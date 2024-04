Un repas de semaine végé, mais gourmand, aux saveurs et aux couleurs éclatantes. Parfait pour les premiers lunchs sur la terrasse cet été.

La cuisine toute en fraîcheur et en simplicité (recherchée, quand même !) du célèbre chef anglo-israélien Yotam Ottolenghi m’a inspiré cette recette végétarienne où le vert est à l’honneur. Mon amour des pâtes a aussi guidé cette création : je les choisis courtes et je les enrobe de pesto (maison ou du commerce), pour ensuite intégrer des edamames ou des pois verts qui ajoutent du croquant.

Surtout, ne négligez pas les câpres ! J’en suis une grande amatrice, car elles ajoutent la petite touche d’acidité qui donne de la complexité et de la profondeur aux plats. J’en ai toujours à la maison et j’adore en utiliser pour rehausser le goût des salades, des plats de viande ou de poisson et même des sauces. Bon appétit !

La gourmande Emilie Gaillet, alias Emilie Murmure sur les réseaux sociaux, est cuisinière professionnelle, styliste culinaire et photographe. Elle crée en exclusivité pour Châtelaine des recettes délicieuses et faciles à préparer.

Pâtes au pesto de basilic, courgettes et feta

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Portions : 4

Ingrédients

2 tasses de pâtes courtes (penne, fusillis, gemellis, environ 300 g)

1 tasse d’edamames ou 3/4 de tasse de petits pois, surgelés

1/2 tasse (125 ml) de pesto de basilic

2 courgettes, coupées en rondelles puis en demi-lunes

2 c. à soupe de câpres

1/2 tasse (125 ml) de fromage feta, émietté

1 citron, le zeste seulement

Basilic ou autres herbes fraîches (quelques feuilles)

Préparation

Cuire les pâtes dans un gros volume d’eau bouillante salée, selon les indications du fabricant. À la mi-cuisson, ajouter les edamames (ou les petits pois). Égoutter. Dans un grand bol, mélanger les pâtes avec le pesto. Réserver. Dans une poêle, chauffer un filet d’huile d’olive à feu moyen. Dorer les courgettes 3 minutes par côté (pas plus, pour qu’elles restent légèrement croquantes). Ajouter les courgettes, les câpres, la feta, le zeste de citron et le basilic frais aux pâtes. Mélanger délicatement. Servir et garnir d’herbes fraîches.

