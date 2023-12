Éblouissez vos papilles pendant les Fêtes avec des cocktails à base de liqueur de fleurs de sureau St-Germain

Créé pour

Il n’y a rien d’aussi joyeux que le tintement de deux verres qui s’entrechoquent dans une atmosphère de réjouissances.

Surtout si ces flûtes contiennent un cocktail pétillant à base de liqueur de fleurs de sureau St-Germain – la boisson la plus chic pour trinquer pendant les Fêtes.

La bouteille de St-Germain est un hommage au mouvement art déco. Ses courbes douces et la typographie romantique vous transportent à Paris vers les irrésistibles boulevards de Saint-Germain-des-Prés – le quartier bohème qui a inspiré la création de cette liqueur en 2007. Si vous êtes à la recherche d’un cadeau d’hôte·sse raffiné, vous tombez pile. On appréciera votre bon goût… et soyez certain·e qu’on vous réinvitera souvent!

Mais au-delà de la beauté de l’objet, c’est véritablement son contenu qui instaure de la joie pendant la période des Fêtes. Pour les profanes, St-Germain est une liqueur fraîche et florale… on pourrait dire, un concentré d’optimisme mis en bouteille!

L’ingrédient secret est la délicate fleur de sureau sauvage, cueillie à la main en pleine éclosion, à tous les printemps. Chaque bouteille de St-Germain contient jusqu’à 1 000 fleurs soigneusement sélectionnées et récoltées dans une course contre la montre en fin de printemps. Le résultat après macération est un nectar ambré au goût doux, gourmand et sophistiqué, qui dévoile une sucrosité naturelle à travers des notes de poire et de chèvrefeuille.

La toute première liqueur de fleurs de sureau au monde est aussi polyvalente que décadente. Que ce soit pour une grande fête, une soirée intime entre ami·es ou un tête-à-tête avec votre chéri·e, une bouteille de St-Germain est un incontournable à avoir dans un bar maison pour toutes les occasions—surtout pendant les Fêtes.

À la recherche d’inspiration? Voici trois cocktails mettant en vedette le St-Germain, qui vous permettront de festoyer avec style.

St-Germain Royal

Champagne et St-Germain? Cette combinaison effervescente est une alliance parfaite. Flûte à la main, vous êtes prêt·e pour plonger dans un bain de foule.

Ingrédients :

22 ml (3/4 oz) de liqueur de fleurs de sureau St-Germain

Champagne

Mûre pour décorer

Préparation :

Verser le St-Germain dans une coupe de champagne refroidie (sortie du congélateur). Ajouter le champagne. Remuer délicatement. Garnir d’une mûre sur le bord du verre.

Spritz St-Germain à partager



Vous recevez un groupe nombreux pour un repas important? Placez un pichet de ce spritz Hugo sur la table… et attendez que les compliments fusent! Pour une variante facile de l’apéritif vedette de 2023, Hugo Spritz, remplacez le zeste de citron par des quartiers de lime et des feuilles de menthe.

Ingrédients :

240 ml (8 oz) de liqueur de fleurs de sureau St-Germain

360 ml (12 oz) de prosecco Martini

360 ml (12 oz) d’eau pétillante

Zeste de citron

Préparation :

Verser le St-Germain, le vin mousseux et l’eau pétillante dans un récipient de votre choix. Remuer la boisson pour bien combiner tous les ingrédients. Verser sur de la glace dans un verre highball ou à spritz. Décorer avec un zeste de citron.

St-Germain Gin & Tonic

Réservez cette déclinaison du gin tonique classique pour des réceptions plus intimes, où vous pourrez faire démonstration de vos talents de mixologue devant vos invité·es. Remplacez la lime par un quartier d’orange sanguine pour une touche saisonnière.

Ingrédients :

15 ml (1/2 oz) de liqueur de fleurs de sureau St-Germain

30 ml (1 oz) de gin Bombay Sapphire

Premium soda tonique

Quartier de lime ou d’orange sanguine

Herbe aromatique pour décorer

Préparation :

Remplir de glaçons un verre highball. Verser la liqueur St-Germain et le gin. Compléter avec du soda tonique. Remuer délicatement pour mélanger les ingrédients. Décorer avec un quartier de lime (ou d’orange sanguine) et une branche de romarin, de thym ou une herbe aromatique de votre choix.

À consommer avec modération.