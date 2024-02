7 ustensiles de cuisine pratiques pour se simplifier la vie

Ces outils faciliteront votre quotidien et ne devraient pas prendre la poussière dans les tiroirs tellement vous vous en servirez.

Spatule à poisson, Oxo, 20 $

Retournez et faites frire le poisson comme une pro avec cette robuste spatule en acier inoxydable. Son design long et mince permet de retourner facilement des filets entiers, mais peut également servir à manipuler d’autres aliments délicats comme les crêpes et les légumes.

Acheter maintenant

Récipient à ail, Ricardo, 17,49 $

Avoir un contenant dédié à l’entreposage des gousses d’ail permet de préserver leur fraîcheur plus longtemps. Elles conservent ainsi la juste dose d’humidité et ne risquent pas d’être écrasées par ses voisins de tiroir. Ce joli bocal contient en plus toutes les petites épluchures d’ail volatiles.

Acheter maintenant

Distributeur d’huile d’olive, CXINYI, 25 $ pour 2

Ce distributeur permet de verser de l’huile de manière contrôlée et précise. Une simple pression sur son bouton libère une fine brume d’huile ce qui est particulièrement utile pour enduire une poêle sans excès. Un flux constant peut être obtenu avec une pression prolongée du bouton.

Acheter maintenant

Grattoir, Yoskely, 17 $

Voilà un outil indispensable pour la pâtisserie ! Il permet de diviser la pâte à pain ou à pizza, de couper les croûtes à tarte, ou encore de lisser le glaçage des gâteaux. Le fabricant affirme que la lame est suffisamment tranchante pour couper les fruits et légumes. En prime : il vient avec un deuxième grattoir plus petit.

Acheter maintenant

Moulin à épices électrique, Zwilling, 80 $

Adieu pilon et mortier qui nécessitent du jus de bras pour obtenir des épices moulues ! Ce moulin électrique broie le sel, le poivre et la plupart des épices en appuyant sur un bouton. Suffit de choisir la taille de mouture désirée à l’aide d’un cadran rotatif, d’actionner le bouton-poussoir, puis une lumière s’allume avant que le moulin verse vos épices favorites sur vos plats. Sa fenêtre transparente permet d’observer son niveau de remplissage pour ne pas manquer de poivre au moment de s’asseoir à table. Le moulin se recharge avec un fil USB fourni par Zwilling.

Acheter maintenant

Mini presse-purée, CybrTrayd, 18 $

Même si cet outil peut très bien gérer de grandes quantités, sa petite taille le rend idéal pour écraser les avocats, les bananes, les œufs durs ou tout autre ingrédient dans de petits contenants.

Acheter maintenant

Lot de 4 bols de préparation, S’well, 25 $

Les adeptes de mise en place ou celles qui aiment préparer les légumes pour la semaine seront comblés par ces contenants de 14 onces (414 ml) qui vont au réfrigérateur, au congélateur, au micro-ondes et au lave-vaisselle. Les bols conçus d’un plastique dépourvu de BPA et BPS, composants chimiques considérés comme nocifs pour la santé, sont par ailleurs marqués de mesures pratiques pour faciliter la préparation des repas.

Acheter maintenant