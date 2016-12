La belle vie d’Anne-Marie: « Ma liste de rattrapage pour les fêtes »

On est samedi matin, début décembre, et j’ai commencé ma journée à la Taverne Midway, boulevard Saint-Laurent. Ça change des cours de minigym, disons. Un mimosa à la main, je débats avec Ben Mulroney, Rebecca Makonnen et Jonas de ce qui rend Montréal spectaculaire en hiver, dans le cadre de Montreal Lights Up,pendant anglophone de Montréal s’allume, l’émission annonçant la programmation du 375e anniversaire de Montréal. En dressant la liste des activités qui célèbrent notre «nordicité» pour les besoins de la télé, et en faisant à Ben (qui habite Toronto) un petit topo sur tous les restos qui ont été ouverts en 2016, j’ai réalisé à quel point ma to-do list des fêtes était longue! Voici tout ce que je compte rattraper pendant le congé de Noël!