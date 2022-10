Horoscope novembre 2022 : les prédictions

Novembre nous incitera à une profonde réflexion et à un important travail intérieur. En début de mois, soit le 8 novembre, la puissante pleine lune en Taureau coïncidera avec une éclipse lunaire totale qui marquera le point culminant des projets commencés en avril et, de façon plus générale, de la période de changements qui se produisent dans votre vie depuis novembre 2021. La réalité pourrait alors vous sauter aux yeux : soyez prête !

Au milieu du mois, l’influence de Sagittaire sera optimale puisque Vénus entre dans ce signe le 15 novembre, suivi de Mercure, le 17 novembre, et du Soleil, le 22 novembre. La nouvelle lune du 23 novembre, qui aura lieu en Sagittaire également, éveillera notre désir de découvertes et d’aventure. La maison du Sagittaire de votre thème est décidément à surveiller ce mois-ci.

Enfin, le 23 novembre, Jupiter entrera en Poissons et n’y terminera son séjour que le mois suivant. Lisez votre horoscope de novembre pour en apprendre plus et satisfaire votre curiosité.

Je vous recommande vivement de lire en priorité l’horoscope de votre ascendant. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez lire l’horoscope de votre signe solaire (si vous êtes née le jour) ou de votre signe lunaire (si vous êtes née la nuit). Si vous désirez connaître votre ascendant, vous pouvez l’obtenir en ligne en visitant astro.com ou en téléchargeant une application telle que Time Nomad (en anglais seulement). Vous aurez besoin de vos date et lieu de naissance ainsi que de l’heure exacte de votre naissance. Évidemment, vous pouvez lire l’horoscope de tous les signes et suivre tous les conseils qui vous semblent pertinents. Vous pouvez également consulter charmastrology.com (en anglais seulement).

Scorpion

Les nouvelles relations (personnelles ou professionnelles) que vous avez nouées en avril porteront pleinement leurs fruits ce mois-ci. Prenez conscience du cheminement que vous avez fait pour en arriver là et assurez-vous de ne pas retomber dans les anciens pièges relationnels. Ayez soin également de bien comprendre les nouveaux outils qui s’offrent à vous. Ils vous aideront à être plus créative et à prendre des décisions qui vous conviennent mieux.

Sagittaire

Votre fatigue quotidienne peut être un signe d’épuisement. Parfois, cet état ressemble à de l’ennui, mais la plupart du temps, il cache une profonde et persistante insatisfaction. Plutôt que de vous acharner et d’éviter les véritables sources de vos problèmes, concentrez-vous sur votre bien-être ce mois-ci, notamment en vous défaisant de tout comportement autodestructeur qui pourrait vous empêcher de vous sentir bien.

Capricorne

La créativité ne se manifeste pas sur demande. Les idées germent parfois quand on se laisse aller à la rêverie, quand on oublie la réalité, voire quand on rumine ou qu’on broie du noir. En effet, se donner comme but d’être créative et se mettre au travail n’est pas nécessairement la meilleure façon d’arriver à ses fins. Ce mois-ci, accordez-vous l’espace intérieur qu’il vous faut pour libérer votre flux créatif. L’absence de contraintes intellectuelles et émotives vous sera bénéfique, surtout si vous vous sentez particulièrement peu inspirée ces temps-ci. Favorisez le calme autour de vous.

Verseau

Le mois de novembre sera pour vous l’occasion de confronter votre passé, de l’accepter et d’en tirer parti. Mais attention, évitez de vous enliser dans les souvenirs. La nostalgie pourrait vous rendre apathique et vous faire rater l’occasion de convoiter de nouveaux rêves et de contempler un nouvel avenir. Apprivoisez vos peurs. N’essayez pas de les dissimuler par la force de votre volonté, car elles reviendront probablement vous hanter. Pour aller de l’avant, il ne s’agit pas d’oublier le passé : il faut pouvoir l’assumer.

Poissons

La vie est composée d’une diversité d’événements, chacun ayant un commencement et, inévitablement, une fin. En novembre, considérez votre vie comme une pièce musicale dont vous ne connaissez ni le début ni la fin, une pièce avec des mesures endiablés et d’autres infiniment douces. Une pièce de musique n’est pas composée que de temps forts ! C’est une succession de temps forts et de temps faibles savamment liés. Il en va de même de la vie : il faut la considérer dans son ensemble puisque chaque élément, même le plus minime, y a son rôle.

Bélier

Nous ne pouvons pas nier qu’il faut de l’argent pour maintenir un certain niveau de confort et de stabilité dans la vie. Avec l’augmentation du coût de la vie, il est facile de se laisser piéger à budgéter constamment pour joindre les deux bouts. Si vous pouvez vous le permettre, prenez le temps d’oublier vos finances en novembre et réfléchissez à ce qui compte pour vous, aux valeurs et aux principes qui donnent un sens à votre vie. Par ricochet, votre relation avec l’argent pourrait vous demander moins d’énergie et d’efforts psychologiques. Ce n’est qu’à ce stade que vous pourrez vraiment évaluer ce qui compte vraiment pour vous.

Taureau

Si vous avez fait peau neuve l’année dernière, vous serez comblée ce mois-ci. Vous serez récompensée pour les énormes efforts que vous avez fournis pour apprendre à mieux vous connaître. Votre vrai moi pourra enfin s’épanouir. Novembre vous permettra aussi de nourrir de nouvelles amitiés et de faire le deuil d’anciennes relations. Vous connaîtrez de nouvelles souffrances, mais elles seront accompagnées du plaisir de vivre votre vie sans faux-semblants ni demi-vérités.

Gémeaux

Les miroirs ne renvoient pas toujours une image fidèle de la réalité. En novembre, prenez le temps de remarquer tous ces miroirs déformants qui vous entourent. Entendez « miroirs » au sens large, puisque les gens, les situations, les croyances, entre autres, peuvent aussi déformer la réalité. Vivre au milieu de ces miroirs peut nuire à votre recherche de la vérité, mais vous ne serez pas perdante si vous restez vigilante : vous apprendrez à faire preuve d’un discernement plus rigoureux.

Cancer

Il y aura tant à faire ce mois-ci ! Vous vous consacrerez probablement corps et âme à vos projets, activités, responsabilités, relations et obligations. Certaines tâches seront agréables, d’autres un peu contrariantes, mais, chose certaine, elles occuperont toutes beaucoup de votre temps. Vous pourriez facilement être débordée et ne pas suffire à la tâche. Dans la mesure du possible, veillez à donner la priorité aux projets qui favorisent votre bien-être. Mais, parfois, il y a des incontournables : il faut assumer ses responsabilités. Vous trouverez les ressources nécessaires en ne perdant pas de vue la lueur de joie dans votre vie trépidante.

Lion

Pour vous, le mois de novembre sera propice à la guérison de votre enfant intérieur, à la joie et au jeu. Vous avez entrepris de modifier le cours de la vie que vous croyiez vous être destinée. Comme plusieurs, vous avez dû modérer votre style de vie. Cessez d’évaluer qui vous êtes en fonction des biens que vous possédez mais bien de la joie qui vous anime et de votre plaisir de vivre. Ne tentez-vous pas de profiter de la vie agréablement ? N’est-ce pas votre but, même pendant les moments difficiles et les mauvaises périodes ? Si vous ne prenez pas plaisir à ce que vous faites, demandez-vous pourquoi vous le faites.

Vierge

Parfois, l’absence et l’éloignement vous rappellent ce à quoi vous tenez le plus. Ce mois-ci, essayez de déterminer ce que « la maison » signifie pour vous. Est-ce un lieu ? Par exemple, celui où vous conservez les biens matériels nécessaires à votre confort ? Est-ce plutôt l’endroit où vivent les gens que vous aimez ou la terre de vos ancêtres ? Si vous êtes loin de la maison, physiquement ou autrement, tâchez de reproduire cette sensation qui vous est chère, tâchez de vous sentir « à la maison ».

Balance

Ce mois-ci, votre vie tournera inévitablement autour du thème de l’impermanence. Même s’il s’agit là d’un sujet sérieux et potentiellement difficile, essayez d’aborder le mois de novembre avec le cœur léger et un esprit ouvert et créatif. Prévoyez à votre agenda des activités artistiques (littérature, musique, cinéma, etc.). Cela vous aidera à envisager le côté éphémère de la vie, d’un point de vue différent. Faites en sorte que novembre ne soit pas un mois de désespoir, mais plutôt un mois de compassion face à l’expérience universelle de la mort. Ouvrez votre cœur.