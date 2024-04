Marie-Josée Richer : en paix dans la nature

Un endroit où je me sens bien

J’ai la chance de vivre proche de la nature, à Val-David. La nature suit un rythme qui ne bouscule pas. Elle n’essaie pas de faire en sorte que le lever du soleil soit plus rapide le lendemain. Ce rythme, qui se manifeste par de petites choses comme le chant des oiseaux et la première neige, garde mon esprit et mon âme en paix. Il me rappelle que le milieu naturel n’essaie pas de se surpasser : voilà une belle leçon d’humilité.

Mes astuces pour me détendre

Au moins quatre fois par semaine, je me lève plus tôt pour pouvoir profiter d’un instant à moi. Je fais un peu de yoga et quelques minutes de méditation pour être dans le moment présent. Mais je trouve aussi du temps pour me défouler ! Ça peut être en dansant ou en chantant. Ces petites périodes où je prends du recul me permettent de dédramatiser beaucoup de choses. En vieillissant, je me rends compte que je me casse de moins en moins la tête pour des détails.

La perfection n’est pas de ce monde

Je suis facilement envahie par le doute au quotidien, je me demande si j’en fais assez. Mais j’ai appris à me rassurer en me disant que je fais mon possible. Je me répète que j’ai accompli tout ce que je pouvais accomplir à ce moment-là. Ce n’est peut-être pas parfait, mais avec les ressources que j’avais à ma disposition, j’ai agi au mieux. C’est d’autant plus important pour moi de me rappeler cela que j’ai un grand désir de performance.