Jouets sexuels : nos meilleures trouvailles coquines

Comment faire grimper le plaisir ? Avec ces jouets sexuels dernier cri et autres trouvailles olé olé à tester en solo, en couple… ou à plusieurs (on ne juge pas).

Vous croyez avoir tout essayé pour faire monter la température sous la couette ? Impossible. L’offre en jouets sexuels ne cesse de se renouveler afin que tout le monde atteigne le septième ciel. Ces vibrateurs, stimulateurs, lubrifiants vous en convaincront.

Stimulateur de clitoris à succion We-Vibe Melt



Ce jouet discret offre une double stimulation clitoridienne, par vibration et par succion, afin de maximiser la sensation de plaisir. Grâce à sa petite taille et sa forme incurvée, il s’immisce facilement entre deux corps. Et comme tous les jouets de We-Vibe, le Melt qui dispose de 12 niveaux d’intensité peut être contrôlé à distance à partir d’une application et être utilisé sous l’eau.



159 $

Acheter maintenant

Plug anal vibrant en acier inoxydable Yolodit

Avant d’expérimenter le sexe anal, il est recommandé de tâter le terrain en solo, avec un plug anal par exemple. Celui-ci n’est ni trop gros (73 mm par 27 mm) ni trop inconfortable pour les débutants à cause de son design arrondi en acier inoxydable. Il peut également satisfaire les plus expérimentés avec ses neuf modes de vibration qui se contrôlent à partir d’une application ou d’une télécommande.

32,99 $



Acheter maintenant

Lubrifiant à base d’eau Xesso

Inodore, transparent et soyeux sans être trop gras ni collant, ce lubrifiant convient aux peaux sensibles et à une utilisation avec un condom ou des jouets sexuels. Sa tenue longue durée permet de prolonger l’instant intime sans avoir à en réappliquer sans arrêt. En prime : il se nettoie aisément avec de l’eau ou du savon sans laisser de taches sur les tissus.

14,99 $

Acheter maintenant

Ensemble d’huiles à massage comestibles Earthly Body

Un massage constitue toujours une excellente entrée en matière pour une soirée romantique. Ces huiles comestibles 100 % végétaliennes aux arômes de mangue, fraise et pastèque promettent un délicieux moment avec votre partenaire.

22,98 $

Acheter maintenant

Vibromasseur Duo 2 Womanizer

Ce jouet en silicone offre le meilleur des deux mondes : massage du point G et stimulation du clitoris par pulsations d’air, sans contact. Parmi ses fonctions intelligentes figurent le mode Smart Silent qui fait en sorte que le vibromasseur ne s’active qu’au contact avec la peau ou encore la fonction Afterglow qui diminue l’intensité lorsque le bouton d’alimentation est actionné après l’orgasme… pour une finale en douceur.

239 $

Acheter maintenant

Jeu de dés érotique Ti-EDC

Un jeu de dés tout simple qui donne le coup d’envoi à une soirée en désignant une position sexuelle et la durée pendant laquelle la pratiquer. Les dés faits en bois sont livrés dans une boîte-cadeau discrète.

16,99 $

Acheter maintenant

Anneau pénien vibrant Cafatop

Non seulement ce joujou vibrant peut faire étirer le plaisir en renforçant l’érection et en retardant l’éjaculation, il permet aussi de caresser le clitoris pendant la pénétration grâce à ses antennes en silicone de différentes longueurs. Les 10 modes de vibration se contrôlent à partir d’une télécommande.

25,99 $

Acheter maintenant

Menottes flexibles Cuffies

Oublions les histoires cauchemardesques de clés de menottes égarées ou de poignets écorchés. Cette version en silicone simple à enfiler et retirer pimente les ébats sexuels sans entraîner de dommages collatéraux. Juste du plaisir en perspective !

28,85 $

Acheter maintenant

Coussin de position sexuelle gonflable Prosixtoy

Cet oreiller a été conçu pour simplifier les diverses positions lors des moments intimes. Sa forme triangulaire permet de placer les hanches dans un angle optimal pour stimuler le point G de madame. De plus, il se gonfle sans nécessiter de pompe et se range facilement.

24,30 $

Acheter maintenant

Livre-jeu érotique Gage ou Vérité

Un petit livret qui permet de partager une activité complice et sensuelle avec son partenaire. À travers 115 propositions sexy, nous faisons le choix entre une action à réaliser et une vérité à révéler. Voilà une belle manière d’explorer de nouvelles situations intimes, de dévoiler nos fantasmes les plus secrets, et de découvrir notre douce moitié sous un nouveau jour…

12,99 $

Acheter maintenant