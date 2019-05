Tout ce qu’il faut savoir sur les produits de beauté verts

Jadis, les produits de beauté non toxiques et respectueux de l’environnement n’intéressaient que les hippies en sandales qui s’approvisionnaient dans les magasins d’aliments naturels. Aujourd’hui, ils ont envahi tous les détaillants. Mais comment faire les bons choix?

Lire les étiquettes est la première chose à faire quand on souhaite se renseigner sur les ingrédients qui entrent dans la composition des soins de la peau et des cosmétiques qu’on utilise tous les jours. Mais cela peut s’avérer un défi quand la liste est interminable (une bonne indication que le produit ne contient pas que des ingrédients naturels). On a l’impression d’avoir besoin d’un diplôme universitaire pour arriver à maîtriser les noms des substances chimiques et les sceaux des différentes certifications. Cela dit, être mieux informée permet de faire de meilleurs choix.

Voici un petit lexique des produits de beauté, qui regroupe tant les ingrédients à rechercher que ceux à éviter.

Sels d’aluminum

Les sels d’aluminium entrent dans la fabrication d’un gel servant à bloquer temporairement les pores sudoripares, ce qui empêche la sueur de se former sur la peau. On l’utilise dans les produits antisudorifiques. Certaines études ont établi que lorsque ces substances sont absorbées par la peau, elles peuvent reproduire les effets des œstrogènes. Mais, comme c’est le cas pour de nombreuses substances qui ont soulevé l’inquiétude des consommateurs ces dernières années, il est souvent très complexe d’analyser les résultats de la recherche. Selon l’Institut américain du cancer, les études sur les produits antisudorifiques et désodorisants et le cancer du sein ayant donné lieu à des résultats contradictoires, il faut mener de plus amples recherches afin de déterminer s’il existe un lien.

BHA et BHT

Le BHA (butylhydroxyanisol) et le BHT (butylhydroxytoluène) sont des antioxydants de synthèse utilisés comme agents de conservation dans les rouges à lèvres et les crèmes et lotions hydratantes. Ils peuvent causer des réactions allergiques. Ils ont récemment fait l’objet d’une évaluation en vertu du Plan de gestion des produits chimiquesde Santé Canada, qui a déterminé que les concentrations habituelles étaient sécuritaires, tout en pouvant dans certains cas causer de l’irritation.

Biologique

Le terme «biologique» désigne les produits fabriqués avec des ingrédients cultivés et transformés selon un code réglementé qui interdit les pesticides, les engrais et les organismes génétiquement modifiés. Au pays, tout produit affichant la mention «biologique» doit également porter le nom d’un organisme de certification. À rechercher: le logo «Biologique Canada».

Cueillette en milieu sauvage

Les ingrédients d’origine sauvage sont cueillis dans leur environnement naturel, par opposition aux ingrédients qui sont cultivés. Même s’ils sont issus d’un environnement naturel, ils ne sont pas nécessairement certifiés biologiques.

Détestable douzaine

La «détestable douzaine» est une expression créée par la Fondation David Suzuki pour désigner une liste critique de 12 ingrédients (Les douze ingrédients à éviter) qu’on trouve dans les produits de soins personnels. Utilisés dans plusieurs catégories de produits, ces ingrédients comprennent le BHA et le BHT, les colorants dérivés du goudron de houille, la DEA (diéthanolamine), le phtalate de dibutyle, les agents de conservation libérant du formaldéhyde, les parabènes, le parfum, les composés PEG, la gelée de pétrole, les siloxanes, le laurylsulfate de sodium et le triclosan.

Écocert

Créé en France en 1991, Écocert est un organisme de contrôle et de certification indépendant et accrédité pour les produits cosmétiques écologiques et biologiques. C’est le seul label qui garantisse la certification biologique au consommateur. La certification se fait sur une base volontaire. Pour assurer qu’un produit cosmétique est fabriqué dans le respect de l’environnement, les normes d’Écocert exigent que ses ingrédients proviennent de sources renouvelables et qu’il soit transformé selon des procédés écologiques, et qu’au moins 95 % des ingrédients qui le composent soient d’origine naturelle. Plus de 1 000 fabricants affichent l’une des deux certifications Écocert sur l’emballage de leurs produits.

La certification «naturel et bio» signifie qu’un minimum de 95 % de tous les ingrédients de source végétale duproduit sont issus de la culture biologique, de même qu’un minimum de 10 % de la totalité des ingrédients représentant le poids total du produit. La certification «produit cosmétique naturel» signifie qu’un minimum de 50 % de tous les ingrédients de source végétale du produit sont issus de la culture biologique, de même qu’un minimum de 5 % de la totalité des ingrédients représentant le poids total du produit.

5-free

«5-free» (qu’on pourrait traduire par «sans les 5 ingrédients les plus toxiques») est une expression utilisée pour l’étiquetage des vernis à ongles qui ne contiennent pas les cinq produits nocifs suivants: phtalate de dibutyle, toluène, formaldéhyde, résine formaldéhyde et camphre. Tout comme les termes «vert» et «naturel», il ne s’agit pas d’une désignation réglementée.

Formaldéhyde

Le formaldéhyde est un gaz incolore inflammable à température ambiante et qui possède une forte odeur. Dans les produits de soins personnels, des agents de conservation libérant du formaldéhyde sont couramment utilisés et peuvent causer l’irritation de la peau, des yeux, du nez et de la gorge. Utilisés dans les produits pour les cheveux, les vernis à ongles et la colle à faux cils, le formaldéhyde et les agents de conservation libérant du formaldéhyde peuvent porter les noms de méthylène glycol, diazolidinylurée et quaternium-15.

Gelée de pétrole

Les termes «gelée de pétrole» et «gelée d’huile minérale» désignent une substance pétrochimique utilisée pour protéger la peau. On l’emploie dans les produits pour les cheveux, les savons, les soins de la peau et les baumes à lèvres à titre d’hydratant et pour ajouter du lustre. Selon Santé Canada, «les produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques à base de gelée de pétrole contiennent de la gelée de pétrole hautement raffinée de qualité pharmaceutique ou cosmétique. Dans l’Union européenne, la gelée de pétrole est autorisée dans les cosmétiques si toutes les étapes du raffinage sont connues. Au Canada, dans les cas où un ingrédient est susceptible de comporter des impuretés, le fabricant doit veiller à ce que les ingrédients et les produits soient de bonne qualité et à ce qu’ils ne présentent aucun danger s’ils sont utilisés conformément au mode d’emploi.»

Laurylsulfate de sodium

Le laurylsulfate de sodium est utilisé comme agent moussant ou nettoyant. Il peut causer l’irritation de la peau ou des yeux. On peut le repérer en recherchant les noms se terminant par les lettres «eth» dans la liste d’ingrédients des shampooings, savons et nettoyants pour le visage.

Naturel

Aucun organisme de réglementation ou système d’étiquetage accrédité n’est responsable de vérifier l’appellation des produits ou des ingrédients naturels. Il faut donc être prudent et bien lire les listes d’ingrédients.

Parabènes

Les parabènes forment une famille de produits chimiques utilisés comme agents de conservation pour prévenir la prolifération de bactéries nocives et de moisissures, augmentant ainsi la durée de conservation du produit. Selon l’organisme américain sans but lucratif Breastcancer.org,les parabènes peuvent pénétrer dans la peau et agir dans l’organisme à la manière d’œstrogènes de très faible activité. En raison de ce possible effet sur les récepteurs des œstrogènes, ils pourraient stimuler la croissance de cancers du sein sensibles à ces hormones. Des parabènes ont été décelés dans des tissus mammaires et dans des cancers du sein, mais ceci n’est pas concluant, car on en a aussi trouvé dans plusieurs autres types de tissus en raison de leur utilisation répandue. Désignés le plus souvent sur les emballages sous les noms de methylparaben,propylparaben, butylparaben et ethylparaben,ils entrent dans la composition de produits de soin de la peau, de soin des cheveux, ainsi que de poudres. Même si la Société canadienne du cancer a conclu que «davantage de recherche est nécessaire pour apporter des réponses», de nombreux consommateurs ont décidé d’éviter ces ingrédients.

Parfum

Le terme «parfum» regroupe un ensemble de produits chimiques utilisés pour ajouter une certaine odeur au produit. En raison du secret entourant la composition des parfums phares des fabricants, ceux-ci ne sont pas tenus de divulguer la liste exacte des ingrédients qui composent un parfum, même si certaines personnes sont allergiques ou sensibles à ces ingrédients. Dans la liste d’ingrédients des parfums, des eaux de Cologne et de tous les produits de soins personnels parfumés, on pourra ne retrouver que les termes «parfum», «fragrance», ou «phtalate de diéthyle» ou son abréviation «DEP».

Propylèneglycol

Le propylèneglycol est un alcool utilisé comme hydratant pour la peau. Il peut irriter la peau ou causer la dermatite de contact. Utilisé dans les produits pour les cheveux, les produits de soin de la peau et les écrans solaires, il peut être désigné sous les noms de dihydroxypropane, propanediol, hydroxypropanol ou méthylglycol.

Pur

Les produits portant la mention «pur» sont faits exclusivement d’ingrédients qui ne sont pas susceptibles de comporter de risque pour la santé, sans être nécessairement des dérivés naturels. À l’instar de nombreuses expressions utilisées par l’industrie en pleine expansion des produits de beauté verts (dont les mots «vert» et «naturel»), il ne s’agit pas d’un terme réglementé, aussi est-il conseillé de bien lire la liste des ingrédients.

Végane et non testé sur les animaux

«Végane» est un terme utilisé pour les produits qui ne contiennent aucun dérivé de source animale et qui n’ont pas été testés sur les animaux, tandis que l’allégation «non testé sur les animaux» qualifie les produits n’ayant pas fait l’objet d’expérimentation sur les animaux.

