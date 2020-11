Mode : les 5 indispensables du travail à domicile

La robe pull

Comme son nom l’indique, elle a deux atouts dans sa manche : elle se la joue tantôt robe (superposée à un collant), tantôt pull (enfilée sur un legging ou un jean skinny). « Si on est frileuse, c’est sur cette pièce en tricot de laine ou de coton qu’il faut miser », conseille la styliste Florence O. Durand. Ce n’est pas le choix qui manque cette saison : il y en a des courtes ou longues, droites ou évasées, avec ou sans col… À nous de jouer !

Le legging cinq poches

En raison de sa structure et de ses coutures souvent visibles, il flirte davantage avec le jean qu’avec le survêtement d’entraînement. C’est un essentiel, selon la styliste Elisabeth Morad. « Ce style de legging est plus habillé que le pantalon de yoga. Ses poches sont pratiques pour y glisser cellulaire, monnaie… Il permet de faire bonne figure devant le coursier qui vient nous livrer d’importants documents ! » s’exclame-t-elle. On le porte en tout confort avec une chemise masculine ample. « Et en lieu et place des pantoufles en peluche, des flâneurs, des bottillons plats ou des baskets ajoutent à la décontraction du look », conclut-elle.

Le haut habillé

Véritable coup de bluff, ce must nous sauve la mise à coup sûr quand clients, collègues ou patrons nous réclament devant l’écran. La faute à tous les petits détails qui le sortent de l’ordinaire : boutons bijoux, imprimés, col volanté… « Peu importe avec quoi on l’agence, que ce soit un jean, un pantalon ou une jupe, il hausse instantanément le look d’un cran », explique Florence O. Durand.

Les jolies chaussettes

Au télétravail, on fait un pied-de-nez aux escarpins étriqués. Une belle occasion de traiter nos petons aux petits oignons. « Les chaussettes tiennent nos pieds au chaud et servent de point d’exclamation au look », note Florence O. Durand. L’experte nous incite à oser, en choisissant des modèles colorés, à motifs ou filigranés de fils métallisés. Portés avec un pantalon trois-quarts ou sept-huitième ils volent discrètement la vedette.

Le cardigan à tout faire

Il se prête à toutes les occasions et se décline sur tous les tons. « Grosse saison pour le cardigan long, qui dame le pion au veston quand on travaille de la maison », analyse Elisabeth Morad. La styliste énumère les diverses façons de le porter : XXL et ouvert sur un body, un débardeur ou un t-shirt, ou ceinturé façon robe portefeuille sur un collant. « J’aime les ceintures fines, confie-t-elle. Au lieu de les boucler, je les noue pour donner de la modernité à la silhouette ».