17 trucs de pro pour ensoleiller son décor

Envie d’un espace plus lumineux ? Inutile de sortir la masse et la scie circulaire pour percer des fenêtres… Il y a bien des façons d’illuminer son chez-soi.

Un espace bien pensé

Il importe de créer un intérieur dans lequel on peut se prélasser en toute quiétude. Rien de mieux pour se poser qu’un endroit dont l’aménagement a été pensé avec soin.

1. Moins, c’est mieux. Une demeure trop encombrée accumule la poussière… et laisse peu passer la clarté. On libère le plus possible les pièces en choisissant bien chaque meuble et objet. « On assombrit vite un espace en y plaçant inutilement des accessoires », dit Audrey Bernier-Perron, du studio AUB&CO Design intérieur.

2. Chaque chose à sa place. De quels objets a-t-on besoin et à quel endroit faut-il les placer ? Même si la tâche semble fastidieuse, il faut s’interroger sur l’utilité et l’usage de chacun d’eux. « Avoir une maison organisée permet de se relaxer et d’y passer des moments agréables seul, en famille ou entre amis », indique Catherine C. Léveillé, propriétaire de CCL Design.

3. Des luminaires encastrés pour un effet instantané. Installer quelques luminaires encastrés est une belle façon de créer des points de lumière dans une pièce tout en gardant un plafond dégagé. « Aujourd’hui, ils sont abordables et faciles à poser. Ils changent l’atmosphère en un clin d’œil », dit Catherine C. Léveillé.