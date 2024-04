Déco: les 5 plus grandes tendances en 2024

Matières naturelles, courbes invitantes, couleur café… Designers et détaillants font monter la température d’un cran dans nos pénates, pour notre plus grand confort.

La texture

Pierre angulaire

L’effet imitation pierre brute ne laisse personne de marbre cette saison, affaiblissant le règne des surfaces lisses et lustrées façon laboratoire. « Les faux finis apportent du mouvement et une richesse tout en nous permettant de rester dans des tons très neutres, très doux. Ça plaît à ceux qui ne sont pas prêts à abandonner les blancs, mais qui ont envie d’un décor moins froid », témoigne Gatline Artis, propriétaire de la firme de design d’intérieur Entre Quatre Murs.

L’idée n’est pas de métamorphoser nos pièces en cavernes préhistoriques, mais plutôt de créer un effet d’enveloppement avec du mobilier, des vases ou des murs couverts d’un subtil relief mat et irrégulier, inspiré notamment du plâtre vénitien ou du tadelakt, un enduit à base de chaux typique des hammams marocains.

Ultime preuve de la tendance : le grand retour du travertin, cette pierre calcaire grège (entre le gris et le beige) et texturée qui a gagné autant le revêtement de sol que les accessoires de décoration. « Il s’incorpore dans les tables d’appoint et même les luminaires. Le travertin est en train de prendre la place du marbre », nous confie le président du détaillant québécois de meubles Mobilia, Johannes Kau, qui est notamment responsable des achats. Même chose chez Maison Corbeil : « Nos meubles s’imprègnent de matières naturelles plus pesantes comme le travertin ou le béton, en gardant leur texture d’origine, l’effet essuyé. Il n’y a qu’à penser à nos tables de salle à manger avec leurs pieds imposants ton sur ton », indique William Corbeil, directeur des ventes de l’entreprise.

La forme

Ondulations magnétiques

Les arches rétro en demi-lune qui ont envahi nos cocons lors des dernières saisons font place à des vagues plus rebelles et organiques, autant dans le mobilier que les accessoires de décoration. Les miroirs aux contours imprécis, tapis sinueux et vases tortillés, de même que les canapés à l’assise arrondie, invitent au répit et à la contemplation. « Les courbes sont plus naturelles. Elles ont une dimension primitive, parfois ludique, comme si on avait laissé le meuble prendre une forme aléatoire », affirme Gatline Artis d’Entre Quatre Murs. Même les bougies décoratives se déhanchent : « On les retrouve sous différentes formes, avec des courbes irrégulières, avec des engravures linéaires et dans des couleurs variées », observe Bianka Jean, designer chez Bouclair.

L’équilibre visuel et la fonctionnalité doivent tout de même primer, selon Michael Godmer, designer montréalais à la tête d’un studio qui porte son nom. Autrement dit, la pièce entière ne doit pas faire la vague pour épouser la tendance. « Les grands gestes [ondulatoires] sont salués, mais il ne faut en aucun cas que ça ait l’air forcé. On commence avec un seul meuble arrondi qui deviendra probablement le point focal de l’espace, comme une œuvre d’art », recommande-t-il.

La couleur

Taupe-là !

Sous l’influence des environnements plus naturels, intimes et sophistiqués, les coloris taupe – des beiges qui tirent sur le marron ou le poivre concassé, parfois rosés – retrouvent leurs lettres de noblesse. Empreints d’un certain faste, ils se marient à merveille au style japonais wabi-sabi, qui embrasse la beauté de la simplicité et des imperfections de la nature.

« On ramène la chaleur chez nous par petites touches, et pas uniquement avec la peinture. Les tissus qui recouvrent notamment les coussins et les fauteuils d’appoint prennent des accents brunâtres. On n’est plus vraiment dans le gris froid. Il s’est réchauffé avec le taupe et le grège », remarque William Corbeil de Maison Corbeil.

Les nuances de terre et de sable sont aussi remises au goût du jour chez d’autres détaillants, eux aussi inspirés par les tons neutres et les fibres naturelles comme le lin, le coton et la toile de jute. « Pour pimenter son décor, on peut aussi miser sur des teintes plus chaudes comme le terracotta ou l’ocre, qui demeurent en vogue », suggère Gino Andreoli, directeur des achats chez Linen Chest.

Le mobilier

Rétro anticonformiste

Les espaces figés dans le temps n’ont plus la cote. Inutile de choisir entre les années 1970, 1980 et l’ultracontemporain ; la tendance est à l’aménagement dit transitionnel, selon les codes de différents styles. Le secret pour commencer : une pièce de seconde main dénichée chez un antiquaire ou une tante qui, une fois sortie de son cadre d’origine, sera digne d’Instagram.

« Une touche personnelle qui a du vécu – imparfaite en quelque sorte –, aide à la finition d’un décor. À son appréciation, surtout. Et comme le vintage est plus accessible que jamais, c’est assez facile de trouver un meuble rétro qui devient un coup de cœur », explique le designer Michaël Godmer qui « oblige » ses clients à le suivre en boutique pour que leur espace leur ressemble.

Parmi les combinaisons envisageables, des chaises métalliques inspirées des codes des années 1980 placées sous une table plus contemporaine ; un buffet en noyer sorti des années 1970 pour trancher avec un espace minimaliste ou encore une table d’appoint originale en verre teinté pour ranimer un divan gris. « L’influence des seventies s’imbrique dans les décors scandinaves. L’amalgame est fructueux et ça s’adopte assez facilement », pense Johannes Kau, président de Mobilia, qui propose quelques pépites rétro dans ses magasins ce printemps. La chaîne Maison Corbeil a aussi profité de la tendance et de son 50e anniversaire pour ressortir des pièces « iconiques » issues de ses premières collections, de 1973 à aujourd’hui, comme le mythique fauteuil modulable plissé Togo. Une belle addition vintage !

Les matières

Ambiance à l’européenne

Sans bloquer les rayons solaires, tamisons la lumière de notre intérieur en 2024 en misant sur des matières plus foncées, plus artisanales, et en valorisant les éléments architecturaux d’origine. Ainsi les boiseries chocolat, les moulures sculptées, la céramique texturée et irrégulière qui donnent une impression de « fait main » confèrent à notre espace de vie des airs de villa italienne. « On note, surtout en Europe, mais de plus en plus chez nous aussi, un respect de l’authenticité des matériaux, et plus généralement de ce qui a été bâti avant nous, même si c’est imparfait, confirme le designer Michael Godmer. On travaille autour pour mettre en valeur leur savoir-faire […] et on n’a pas peur d’aller vers le foncé, sans tomber exclusivement dans le noir. »

Les accessoires s’obscurcissent également, comme le constate William Corbeil. « On voit entre autres davantage d’intégration de céramique sombre. Ça a un côté dramatique, mystérieux. »

Mais assombrir son décor n’est-il pas un peu hasardeux ? Que nenni, à condition de procéder avec parcimonie ! Optons, par exemple, pour une nouvelle bibliothèque foncée ou un plancher couvert de tuiles cognac en nous promettant de garder le reste plus neutre. Obscurcir une pièce bien précise, comme une chambre à coucher ou une salle à manger, en peignant un mur marron ou en ajoutant des rideaux massifs, peut également servir à délimiter l’espace, lui insufflant un caractère chaleureux et sensuel distinct.