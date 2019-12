Il y a tant de façons de sortir des sentiers battus pour nos looks beauté. Ce peut être un trait d’eye-liner plus épais que d’habitude, un illuminateur posé sur les pommettes… Mais pas besoin de toujours sortir l’artillerie lourde: un simple rouge à lèvres peut faire la différence. Une couleur mémorable, plus intense en pigments. Une version enrichie de poudre scintillante. Un fini mat comme un pétale. Voici un florilège des plus beaux tubes.

Rouges à lèvres: les plus beaux! 1 / 22 NARS Rouge à lèvres, nuance Jungle Red, NARS, 33 $

