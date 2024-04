Ménopause : des solutions pour apaiser vos symptômes

Bien des femmes passeront plus de la moitié de leur vie en ménopause, mais le silence qui entoure cette expérience pourtant universelle cause beaucoup de détresse inutile. La Dre Sophie Desindes, directrice du département d’obstétrique-gynécologie à l’Université de Sherbrooke, s’en désole : « Cette période serait tellement plus facile si on y préparait mieux les femmes. »

Que se passe-t-il dans notre corps, dans la quarantaine ? Les follicules de nos ovaires libèrent moins d’ovules et souvent trop d’œstrogènes, causant généralement des règles plus fréquentes et abondantes, ainsi que d’autres symptômes comme des sautes d’humeur. Après quelques années, la production d’hormones diminue radicalement. Les règles s’espacent et raccourcissent. Les symptômes demeurent ou changent. Ces montagnes russes hormonales, appelées périménopause, durent environ dix ans.

Après un an sans règles, une femme est considérée comme ménopausée et entame la postménopause, qui durera le reste de sa vie. Les symptômes peuvent perdurer quelques années. Pour simplifier, on appelle souvent l’ensemble du processus la ménopause.

L’hormonothérapie : quand et comment ?

La prise d’hormones a longtemps eu mauvaise presse, mais au Québec le vent a tourné, particulièrement depuis que l’animatrice Véronique Cloutier s’est exprimée à ce sujet dans son documentaire Loto-Méno. Ainsi, de plus en plus de femmes réclament l’hormonothérapie de la ménopause (HTM), qui demeure cependant mal comprise.

L’HTM a pour but de compenser la baisse radicale des principales hormones (œstrogènes et progestérone) qui survient à la dernière étape de la périménopause ou en postménopause. Elle peut alors soulager bien des symptômes.

Attention toutefois de ne pas commencer trop tôt : dans la première phase de la périménopause, l’HTM est peu efficace et peut même aggraver les symptômes, en s’additionnant à des taux d’hormones déjà élevés. « On préconise plutôt la contraception hormonale, explique la Dre Desindes. Elle aide à réguler le cycle. »

La série Loto-Méno a aussi fait la part belle aux hormones bio-identiques en leur conférant une aura de produit miracle, si bien que certaines femmes les réclament même quand ce traitement n’est pas le meilleur pour elles. Il est important de bien comprendre qu’il ne s’agit pas de produits naturels, mais bien de molécules synthétiques conçues pour ressembler à celles produites par notre organisme. Elles présentent certains avantages, mais il ne s’agit pas d’une panacée, insiste la Dre Desindes : « Ce n’est pas vrai que c’est bon pour tout le monde, qu’il n’y a pas d’effets secondaires et pas de risques. »

« Je ne me reconnais plus ! »

On entend fréquemment ce cri du cœur en réaction aux déroutants symptômes associés à la périménopause. Or, observer son cycle menstruel permet généralement d’y déceler des indices des variations hormonales qui se produisent. Et s’informer aide à mieux comprendre ce qui se passe. Pourquoi les symptômes surviennent-ils ? Que faire pour les soulager ? Châtelaine a fait le point, avec des spécialistes, sur cinq d’entre eux.

5 symptômes à mieux comprendre

Bouffées de chaleur

Une vague de chaleur intense monte en vous. Votre visage s’enflamme. Des gouttes de sueur coulent le long de votre cou. Vous vous éventez frénétiquement. La bouffée de chaleur disparaît aussi vite qu’elle est venue.

Les symptômes vasomoteurs – bouffées de chaleur et sueurs nocturnes – affectent 75 % des femmes ménopausées, explique la Dre Stephanie Faubion, directrice médicale de la Menopause Society, l’autorité nord-américaine en la matière. Des études ont montré que ces symptômes varient selon l’ethnicité, les Noires et les Autochtones étant celles qui ressentent les bouffées de chaleur les plus fréquentes et les plus incommodantes, tandis que les Chinoises et les Japonaises sont celles qui en ressentent le moins.

La baisse du taux d’œstrogènes pendant la ménopause déclenche une suractivité d’un ensemble de neurones du cerveau appelés collectivement KNDy (prononcé « candy »), composés de kisspeptine, de neurokinine B et de dynorphine. Lorsque ces neurones régulateurs de température manquent des œstrogènes qui contribuent au contrôle de leur activité, une bouffée de chaleur survient. « Le seuil de température où se déclenchent nos mesures d’évacuation de la chaleur diminue, illustre la Dre Desindes. Un café, une soupe chaude, un verre d’alcool, et – pouf ! – le mécanisme s’enclenche. »

Une bouffée de chaleur dure moins d’une minute, mais selon son intensité, elle met parfois du temps à se dissiper. Il arrive de ressentir une légère chaleur, mais on peut aussi produire beaucoup de sueur. Jerilynn Prior, professeure d’endocrinologie et de métabolisme à l’Université de Colombie-Britannique, explique que d’autres symptômes peuvent y être associés, comme des nausées, des vertiges, de l’anxiété et l’accélération du rythme cardiaque. Une étude américaine publiée en 2018 a révélé qu’une femme en périménopause subira ce désagrément de 7 à 10 ans, en moyenne.

Le traitement le plus efficace, selon la Dre Faubion, est l’hormonothérapie de la ménopause, qui peut aller jusqu’à réduire les symptômes de 95 %. De plus, Jerilynn Prior a récemment publié un essai randomisé en double aveugle où elle montre que la progestérone prise seule suffit parfois à atténuer les sueurs nocturnes et à améliorer la qualité du sommeil.

L’efficacité des traitements non hormonaux est moins certaine. Mais en juin dernier, la Menopause Society a publié une déclaration de principe qui en recommandait quelques-uns, dont la thérapie cognitivo-comportementale ciblant les symptômes vasomoteurs. Celle-ci peut aider à gérer le stress, qui est l’un des déclencheurs des bouffées de chaleur. Elle n’est cependant pas encore offerte au Québec. L’hypnose clinique, les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (une classe d’antidépresseurs) et la perte de poids font aussi partie des recommandations.

Les bouffées de chaleur peuvent être frustrantes : n’hésitez pas à demander de l’aide. « Il existe de nombreuses thérapies efficaces, affirme Mme Faubion. Les femmes n’ont pas besoin de souffrir. » S.G.