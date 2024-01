L’art de vivre le moment présent en 2024

Nos résolutions cette année ? Faire preuve de bienveillance envers soi et atteindre un meilleur équilibre de vie, tout simplement. Voici quelques pistes pour nous aider à ralentir… et à profiter de chaque jour qui passe.

Qu’est-ce qu’on attend pour être plus heureux ? Un sondage mené par la société Tetley Canada en décembre dernier révèle que 94 % des Canadiens souhaitent vivre plus de bonheur et de joie au quotidien. Au Québec, 92 % des répondants affirment être à la recherche d’une vie plus équilibrée, et 82 % ont décidé de faire de leur bien-être une priorité.

Tout cela, bien sûr, nécessite que l’on opère quelques changements dans nos habitudes. Un défi insurmontable ? Pas forcément. Adopter de nouvelles habitudes de vie est souvent plus simple qu’on le croit, estime la Dre Gillian Mandich, titulaire d’un doctorat en sciences de la santé et spécialiste de la recherche sur le bonheur.

Première étape, selon elle : apprendre à ralentir et se donner le temps d’apprécier les joies de l’existence, aussi petites soient-elles. « Savourer ces moments de douceur permet de créer un état d’esprit qui facilite l’atteinte d’objectifs plus ambitieux », explique la scientifique.

Autre astuce, effectuer des changements positifs (faire plus d’exercice, manger plus de fruits…) plutôt que s’imposer des restrictions (diminuer sa consommation d’alcool, se priver de dessert, par exemple). « Pourquoi ne pas s’efforcer de boire plus d’eau ou de tisane au cours de la journée, au lieu de tenter d’éliminer complètement notre consommation de boissons gazeuses ? C’est plus efficace et ça mène à des changements plus durables », poursuit la Dre Gillian Mandich.

D’ailleurs, ces changements n’ont pas besoin d’être draconiens. Car chaque petit geste compte et peut avoir un effet positif important sur notre bien-être.

S’éloigner de l’ordi à l’heure du lunch

Plus du tiers des Québécois passent l’heure du midi – censée être une période de repos – à leur poste de travail, selon une étude menée en 2018 par des chercheurs de l’Université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse.

Or, le bonheur commence lorsqu’on se donne réellement la permission de s’arrêter. À l’heure du lunch, on s’accorde donc le temps de savourer son repas, loin de son ordinateur et des réseaux sociaux. On profite de cette pause pour aller marcher, courir, faire du yoga, lire… Bref, faire de 2024 l’année qu’on s’accorde la permission de prendre un moment de pause et de savourer les plaisirs simples de la vie – l’arôme des fleurs fraîchement coupées, la chaleur du soleil sur votre visage, etc. Vivre le moment présent et faire une pause pour profiter de quelque chose qui n’a rien à voir avec le boulot.

Prendre un bol d’air frais

On le sait, passer du temps dans la nature fait un bien fou. De nombreuses études ont démontré qu’être à l’extérieur comporte des bénéfices considérables, tant sur le plan physique que psychologique. Cela permet notamment de réduire l’anxiété et la tension artérielle, et de diminuer le rythme cardiaque. Et nul besoin de passer la journée dehors : certains bienfaits commencent à être ressentis après seulement 10 minutes à l’extérieur !

Lorsque c’est possible, pourquoi ne pas se rendre au travail à pied quelques jours par semaine ? Et si on a la chance de passer près d’un parc, on fait un détour pour le traverser. Se retrouver au milieu des arbres est tellement énergisant !

Adopter la pause thé

Prendre le thé, c’est s’offrir un moment privilégié bien à soi, une occasion de se ressourcer. C’est un rituel qui nous force à ralentir, selon la Dre Gillian Mandich.

« S’éloigner de son bureau pour faire bouillir l’eau, partager peut-être cet instant avec quelqu’un, se concentrer sur la chaleur apaisante du thé… Tout cela nous incite à être attentif et à vivre le moment présent », explique la chercheuse.

Pour une détente encore plus complète, on privilégie les thés sans caféine, comme ceux de la gamme Vivez, de Tetley. L’entreprise vient d’ailleurs d’en lancer deux nouvelles tisanes, pleinement délicieuses : Vivez avec équilibre, qui combine le pissenlit avec la racine chicorée et la caroube torréfiées, ce qui donne une saveur semblable aux noisettes et au café , et Vivez avec bonheur, une infusion ensoleillée aux doux parfums de mangue et de fruit de la passion.

On s’installe dans un coin tranquille, ne serait-ce que quelques minutes, puis on prend le temps de déguster ce que l’on boit et d’en apprécier tous les effluves. « Ne sous-estimez pas l’impact à long terme des petits moments de pause. Il faut apprendre à savourer les bonnes choses et à en profiter à plein, consciemment. C’est l’un des secrets d’une vie plus heureuse et plus équilibrée », conclut la Dre Mandich.