mieux encore, la formule invisible apporte un léger volume sans laisser de trace blanche sur les cheveux foncés.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Elle a été traduite et ajustée par l’équipe de Châtelaine en avril 2024.

