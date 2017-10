La garniture classique de la galette bretonne est bien sûr constituée de jambon-fromage-œuf au miroir, mais chacun peut l’agrémenter à son goût. On peut ainsi choisir un fromage au goût prononcé, ajouter des noix ou des champignons, ou encore la servir avec du saumon fumé (et de la crème fraîche, miam!). Cela dit, la tradition veut que la galette bretonne soit accompagnée de beurre et de cidre de pommes.

Préparation: 5 minutes

Attente: 30 minutes

Cuisson: 2 minutes par galette

Rendement: 6 galettes

Ingrédients

500 ml (2 tasses) de farine de sarrasin

125 ml (1/2 tasse) de farine tout usage

1/2 c. à thé de sel

2 œufs

250 ml (1 tasse) de lait

250 ml (1 tasse) d’eau

1 c. à soupe d’huile d’olive

Du beurre pour la poêle

Pour garnir:

6 tranches de jambon

250 ml (1 tasse) de fromage cheddar râpé

6 œufs au miroir cuits

Préparation

Tamiser les farines dans un bol et creuser un trou au centre du mélange. Ajouter le sel et deux œufs (un peu battus) au centre, puis incorporer peu à peu la farine à l’aide d’une fourchette ou d’un fouet. Verser doucement le lait et l’eau, tout en continuant à mélanger jusqu’à homogénéité. S’il reste encore des grumeaux, passer au mélangeur ou au chinois (passoire très fine). Ajouter l’huile, remuer et laisser reposer au moins 30 minutes – et même, idéalement, plusieurs heures ou toute la nuit. Chauffer une poêle à fond bien plat et la beurrer très légèrement. Verser la pâte dans la poêle à l’aide d’une louche et l’étendre de manière à former une fine couche. Cuire 20 à 30 secondes (des bulles doivent se former). À l’aide d’un couteau ou d’une spatule en inox, détacher les rebords, puis toute la crêpe et la retourner; cuire encore 20 secondes environ. Ajouter du fromage au centre, puis une tranche de jambon et y déposer 1 œuf au miroir cuit. Retirer du feu dès que le fromage est assez fondu. Replier les bords vers le centre de la galette bretonne et servir chaud. Poursuivre de cette façon jusqu’à épuisement du mélange.

