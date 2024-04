Comment remplacer le gazon pour aider les pollinisateurs

Les abeilles disparaissent à vitesse grand V, certaines espèces d’insectes et d’oiseaux également. Le monde connaît une perte de biodiversité considérable qui inquiète de plus en plus les scientifiques. Que faire, à votre petite échelle? Un geste peut aider : exploiter le pouvoir de la nature en réaménageant votre cour extérieure.

Les avantages d’un réensauvagement

Ce processus consiste à restaurer des écosystèmes sains et autonomes en créant des espaces extérieurs sauvages.

À grande échelle, cela peut signifier de restaurer et de protéger des forêts ou des champs, de construire des passages routiers pour aider la faune à se déplacer en toute sécurité ou de réintroduire des espèces clés, comme des loups, dans des régions où elles ont disparu. Non seulement ces mesures sont bénéfiques pour la biodiversité, mais elles sont aussi essentielles dans la lutte contre les changements climatiques : les terres réensauvagées absorbent davantage de carbone et résistent mieux aux catastrophes naturelles telles que les inondations et les feux de forêt ou de broussailles.

Le réensauvagement devrait toutefois se faire aussi de manière individuelle, à moindre échelle. Selon Carly Ziter, professeure adjointe de biologie à l’université Concordia, « il est faux de croire que la biodiversité se limite à la nature à l’extérieur des villes. Nous sommes entourés de beaucoup de vie en milieu urbain également.»

Plus un terrain est accueillant pour les pollinisateurs, plus ceux-ci peuvent aider les potagers à se développer. Les arbres, les arbustes et les autres plantes vertes fournissent des zones d’ombres rafraîchissantes et contribuent à réduire les inondations en cas de tempête. « Une ville « biodiversifiée » est une ville plus en santé, plus sûre et plus agréable », affirme Carly Zitter.

Et c’est là que les pelouses entrent en jeu. « La plupart d’entre elles sont très peu diversifiées, explique l’experte. En remplaçant l’entièreté ou une partie de votre cour gazonnée par des plantes endémiques qui ne perturbent pas l’écosystème local, vous contribuez à soutenir la biodiversité et la résilience climatique. « Le réensauvagement d’une seule cour peut sembler peu important, mais si [on s’y met tous et que] l’on additionne toutes ces petites pelouses [revégétalisées], elles jouent un rôle énorme collectivement», assure la professeure.

6 étapes pour résensauvager la pelouse

Soyez attentif : «Prenez le temps d’observer pour vous assurer qu’il n’y a pas d’ espèces indigènes que vous pourriez ne pas reconnaître mais qui sont, en fait, déjà présentes sur le terrain», conseille Kristen Miskelly, une biologiste de Victoria qui collabore avec la pépinière spécialisée en plantes indigènes, Satinflower Nurseries. Examinez également les conditions du site : la zone est-elle ensoleillée ou ombragée ? Le sol est-il sec et absorbe-t-il bien l’eau ? Fixez des objectifs : Réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous souhaitez remplacer votre pelouse – que ce soit pour favoriser la reproduction d’un type d’oiseau en particulier, ajouter de l’ombre ou réduire votre consommation d’eau – et à l’aspect que vous souhaitez lui donner. Pensez également à la quantité de pelouse que vous voulez enlever. Vous pouvez commencer modestement, souligne Carly Ziter, en convertissant une seule parcelle, par exemple, ou une bordure. Se débarrasser de la pelouse : La méthode la plus rapide (et la plus exigeante) consiste à l’arracher. Vous pouvez sinon couvrir le gazon de plastique noir (avec des sacs à ordures, par exemple) et laisser la chaleur du soleil le tuer. Vous pouvez également utiliser la technique du paillage : recouvrez votre pelouse de carton recouvert de compost, de terre ou de paillis d’écorces dégradées. Faites une liste de magasinage : Maintenant que vous connaissez bien votre cour et avez des objectifs de réensauvagement clairs, vous pouvez choisir les plantes en conséquence. Selon Carly Ziter, les espèces végétales indigènes sont généralement les mieux adaptées à la faune et à la flore locales. Mais la clé de la biodiversité est la variété. Choisissez des plantes dont les fleurs sont de tailles et de formes différentes et qui ne fleurissent pas en même temps. Créez un plan de plantation : Vous pouvez planter les nouvelles espèces au printemps, mais ce n’est pas la seule option, explique Kristen Miskelly. Planter l’automne peut être avantageux pour certains types de graines et de semis et peut nécessiter moins d’eau que lorsqu’on met en terre en plein été. Pensez également à l’entretien (aurez-vous le temps d’arroser quand il fait chaud ?) et au budget lorsque vous choisissez ce que vous allez planter. Les graines sont moins chères que les semis et les plants, mais elles prennent plus de temps à pousser et il est préférable de les semer à l’automne. (Vous pouvez également essayer les semis d’hiver pour anticiper le printemps). Se vanter et en profiter : « Parlez à vos voisins pour qu’ils comprennent que c’est intentionnel », recommande Carly Ziter. Elle insiste également sur l’importance d’observer la biodiversité que vous avez créé. « L’une des plus grandes joies de la conversion de nos pelouses en jardins sauvages est de voir toutes les nouvelles espèces qui y prolifèrent, dit-elle. Prenez le temps d’apprécier votre réussite. »

3 ressources pour réensauvager la cour

Oiseaux Canada propose un outil pratique de sélection des plantes et des conseils de jardinage pour soutenir nos amis à plumes.

Pollinator Partnership, un organisme caritatif de protection des pollinisateurs, propose des guides en français de sélection de plantes pour les pollinisateurs dans chaque région. Il y en a trois pour le Québec et trois pour l’Ontario.

Le projet L’effet papillon de la Fondation David Suzuki est une initiative de réensauvagement qui aide différentes communautés à travers le Canada à créer des habitats pour les abeilles et les papillons depuis 2017.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur . Elle a été traduite et ajustée par l’équipe de Châtelaine en avril 2024.