Des cadeaux non genrés pour tout le monde

Les boulettes de caramel – Ernestine

Seize délicieuses boulettes de caramel tendre, enrobées de chocolat noir. Le tout offert dans un emballage au look rétro.

12,25 $, ernestine.ca

Coffret découverte – Three Ships

Cet ensemble devrait plaire aux adeptes de beauté qui préfèrent les produits végétaliens et sans cruauté. À l’intérieur : quatre produits hydratants et apaisants à base de plantes de la marque canadienne Three Ships, fondée par des femmes et certifiée B Corp et EWG, gages de respect de hautes normes sociétales et environnementales.

20 $, indigo.ca

Gants Cabane – Roots

Douillets et bien commodes, ces gants faits de laine et de matériaux recyclés (avec une doublure en molleton) sont dotés d’un tissu spécial sur les doigts, nous permettant l’écran tactile d’un téléphone tout en gardant les mains au chaud.

48 $, roots.com

Apple AirTag

Cette puce de repérage est pratique pour ne plus égarer nos objets de valeur comme notre portefeuille, notre valise ou encore notre parapluie. Facile à utiliser avec l’application Localiser disponible sur tous les appareils d’Apple, le AirTag dispose d’une autonomie appréciable de deux ans et se révèle ultra précis.

39 $ pour 1 unité, apple.com

Chapeau de cowboy – Unmuted Collective

Offert en deux tailles (57 ou 59 cm), ce chapeau luxueux mais abordable a été spécialement conçu pour ne pas être genré.. Il est par ailleurs fabriqué par une entreprise de Granby avec des matières nobles comme la laine australienne.

135 $, unmutedcollective.com

Collier de perles noires – Simons

Le raffinement hors du temps des perles avec une touche moderne. Ce rang de billes noires avec un fermoir mousqueton réhausse toutes les tenues, même les plus décontractées. À partager entre ami.e.s.

19 $, simons.ca

Baume Amsterdam de Bäum

À base d’huile de pépins de raisin, de beurre de karité et de cire d’abeille, ce baume protège les lèvres à merveille pendant la saison froide. Comme il est composé d’huiles essentielles, nous pouvons aussi l’utiliser comme parfum solide. Pas mal !

12 $, baumproduitsnaturels.com

Sac de ceinture en molleton – Lululemon

Fabriqué en molleton texturé, ce sac banane semble être conçu pour l’hiver. Avec ses poches de rangement intérieures, il offre un accès rapide aux clés, au téléphone et au portefeuille.

64 $, lululemon.com

Bouteille d’eau pour l’entraînement – Kinto

Le bec de la Workout bottle de Kinto a été pensé pour permettre un débit constant, même en mouvement. De plus, la sangle souple en silicone facilite le transport, tandis que les coins inférieurs arrondis empêchent la saleté de s’accumuler à l’intérieur.

37 $, kinto-canada.ca

Pantoufles – Baggu

Légers et confortables, ces chaussons nous permettent de flâner à la maison tout en gardant le sourire… et les petons au chaud, grâce à leur doublure en laine polaire.

58,99 $, belleetrebelle.ca

Planificateur agenda non-daté – Bref

Le papier a encore sa place dans nos vies lorsqu’il est pratique et élégant. Cet agenda non daté au format A5 (5,8’’ x 5,8’’) n’est pas utile qu’à partir du 1er janvier. Nous pouvons commencer à nous en servir à n’importe quel moment, et ce, pendant un an.

40 $, brefmtl.com

Bracelet dés doré – Lisa Gozlan

Ce bracelet ludique se porte seul ou en combinaison avec d’autres bracelets. Stylé, il s’agence avec des looks décontractés ou plus raffinés.. Il est offert en trois tailles, en laiton, plaqué or jaune 18KT ou argent, sans nickel ni plomb.

88 $, lisagozlan.com

À lire aussi :

19 idées cadeaux qui combleront nos hommes

16 cadeaux de Noël pour les enfants et ados bien sages