Comment utiliser les 4 côtés de votre râpe à fromage

Il y a, dans vos armoires de cuisine, un outil aux fonctions insoupçonnées. La bonne vieille râpe à fromage a plus d’un tour dans son sac. Or, la plupart des cuisiniers n’utilisent qu’un seul de ses quatre côtés, qui sont pourtant tous très pratiques.

Si cet ustensile un peu encombrant doit prendre de la place dans votre cuisine, autant le mettre à profit. Si vous en avez un qui rouille au fond d’un tiroir, il est temps de l’en extraire (et de le frotter avec de la laine d’acier, si la rouille a fait son apparition) pour l’intégrer à vos habitudes culinaires.

Voici comment utiliser votre râpe pour tout faire, de la préparation des épices fraîches jusqu’à celle des blocs de beurre froid pour des projets de pâtisserie impromptus.

Trancher finement

De tous les côtés de la râpe, celui-ci est le plus négligé, mais c’est votre arme secrète pour la préparation des légumes. Vous pouvez l’utiliser pour trancher les légumes crus, comme les pommes de terre, les aubergines, les courgettes et les courges, avant de les rôtir. C’est l’outil parfait pour une ratatouille joliment présentée ou des croustilles.

Râper finement

Pour obtenir du parmesan assez fin pour le saupoudrer, c’est le côté couvert de petites étoiles rondes qu’il faut utiliser. Celui-ci sert également à râper la noix de muscade et la cannelle, et à zester les agrumes. Attention, ce côté est un peu dur pour les doigts. Il faut appuyer légèrement sur ce que vous râpez. Cela permet en outre de ne zester que la peau de couleur vive des agrumes, et non la couche blanche et amère qui se trouve en dessous.

Râper

Cette face, qui transforme le fromage en fines lamelles, est parfaite si vous souhaitez garnir votre salade de cheddar. Vous pouvez également vous servir de ces minuscules trous pour broyer l’ail et le gingembre dans une soupe, un ragoût ou un sauté. Si vous préparez un gâteau aux carottes ou des muffins au chocolat et à la courgette, utilisez ce côté pour obtenir de tout petits morceaux de légumes.

La face que vous connaissez (et que vous aimez déjà)

Ce côté de la râpe est probablement celui qui reçoit le plus d’attention dans votre cuisine. Vous pouvez vous en servir pour râper le fromage, ainsi que les légumes comme les pommes de terre si vous préparez des crêpes salées (ou des latkes). Utilisez cette face pour râper les tomates afin d’obtenir une sauce tomate au goût frais. Ce côté est également parfait pour le beurre froid que l’on a oublié de laisser ramollir. Une fois râpé, le beurre s’intègre facilement à toutes les recettes de pâtisseries.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur . Elle a été traduite et adaptée par l’équipe de Châtelaine en mars 2024.