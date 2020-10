Mode : ces filles ont du style et on vous dit pourquoi

Se draper dans une couverture Entre le poncho, la cape et la grande écharpe,

la couverture est devenue le cocon rassurant dont on a toutes envie en ce

moment. Souvenir des années 1970, elle a troqué ses tissages rustiques contre

des lainages fins, plus citadins. On drape ce complice de mi-saison sur un

veston ou un paletot, quand on veut se réchauffer sans trop en faire. On peut

évidemment l’utiliser à l’intérieur, quand le thermostat est hors de portée.

Enfiler un veston ample Le veston très (trop) grand, calqué sur celui des mecs,

assure un excellent service de dépannage stylistique. Les influenceuses

n’hésitent jamais à y avoir recours à cause de sa polyvalence. Il s’accorde avec

tous les styles – la jupe maxi, le legging 1980 et le tailleur-pantalon

androgyne.

Sortir sa petite laine Le vestiaire de l’habillement mou a accueilli un joueur une

coche plus chic que le survêtement en molleton : l’ensemble coordonné en maille

monochrome. Pull + jupe, cardigan + legging, pull + pantalon… des kits faciles,

salués par toutes celles qui avaient envie de refaire leur nid douillet.

Boucler sa ceinture Au-delà de sa simple fonction utilitaire – maintenir un

pantalon en place –, la ceinture sert aussi à dessiner une taille ou à rafraîchir

une tenue. Les fashionistas se sont entichées des ceintures à grosse boucle

carrée ou ciselée façon western pour structurer une veste ample, une robe

vaporeuse ou un pull ultragrand, trois pièces-clés cette saison. Les ceintures

superstars restent les modèles à boucle monogrammée avec les très

recherchées initiales F (Fendi), G (Gucci), H (Hermès) ou V (Valentino).

Opter pour des chaînes XXL Après le courant des bijoux aussi délicats que

possible, c’est au tour des formes imposantes de prendre le contrôle du coffre

aux trésors, en particulier du côté des chaînes dont les maillons se font lourds,

façon industrielle. Indiscrétion assurée autour du cou ou des poignets.

Jouer des notes dissonantes Chaque saison apporte son lot de teintes qui

nous intimident parfois à prime abord, mais qu’on finit par apprivoiser. Pourquoi

s’en tenir à des mariages convenus de tonalités ? Brasser les couleurs est

salutaire et c’est un exercice auquel on devrait se livrer pour se stimuler le moral.

En ce moment, l’orange, le rouille et le lavande nous font de l’œil (tiens, ça ferait

d’ailleurs un joli trio !)

Se glisser dans du cuir noir Il y a 20 ans, on découvrait l’esthétique minimaliste

du cuir noir dans le film La Matrice. La matière douce et sensuelle n’a pas pris un

pli depuis. Les trenchs et les pantalons en cuir végétalien sont devenus des

incontournables des amoureuses de tendances. Mais c’est la veste, écourtée à

la taille comme un spencer ou coupée plus longue, façon blazer de mec, qui

cartonne le plus. Au point de faire de l’ombre au perfecto.

Égayer sa coiffure L’arrivée de la pandémie a changé notre façon de nous

coiffer. Port du masque oblige, les queues de cheval et les chignons ont repris

du service. De banale, notre couette peut devenir chic lorsqu’on l’enjolive d’une

belle barrette ou d’un carré de soie.

Renouer avec le cardigan Au fil des années, le cardigan a fait quelques

incursions dans le camp des femmes stylées. Pensons à Coco Chanel, Michelle

Obama et plus récemment, Katie Holmes, qui a défié la légendaire sagesse du

pull en le croisant (à peine) sur son soutien-gorge. Instagram en émoi ! Les

modeuses l’ont redécouvert de toutes les façons, tant avec des looks proprets

(sur les robes B.C.B.G. des années 1970) qu’ultrarelax (avec des pantalons

larges fluides).

Surligner avec du fluo Les couleurs néons des années 1980 connaissent un

regain de popularité. Les influenceuses d’aujourd’hui ont tempéré le dosage de

ces teintes audacieuses et s’en servent en accents pour réveiller des tenues

sombres ou neutres. Attention de ne pas ressembler à un panneau de

signalisation !

S’amuser avec les volants Vaguelettes romantiques de l’ère victorienne ou

ondes de choc des années 1980 ? Les volants se sont infiltrés dans nos

vestiaires. D’accord, ce sont des détails purement décoratifs, mais ils donnent du

oomph à un chemisier ou un pull. L’intérêt est de provoquer des contrastes

inattendus, par exemple en combinant une blouse froufroutante à du cuir. Les

cascades d’organdi sont réservées à des occasions plus festives, comme un

visiococktail.

Se protéger joliment Ce n’était qu’une question de temps. En devenant

indispensable, le masque hospitalier bleu ciel allait voir son design prendre un

coup de fraîcheur. Une pléthore de modèles hauts en couleur et en imprimés a

pris d’assaut le marché. Les fashionistas ont vite adopté les microfleurs, les fins

quadrillages et les motifs camouflage. Aussi bien joindre l’utile à l’agréable et

s’amuser un peu (en gardant en tête la prudence qui s’impose, évidemment).

Jongler avec le noir et blanc Le duo inséparable a toujours su maintenir son

quotient mode au-dessus de la moyenne. Les amants éternels se complètent,

que ce soit dans la discrétion élégante ou l’éclat de contrastes graphiques. On

peut brasser les rayures, les pois, les monogrammes sans s’inquiéter… la

cohabitation d’imprimés « pas rapport » est un truc de stylisme à risque modéré,

quand on reste dans les limites de l’univers noir et blanc.

Soigner son kit antipluie Il y a des détails qui peuvent tuer en deux secondes

le plus beau look au monde. Des poils de Milou ou de Simba collés sur un manteau

noir. Des talons élimés. Des courroies de sacs râpées. Et un parapluie biscornu.

Armons-nous comme il se doit pour affronter la pluie, avec un version cloche

transparente ou un immense modèle de golf, résistant au vent.

Accrocher ses lunettes Nos aïeules suspendaient leurs lunettes de presbyte à

une chaînette, qu’elles portaient autour du cou. C’était juste le gros bon sens qui

dictait cette habitude. Le top-modèle Gigi Hadid a relancé l’idée en accrochant

ses lunettes solaires à un rang de perles. Et voilà comment le cordonnet pratique

est devenu un accessoire top tendance, en affichant des enfilades de pierreries

ou des gros maillons en plastique. Plus d’excuse donc pour égarer ses binocles.