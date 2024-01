6 traitements fortifiants pour les cheveux abîmés

Il suffit de si peu pour endommager les cheveux. Une coloration, un abus d’outils coiffants, une saucette dans une piscine trop chlorée ou un changement hormonal – comme la ménopause – puis ils s’assèchent, s’effilochent, se brisent et s’accumulent dans tous les coins de la maison. Pour y remédier, chouchoutons nos mèches avec des soins fortifiants et réparateurs.

Mais avant même d’appliquer sérums et masques (nos favoris sont au bas de cette page), comme le veut le vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir. Il faut savoir que les cheveux sont principalement constitués de cellules mortes et n’ont pas la capacité de s’autoguérir, sans notre intervention. Minimisons donc les bris à la source en adoptant ces bons comportements :

Soigner le cuir chevelu : « beaucoup de personnes qui perdent leurs cheveux ne veulent pas se les laver parce qu’elles sont terrifiées à l’idée qu’ils cassent et tombent davantage », affirme le coiffeur de stars basé à Vancouver, Harry Josh. Selon lui, il est préférable de garder le cuir chevelu « incroyablement propre » pour favoriser la croissance des cheveux. En plus de laver et d’exfolier la peau, il conseille de nourrir les follicules pileux avec un sérum conçu pour le cuir chevelu.

« Si vous remarquez que vos cheveux tombent beaucoup après avoir utilisé un produit ou réalisé une certaine coiffure, il faut s’en éloigner », suggère Janet Jackson, coiffeuse à Toronto. Faire une pause de fer chaud : Harry Josh recommande l’utilisation d’un vaporisateur ou d’une lotion protectrice contre la chaleur lorsque nous séchons, bouclons ou lissons nos cheveux. Encore mieux ? Accordons à nos mèches des pauses d’outils coiffants le plus souvent possible.

« toutes les deux semaines, vous devriez vous offrir un traitement capillaire à titre préventif », affirme Janet Jackson, qui alterne les formules hydratantes et fortifiantes sur les têtes de ses clientes. Partager nos inquiétudes avec notre coiffeur : cela permet aux professionnels de mieux comprendre nos cheveux et de prendre des précautions lors de traitements chimiques, comme une coloration ou une permanente. En outre, notre coiffeur peut élaborer un plan pour étirer les délais le plus possible entre les traitements.

coiffer des cheveux déjà abîmés de la même manière à répétition peut provoquer des cassures. « Les queues de cheval peuvent entraîner un amincissement au niveau de la racine des cheveux », précise Janet Jackson. En outre, si des frisottis se forment le long de la raie des cheveux, il est bon de séparer la chevelure à un autre endroit, afin que la chaleur, la tension ou le soleil ne touche pas toujours la même zone. Brosser doucement : « assurez-vous d’utiliser une bonne brosse avec des poils larges, pas trop raides ni trop rapprochés, pour éviter de surtendre les cheveux », explique Harry Josh. Il recommande d’employer une brosse à picots ou un peigne à dents larges. Et n’oublions pas que nos cheveux se cassent plus facilement lorsqu’ils sont mouillés. « Commencez par le bas et remontez vers le haut », conseille d’ailleurs le coiffeur.

Un peu de patience est nécessaire pour ces habitudes portent fruit. « Comme avec la musculation, il faut être constant pour constater des améliorations », explique Harry Josh, qui précise qu’un ralentissement de la perte capillaire peut être observé au bout de quatre semaines environ. Pour obtenir des résultats plus significatifs, il faut généralement attendre plusieurs mois, le temps que les mèches endommagées s’allongent et que d’autres, plus saines, poussent.

Nos masques et sérums fortifiants préférés

DESIGNME – GLOSS.ME Masque traitement hydratant

Cette lotion infusée d’huiles végétales (argan ainsi que graines de moringa et de cannabis sativa, notamment) a beau être riche, elle fond en moins de deux dans la crinière mouillée, la rendant aussitôt plus légère, donc facile à démêler. Après le séchage, impossible de résister à la tentation de passer et repasser ses mains dans ses cheveux manifestement revitalisés.

30 $, les 250 ml ou 12 $ les 90 ml

Yves Rocher – Sérum fortifiant cuir chevelu

Ni collant ni trop gras, ce sérum enrichi de ginseng et d’agave bio qu’on applique directement sur le cuir chevelu propre aide à stimuler et renforcer la fibre capillaire sans alourdir la chevelure. La tâche est d’ailleurs facilitée par l’embout-applicateur pointu du tube.

23,95 $, les 75 ml

Wella – Traitement capillaire miraculeux Ultimate Repair

Cette brume ultra légère formulée avec des acides alpha-hydroxylés (AHA) et de l’Omega-9 sert à réduire la porosité des cheveux et ainsi augmenter leur capacité à retenir l’hydratation. Résultat après quelques utilisations : une toison plus soyeuse et moins de pointes écaillées.

40 $, les 30 ml

État d’esprit – Masque réparateur intense

Non seulement ce masque en crème très riche enveloppe la tête d’un envoûtant parfum unisexe dominé par le bois de santal, mais il lui insuffle aussi douceur et éclat. Son complexe enrichi de protéines qui réparent les zones les plus endommagées et d’huile d’amande hydratante est d’ailleurs dépourvu de sulfate, de phtalate et de parabène. Il s’agit, en prime, d’un produit québécois conçu par des coiffeurs professionnels d’ici, les cofondateurs du salon de coiffure Brossés, à Montréal.

55 $, les 240 ml

Klorane – Sérum fortifiant à la quinine et à l’edelweiss biologique

Ce soin sans rinçage compte sur les extraits de quinine et d’edelweiss – qui stimuleraient le cheveu jusqu’à la racine – pour redonner une allure plus saine à notre coco. Son vaporisateur pratique de grand format permet d’en réappliquer pendant trois mois, le temps suggéré par la marque française pour observer son effet fortifiant. Cela dit, la puissante fragrance boisée devrait davantage plaire aux messieurs.

49,50 $, les 100 ml

Sebastian Professional – Sérum réparateur de nuit Penetraitt

Des ingrédients empruntés aux soins de la peau réunis dans un produit capillaire gélifié qui agit pendant le dodo. L’acide hyaluronique aide la fibre capillaire à absorber l’hydratation tandis que la niacinamide (vitamine B3) scelle les cuticules pour conserver les bienfaits hydratants le plus longtemps possible. La crinière gagne alors en souplesse et en brillance.

33,99 $, les 95 ml

