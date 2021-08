Le magazine Châtelaine est maintenant offert sur Apple News+

Qu’est-ce qu’Apple News+ ?

Si vous possédez un appareil Apple, vous connaissez probablement Apple News, un agrégateur de nouvelles conçu pour l’écosystème Apple et utilisable sur iPhone, iPad et Mac. Si Apple News propose de nombreux articles gratuitement – en particulier des nouvelles locales et de dernière heure ainsi que des articles sur les tendances –, il propose également du contenu payant qui nécessite de s’abonner à Apple News+. Vous vous souvenez de Texture ? Apple l’a racheté en 2018 et l’a fait évoluer vers News+, qui permet d’accéder à un nombre sans précédent de numéros de magazines, y compris les anciens numéros depuis 2018. Surnommé « le Netflix des magazines », Apple News+ offre un accès illimité à plus de 300 magazines, journaux et publications pour un abonnement de 12,99 $ par mois après un mois d’essai gratuit. Grâce au service de partage familial, l’abonnement peut être partagé par les membres d’une famille comptant jusqu’à six personnes.

Quels avantages y a-t-il à lire Châtelaine sur Apple News+ ?

Apple News+ est le reflet de la constante évolution des magazines numériques et de la valeur qu’on continue à accorder à la consommation de contenu en version intégrale, au numéro, parce qu’elle offre une expérience immersive avec un contenu de qualité. La plateforme Apple News+ constitue un argument de poids en faveur de la consommation numérique de magazines : elle présente un formatage exclusif et des fonctionnalités conviviales telles qu’une table des matières simple et omniprésente qui offre un accès direct aux articles, la possibilité de partager ou d’enregistrer des articles et celle de faire défiler avec le pouce (aucun zoom n’est nécessaire, mais il est possible de changer la police de caractères au besoin). Vous pouvez également télécharger les numéros pour les lire hors ligne, ce qui est parfait pour les voyages en avion sans connexion ou pour économiser les données mobiles. De plus, les numéros sont généralement diffusés en premier sur Apple News+ (avant d’arriver au kiosque à journaux ou aux abonnés en version imprimée) et comprennent parfois des « couvertures en direct » exclusives, où des vidéos, des animations et d’autres éléments interactifs améliorent l’expérience de lecture.

Comment puis-je trouver Châtelaine sur Apple News+ ?

Ouvrez l’application Apple News sur votre appareil Apple. Appuyez sur l’outil de recherche, recherchez Châtelaine, puis ajoutez le magazine à votre bibliothèque en appuyant sur le signe plus, à droite du titre. Une fenêtre contextuelle vous permettra d’opter pour les notifications qui vous informeront de la publication des nouveaux articles ou numéros.

Pour accéder à la page d’accueil de Châtelaine, cliquez sur l’icône « Suivis » au bas de la page et naviguez jusqu’à votre titre. Vous y trouverez les derniers articles et nouvelles de la marque, les plus récents numéros ainsi que la liste des sujets traités. Vous pouvez également activer le partage familial via l’icône « Suivis ».

Continuez à ajouter des titres à votre bibliothèque News+ via l’écran de recherche ou l’icône « Suivis » : tous les titres que vous aurez sélectionnés seront automatiquement téléchargés lors de la parution du nouveau numéro. Pour télécharger le numéro ou parcourir les précédents, cliquez sur les trois points situés au bas de l’image de couverture. Bonne lecture!